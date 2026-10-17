Bogotá entregó la más alta distinción a una Nobel de Paz, sin saberlo. Navanethem “Navi” Pillay, jurista sudafricana de 85 años, ganó el pasado 9 de octubre el Premio Nobel de la Paz 2026 "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional", de acuerdo con el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo. 16 años antes, esta incansable defensora de derechos humanos pisó la capital del país y, de la mano de la Alcaldía, recibió las llaves de la ciudad.

La historia de cuando la Nobel de Paz estuvo en Bogotá y recibió las llaves de la ciudad

Cuando Pillay recibió el Nobel de Paz, se encontraba en una conferencia en el Tribunal de Núremberg (Alemania), recordado por juzgar a líderes nazis hace más de 80 años. El comité no pudo contactarla por teléfono. Entonces, alguien más le dio la noticia. "Pensé que era una broma", dijo. "Si aplauden un poco más alto, podría compartir este premio con Trump", bromeó enseguida.

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Pillay fue la primera mujer no blanca en establecer un despacho jurídico en Sudáfrica, su país de origen. Su experiencia como defensora de activistas contra el apartheid forjó su creencia en la solidaridad internacional, que llevó consigo a su papel de jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que enjuició a los responsables del genocidio de 1994 en Ruanda. Durante sus ocho años, ayudó a establecer precedentes jurídicos históricos en la lucha contra el genocidio y la violencia de género, pues se reconoció que la violación era un crimen de guerra.

“Estuve en el panel de jueces que sentenció al primer ministro de Rwanda a cadena perpetua por genocidio. Mi experiencia judicial me enseñó que en la realidad, las personas en puestos de autoridad políticos, militares o civiles pueden ser complacientes en violaciones de derechos humanos”, mencionó durante su paso en el alto tribunal.

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En su camino, también llegó a ser jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya y jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia. Ya entre 2008 y 2014, fue la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cargo que le permitió pisar por primera vez el país en su primer año de mandato.

En 2008, Colombia atravesaba un punto de inflexión del conflicto armado. La Comisión de la Verdad documentó en una línea de tiempo la ofensiva que lideró el entonces presidente Álvaro Uribe contra la exguerrilla de las FARC, que terminó en resultados como la Operación Jaque, la muerte de Manuel Marulanda y el bombardeo al campamento de Raúl Reyes. Sin embargo, de manera paralela, se destapaba uno de los escándalos más graves sobre violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares en su historia: las ejecuciones extrajudiciales que, entre 1990 y 2016, dejaron 7.837 víctimas según la JEP.

En una relatoría de la ONU fechada el 1 de noviembre de 2008, Navi Pillay se refirió a los falsos positivos, calificándolos como "atroces", por lo que destacó que el Ministerio de Defensa retirara del servicio a oficiales y suboficiales, entre ellos tres generales, por sus fallas al ejercer el control sobre sus soldados. Sin embargo, como lo contamos en El Espectador, el Equipo Nizkor, una organización de derechos humanos, le reprochó a la exAlta Comisionada, pues ninguno de esos oficiales había sido investigado ni procesado, y la mayoría de los casos documentados seguía en la impunidad.

Su paso por Bogotá

Cinco años después, Navi Pillay regresó al país, en medio de choques previos que había tenido con el entonces jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y con quien, en medio de la visita, superó los impases. Entre el 16 y el 19 de julio, Pillay visitó también la Fiscalía; viajó hasta Santander de Quilichao, Cauca, para reunirse con indígenas, afrocolombianos y campesinos, y finalmente estuvo en Bogotá.

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación estaba recién inaugurado y fue sede de la conferencia de prensa y ceremonia en la que el exalcalde Gustavo Petro le entregó las llaves de la ciudad, una distinción honorífica y simbólica que se otorga a un visitante ilustre, como también lo recibió el Papa Francisco (Q.E.P. D) de la mano del exalcalde Enrique Peñalosa.

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Camilo González Posso, entonces director del Centro de Memoria, recordó en entrevista con El Espectador que, durante su llegada, el centro estaba recibiendo testimonios de víctimas del conflicto, por lo que la ceremonia incluyó la entrega de tierra en pequeños tubos provenientes de distintas comunidades indígenas del Cauca, así como de consejos comunitarios afros.

"Fue también un momento político porque había diferencias entre Petro y Santos. En ese momento el presidente había dicho que ya no se necesitaba más la presencia de Naciones Unidas porque aquí ese problema no necesitaba vigilancia de los derechos humanos y eso fue contestado. Pero además había otra polémica muy fuerte porque el gobierno estaba tramitando un fuero para los militares, que luego fue declarado inconstitucional, y ella incluso dijo que era necesario considerar bien los temas de justicia para que defendieran los derechos de las víctimas", recordó González.

Por su parte, la exconsejera de Paz, Víctimas y Reconciliación y ahora concejal de Bogotá (Pacto Histórico), Ana Teresa Bernal, recordó que durante ese día, la sensación era de solidaridad y afecto, pero sobre todo de afinidad por parte de la jurista con las víctimas. "En el lobby del Centro de Memoria había un árbol que habían hecho las propias víctimas con hojitas que llevaban mensajes sobre la paz, la reconciliación, sus derechos. Para ella, eso fue muy bonito. Estuvo muy entusiasmada en Bogotá", relató a este diario.

Para ese momento, Pillay también entregó un extenso discurso agradeciendo la oportunidad de "discutir de forma abierta y franca los avances en materia de derechos humanos, así como los desafíos que quedan por delante", resaltando especialmente el diálogo que mantuvo con la sociedad civil y madres de víctimas de falsos positivos.

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16 años después, en diálogo con Caracol Radio, recordó su paso por Bogotá y la entrega de las llaves de la ciudad. "Nunca olvidaré que recibí la llave de la ciudad. Es un honor y me alentó a no dejar de trabajar por la promoción y el avance de los derechos humanos de las personas en todo el mundo (…) Dije que amo la ciudad y que algún día regresaré para quedarme allí".

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Navi Pillay es la 21.ª mujer en recibir el premio Nobel de Paz en comparación con 92 hombres. Sin saberlo, Bogotá otorgó la más alta gratitud a una jurista y defensora de derechos humanos que por décadas garantizó que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no queden en la impunidad. Solo falta su regreso a la capital.

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