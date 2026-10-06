La propuesta de la derecha de militarizar tres localidades de Bogotá: ¿por qué empezar allí?

Los hermanos José Jaime y Julián Uscátegui —hijos del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, preso por omisión en la masacre de Mapiripán y que luego quedó libre porque se acogió a la JEP—lideran desde la Cámara de Representantes y el Concejo de Bogotá, respectivamente, la propuesta de militarizar a la capital. Tres son las localidades donde piden este pie de fuerza para, dicen, mejorar la seguridad en la capital. Analizamos de la mano de datos y expertos, porqué empezar por estas zonas, así como la eficacia y viabilidad de este…

Los hermanos José Jaime y Julián Uscátegui —hijos del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, preso por omisión en la masacre de Mapiripán y que luego quedó libre porque se acogió a la JEP—lideran desde la Cámara de Representantes y el Concejo de Bogotá, respectivamente, la propuesta de militarizar a la capital. Tres son las localidades donde piden este pie de fuerza para, dicen, mejorar la seguridad en la capital. Analizamos de la mano de datos y expertos, porqué empezar por estas zonas, así como la eficacia y viabilidad de este mecanismo.

En la agenda de los hermanos Uscátegui, ambos del partido Centro Democrático, el tema de la seguridad es uno de sus ejes centrales. Para ambos, la ciudad se ha quedado corta en garantizar la tranquilidad de quienes la habitan y reiteran que, ante la falta de acción y liderazgo de la administración distrital, para ellos no queda otra salida que el apoyo militar.

Publicidad

Para no quedarse en solo una propuesta de la derecha, el 17 de enero de este año acudieron a la ciudadanía. Por casi dos meses, ambos recorrieron algunas localidades en búsqueda de recolectar las firmas necesarias para convocar un cabildo abierto distrital. Una vez concluido el proceso, las presentaron ante la Registraduría y, a finales de agosto, la entidad certificó 37.056 apoyos válidos.

Lea más: Porte de armas aterriza en Bogotá entre alza de muertes por riñas y violencia intrafamiliar

Con el aval, se dio entonces luz verde a este mecanismo de participación ciudadana que se realizará en sesiones ordinarias del Concejo el sábado 7 de noviembre. Pero la insistencia de los Uscátegui de militarizar Bogotá no terminó ahí. El 29 de septiembre, en Comisión Primera de la Cámara de Representantes, José Jaime Uscátegui anunció que radicó al presidente Abelardo de la Espriella la solicitud expresa y formal de desplegar esta fuerza armada, esta vez, en tres localidades específicas al sur de Bogotá: Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

Tras el anuncio, su hermano, el concejal Julián, lo respaldó grabando un video que generó rechazo e indignación en los comentarios: con una bolsa plástica blanca en la mano, dijo: “También queremos ver a los criminales embolsados. Ponga usted la fuerza (presidente) que nosotros ponemos las bolsas”. “Qué miedo. No es esta la solución. “Alguien que pide asesinar criminales no es mejor que ellos”. “Esto se llama apología a la violencia”, se lee en algunas respuestas a su video. Y es que la grabación del concejal respalda la narrativa del gobierno nacional, donde el jefe de Estado exhibió y desfiló por cadáveres sellados en bolsas blancas de supuestos integrantes de grupos armados. El disenso fue tal, que un juzgado de Bogotá le ordenó a De la Espriella ocultar varias de estas publicaciones, mientras se decide si el material supone una vulneración a los derechos humanos.

En conclusión, los hermanos Uscátegui justifican que la militarización inicie en estas tres localidades, pues durante 2024 registraron el “mayor número de homicidios”. Al revisar las cifras de la Secretaría de Seguridad, estas zonas sí registraron la mayor tasa, concentrando el 44 % del total de los asesinatos (1.214): Ciudad Bolívar, 237 casos; Kennedy, 177 y Bosa, 119. Sin embargo, esto no supone que sea el delito de mayor impacto que ocurra en estas localidades. Es la violencia intrafamiliar, el hurto a personas y las lesiones personales, los hechos que más se registran.

La radiografía en Ciudad Bolívar

La localidad número 19 de Bogotá es la más grande al suroccidente de Bogotá, luego de Sumapaz y Usme. Conformada por más de 300 barrios, el 73 % de su territorio es rural, alcanzando una población de 850 mil habitantes que, en su mayoría, viven en estratos 0, 1 y 2.

Ciudad Bolívar, históricamente, ha acogido familias desplazadas por la violencia desde la década de 1940. Al llegar a Bogotá y con el objetivo de conseguir el derecho a una vivienda, se asentaron en la parte alta de las montañas, fundando nuevos barrios. Según datos de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación (2025), es la segunda localidad, luego de Kennedy y antes de Bosa, donde más llegan familias por hechos victimizantes como desplazamiento forzado.

En materia de seguridad, este territorio enfrenta una disyuntiva en los 11 delitos de alto impacto. Al revisar datos de la Policía Nacional, destaca que desde el inicio de la administración del alcalde Galán, la violencia intrafamiliar es el primer delito que no cede en la localidad. Durante estos tres años (a septiembre de 2026), se han registrado 13.534 casos. Preocupa, porque incluso a nivel Bogotá también va en aumento y las principales víctimas son las mujeres con el 71,9 % de los reportes.

A este delito, le sigue el hurto a personas que tuvo un aumento de 266 casos durante 2025 y de lesiones personales que va a la baja desde 2024 y con corte a septiembre de este año, registra 1.228 casos: casi 136 por mes y 4 por día. En 4 de cada 10 casos, las víctimas son mujeres. (Ver gráfico)

Pero Ciudad Bolívar también tiene otra necesidades urgentes. De acuerdo con la Encuesta Multipropósito (2021), hizo parte de las localidades (junto a Bosa y Usme) con menores tasas de participación y ocupación y tuvo las mayores tasas de desempleo y de brecha de généro. Asímismo, presenta altas tasas de pobreza extrema (21.7%), pobreza monetaria (57.4%), y pobreza multidimensional (10.9%) en la localidad. Para 2023, la tasa de deserción escolar se ubicaba en 3,4 % y la desnutrición en menores de 5 años en un 7 %.

Hurtos y violencia intrafamiliar en Bosa

Ubicada al extremo suroccidental de Bogotá, en Bosa habitan más de 700 mil personas, de las cuáles más de la mitad son mujeres. Como en su localidad vecina, Ciudad Bolívar, allí también llegan en su mayoría víctimas del conflicto y migrantes.

Lea más: Violencia vicaria en Mosquera: los detalles previos al asesinato de Ana Lucía

La seguridad se ve afectada primordialmente por el hurto a personas que desde 2024 registra un total acumulado de 14.546 denuncias; pero es también la violencia intrafamiliar, las lesiones personales y la violencia sexual, los principales delitos. Datos preocupantes porque según los diagnósticos locales del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), 7 de cada 10, 4 de cada 10 y 8 de cada 10, respectivamente, las víctimas son mujeres.

A la deuda de la seguridad para ellas, también está la brecha en la informalidad laboral, el desempleo y la carga desproporcionada de cuidado (niños, adultos mayores y personas con discapacidad). También, según un diagnóstico de Integración Social, el 5,9% de la población de la localidad está en pobreza extrema y el 28,6% en pobreza moderada. Mientras que la tasa de informalidad alcanza el 42% y del 18,5 % en desempleo.

Publicidad

La seguridad en Kennedy

Es la tercera localidad más grande de Bogotá con más de 525 barrios y un poco más de un millón de habitantes donde el 51,4 % son mujeres. El 2,7 % de su población está en pobreza extrema y el 12,24 % en pobreza moderada.

Para 2021, según la Encuesta Multipropósito, Kennedy superaba a todo Bogotá (32,6 %) en tasa de informalidad (39,9 %); así como en la tasa de desempleo (16,5 %). Las deudas sociales también atraviesan a los 7 de cada 10 estudiantes que desertan de los colegios; de los 6 de cada 10 niños menores de 5 años con desnutrición y de los 639 embarazos adolescentes.

Publicidad

Ante estas condiciones de vulnerabilidad, sumada a su ubicación estratégica, ha convertido a Kennedy en uno de los centros de operaciones para al menos 6 estructuras y 11 bandas criminales de diversos orígenes, entre estas la transnacional Tren de Aragua que según, la Policía de Bogotá, delinquen en esta localidad. Allí, el mayor impacto se siente en el hurto a personas, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales y el hurto a motocicletas. (Ver gráfico).

¿Es la solución militarizar estas localidades?

El artículo 170 del Código de Convivencia Ciudadana habla de la asistencia militar de forma temporal y excepcional en caso de graves hechos de alteración de la seguridad. Este es el principal instrumento legal al que apelan los Uscátegui. De acuerdo con Douglas Lorduy, abo­gado y pro­fe­sor de Dere­cho Cons­ti­tu­cio­nal de la U. del Rosa­rio, la misma norma señala que aunque el presidente puede acudir a esta figura, los alcaldes y gobernadores, también pueden solicitarla para su evaluación.

Publicidad

Y lo que se sabe hasta ahora, es que no hay ningún interés de la administración distrital de hacer dicha petición. El secretario de Seguridad, César Restrepo, incluso rechazó la propuesta. “Bogotá, como todas las ciudades, enfrenta desafíos en materia de seguridad. Pero no representa una situación de desestabilización como para una medida excepcional”, explicó en entrevista con El Espectador.

Para Restrepo, el Ejército ya “forma parte integral de la estrategia de seguridad de la ciudad” con la Décima Tercera Brigada que realiza “patrullajes mixtos, control en los bordes de la ciudad y apoyo con el Gaula militar en recolección de inteligencia y acciones integrales (…) Lo contrario significaría declarar a Bogotá en estado de guerra, relevando del mando a la Policía Nacional para poner el territorio bajo control de las Fuerzas Militares”.

Publicidad

Sobre la figura de dicha asistencia militar en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, donde los datos muestran alzas en delitos que dejan como mayores víctimas a las mujeres, Angélica Suárez, abogada, miembro de Amassuru Colombia y experta del Forum on the Arms Trade, analiza. “Un soldado en la esquina no responde por sí solo a la naturaleza de esa amenaza. Se necesita detección temprana, medidas de protección, investigación y acceso efectivo a la justicia. Una mayor presencia de Fuerza Pública puede responder a ciertos riesgos del espacio público, pero no sustituye las capacidades específicas necesarias para proteger a las mujeres”.

Y es que sobre el uso de este pie de fuerza, ya hay evidencia. De acuerdo con Andrés Macías, experto en seguridad ciudadana, en Cali, por ejemplo, “tras patrullajes militares intensivos se encontró poca o ninguna evidencia de reducción del delito y tampoco una mejora en la percepción de seguridad durante la intervención. Tampoco se evidencian efectos positivos sobre criminalidad y derechos humanos”.

Publicidad

Conozca también: Subsidio de alimentos en Funza, por COP 1.851 millones, bajo la lupa de los entes de control

Macías, enfatiza también que si el problema es un ataque armado inminente, control territorial de una zona específica o una amenaza extraordinaria, la asistencia militar puede tener una justificación. Pero si por el contrario, se busca disminuir delitos de alto impacto como homicidios o extorsiones, “poner soldados en las esquinas no necesariamente desarticula las redes que están detrás de esos delitos”.

El representante y el concejal Uscátegui, a lo largo de este año, han abierto el debate público sobre si se necesita o no, militarizar Bogotá. Académicos y ciudadanía, se han sumado a la discusión. El próximo 7 de noviembre, será la fecha donde en un solo lugar, en cabildo abierto, se conocerá si esta figura es necesaria en tres localidades que muestran más índices al alza de violencia intrafamiliar y dudas sobre si un hombre armado, puede mitigarlas.