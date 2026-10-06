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La propuesta de la derecha de militarizar tres localidades de Bogotá: ¿por qué empezar allí?

Desde el Congreso y el Concejo, el Centro Democrático pide militarizar Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. ¿Qué particularidades tienen estas zonas? y ¿mejoraría la seguridad con este pie de fuerza? Analizamos de la mano de datos y expertos.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
BOG504. BOGOTÁ (COLOMBIA), 19/06/2010.- Soldados patrullan hoy, viernes 19 de junio de 2010, en Bogotá (Colombia). El Gobierno del país anunció el despliegue de 350.000 militares y policías para garantizar la seguridad en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tendrá lugar el próximo domingo. EFE/Leonardo Muñoz
El artículo 170 del Código de Convivencia Ciudadana habla de la asistencia militar de forma temporal y excepcional en caso de graves hechos de alteración de la seguridad. EFE/Leonardo Muñoz
Foto: EFE - Leonardo Muñoz

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Los hermanos José Jaime y Julián Uscátegui —hijos del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, preso por omisión en la masacre de Mapiripán y que luego quedó libre porque se acogió a la JEP—lideran desde la Cámara de Representantes y el Concejo de Bogotá, respectivamente, la propuesta de militarizar a la capital. Tres son las localidades donde piden este pie de fuerza para, dicen, mejorar la seguridad en la capital. Analizamos de la mano de datos y expertos, porqué empezar por estas zonas, así como la eficacia y viabilidad de este…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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Comentarios
  • Manuel(8t5ff)Hace 43 minutos
    Los sitos de los pobres bogotanos, migrantes de la violencia rural que escaparon para vivir una mejor vida en las cimas de Bogota. Ahora el gobierno los quiere regresar a sus regiones y terminar el numero de personas residents ene la ciudad. El barrio Kennedy esta ligado a la guerra fria y al papel de Sud America en el conflicto. El barrio Kennedy en Bogotá se originó en 1961 como el proyecto de vivienda Alianza para el Progreso de los EEUU. Y muchos barrios aparecieron en el continente.
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