Mientras algunos se preparan para salir, otros cierran las ventanas de sus habitaciones. Para unos, la noche representa entretenimiento, encuentro y trabajo; para otros, significa intentar…

Cuando cae la noche, Chapinero muestra una de sus caras más concurridas. Se encienden las luces de los establecimientos, la música comienza a escucharse desde las puertas de los bares y los grupos de amigos se reúnen en las esquinas. El movimiento comercial convive con edificios residenciales, universidades y calles que durante el día tienen otra dinámica.

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Mientras algunos se preparan para salir, otros cierran las ventanas de sus habitaciones. Para unos, la noche representa entretenimiento, encuentro y trabajo; para otros, significa intentar descansar en medio de conversaciones, música y movimiento de personas que puede extenderse hasta la madrugada.

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La discusión no consiste únicamente en determinar si los establecimientos nocturnos deben funcionar o no, sino en establecer cómo pueden compartir el territorio quienes tienen horarios y necesidades diferentes.

La fiesta termina, pero el ruido permanece

Para un residente que lleva más de veinte años viviendo en Chapinero, la actividad nocturna no es algo nuevo. No considera que la existencia de bares sea necesariamente un problema. Reconoce que hacen parte de la economía local y que muchas personas encuentran allí espacios de encuentro. Su preocupación aparece cuando la música y el movimiento dejan de estar dentro de los establecimientos y se trasladan a las calles.

Los gritos de quienes esperan transporte, las conversaciones en las entradas de los establecimientos y las discusiones entre personas que han consumido alcohol pueden convertirse en una dificultad para quienes intentan dormir.

La preocupación tiene un respaldo en los datos de salud pública. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, durante el primer semestre de 2026 Chapinero presentó una prevalencia del 35 % de alteraciones de salud posiblemente relacionadas con la exposición al ruido, la más alta entre las localidades evaluadas.

El indicador contempla síntomas como irritabilidad, ansiedad, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, agotamiento físico e insomnio. La medición se realizó sobre población adulta encuestada y no significa que el 35 % de los habitantes de Chapinero padezca estas alteraciones exclusivamente por los bares. El estudio también identifica otras fuentes de contaminación acústica, como el tráfico terrestre y el entorno habitacional.

Otro dato permite dimensionar el problema: para 2025, la prevalencia de alteraciones de salud fue 2,58 veces mayor entre las personas expuestas al ruido de discotecas y bares que entre aquellas menos expuestas a esta fuente.

La economía también funciona de noche

Del otro lado de la discusión están quienes encuentran en la actividad nocturna su principal fuente de ingresos. Detrás de cada establecimiento hay empleos, proveedores, personal de seguridad, trabajadores de cocina y meseros que dependen de que los negocios puedan mantenerse abiertos.

Daniel Díaz, propietario de un pequeño bar, reconoce que los problemas de ruido y convivencia deben atenderse, pero considera injusto que todos los establecimientos sean señalados por las actuaciones de algunos.

"La rumba también mueve la economía de Chapinero. Detrás de un bar hay trabajadores, familias y personas que dependen de que el negocio funcione. Nosotros no queremos molestar a los vecinos, pero tampoco podemos asumir que todos somos responsables de lo que pasa afuera. Hay establecimientos que cumplen con sus horarios y hacen inversiones para controlar el ruido. Lo que necesitamos es que las reglas sean claras y que todos podamos trabajar".

Su posición pone sobre la mesa una dimensión económica del conflicto. Un cierre temporal puede afectar los ingresos de un negocio y los turnos de sus empleados. Sin embargo, la actividad comercial tampoco puede desarrollarse desconociendo las normas ambientales y de convivencia.

El Decreto Distrital 293 de 2025, incorporado posteriormente al Decreto Único Distrital 644 de 2025 y modificado por el Decreto 183 de 2026, estableció medidas relacionadas con los horarios de funcionamiento de establecimientos que expenden y permiten el consumo de bebidas alcohólicas. La regulación también contempla condiciones para reducir las afectaciones acústicas y obligaciones de insonorización.

En mayo de 2025, durante un operativo en las calles 84 y 84A, en la Zona Rosa de Chapinero, las autoridades sellaron cuatro bares. Dos fueron intervenidos preventivamente por superar los niveles de ruido permitidos y debían realizar adecuaciones de insonorización antes de solicitar el levantamiento de la medida.

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El 5 de septiembre de 2026, otro operativo visitó seis establecimientos en Marly y la Zona T. Dos fueron suspendidos temporalmente por incumplimientos relacionados con sus requisitos de funcionamiento y los niveles de ruido. En Marly, uno recibió una suspensión de diez días.

Salir también es una manera de habitar la ciudad

Para los jóvenes, la noche tiene otro significado. No se trata exclusivamente de consumir alcohol o asistir a discotecas. También es una oportunidad para encontrarse con amigos, escuchar música, bailar y compartir espacios fuera de las obligaciones académicas y laborales.

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Samuel, un estudiante universitario de 19 años, considera que los establecimientos nocturnos hacen parte de la vida social de Chapinero. Para él, estos lugares permiten conocer personas y disfrutar de una ciudad que no debería limitar sus posibilidades de entretenimiento a las actividades diurnas.

"Para nosotros salir también es una forma de compartir, conocer personas y disfrutar de la ciudad. No todos los jóvenes que salen están buscando problemas. Muchas veces simplemente queremos escuchar música, bailar o encontrarnos con nuestros amigos. Pero sí creo que hay cosas que deben mejorar. A veces uno sale de un establecimiento y encuentra discusiones, personas tomando en la calle o situaciones que hacen que uno no se sienta seguro".

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Su testimonio amplía la discusión: disfrutar de la noche también implica poder utilizar el espacio público sin miedo. Salir de un bar, caminar hacia una estación de transporte o esperar un vehículo son situaciones en las que la seguridad adquiere un significado cotidiano.

Lo que dicen las cifras

Las percepciones ciudadanas permiten comprender cómo se experimenta la noche, pero para establecer qué ocurre en términos de seguridad también es necesario revisar los registros institucionales.

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En el balance del primer semestre de 2025, presentado por la Alcaldía Local de Chapinero y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se registró una disminución de varios delitos de alto impacto frente al mismo periodo de 2024. Los homicidios pasaron de nueve a cuatro casos, una reducción del 56 %; las lesiones personales disminuyeron de 254 a 209 y el hurto a personas pasó de 6.059 a 4.141 casos, una reducción del 32 %.

Estas cifras corresponden a toda la localidad y no exclusivamente a los sectores de rumba. Por eso, aunque muestran una tendencia favorable, no permiten concluir que los conflictos nocturnos hayan disminuido en la misma proporción.

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Otro indicador permite acercarse a las situaciones que ocurren alrededor de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas. La exposición de motivos del Decreto 293 de 2025 documentó que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, se registraron 31.030 llamadas ciudadanas a la línea 123 relacionadas con conflictos alrededor de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y otros espacios recreativos con venta de alcohol en Bogotá.

De acuerdo con el documento, el 31,4 % de las llamadas registradas durante 2025 se concentró entre la medianoche y las cinco de la mañana. El ruido representó el 44 % de los registros en 2024 y el 65 % en 2025. Las riñas, por su parte, pasaron del 22 % al 20 %.

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Es importante distinguir estos indicadores: una llamada al 123 no equivale automáticamente a una denuncia penal ni demuestra que se haya cometido un delito. Una queja por ruido tampoco tiene el mismo significado que el reporte de una riña. Son registros de situaciones diferentes que permiten observar distintas dimensiones de la convivencia.

El reto de las autoridades

Frente a estas situaciones, las autoridades distritales han implementado medidas de inspección, vigilancia, control y prevención. Una de las estrategias desarrolladas en Chapinero es "El ruido no tiene hora", impulsada por la Alcaldía Local y articulada con entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente.

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La iniciativa contempla visitas a establecimientos, mediciones acústicas, seguimiento a las condiciones de funcionamiento y espacios de diálogo con las comunidades. En septiembre de 2026, la Alcaldía Local reiteró que los controles continuarían en sectores como Marly y la Zona T.

La intervención institucional, sin embargo, no puede limitarse a cerrar negocios o imponer restricciones. También requiere seguimiento, presencia de las autoridades y mecanismos para atender las necesidades de quienes viven y trabajan en los sectores afectados.

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Chapinero no tiene que elegir necesariamente entre ser una localidad de rumba o un lugar tranquilo para vivir. Los comerciantes deben controlar el ruido y cumplir las normas; quienes disfrutan de la noche deben reconocer que el espacio público no es una extensión de los establecimientos; y los residentes necesitan canales efectivos para presentar sus quejas y participar en las decisiones que afectan su entorno.Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.