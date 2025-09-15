A pasajero de TM lo hirieron en un robo y, dicen, que la ayuda médica nunca llegó

Accidente en bus. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Momentos de angustia se vivieron en un articulado de Transmilenio, luego de que un delincuente agredió a un pasajero, en medio de un intento de robo, y le propinó una puñalada en una de sus piernas. El hecho quedó registrado en un video, en el que se observa cómo varios pasajeros auxilian a la víctima, mientras esperaban una ayuda que, según la comunidad, nunca llegó.

Lea más: Condenan a hombre por traer 100.000 dólares en maleta con doble fondo al país

En el video, se escucha como una pasajera denunció el caso, en sus palabras: “Negligencia de Transmilenio, donde este señor le pegaron una puñalada por robarle el celular. Llevamos una hora en la estación de Bosa y no llegó nunca una ambulancia. Acá están todos esperando. Todos protestamos”, dijo la mujer, quien resaltó que ninguna de las autoridades, ni del sistema de transporte o de policía, les brindo ayuda.

Los mismos pasajeros, dicen, fueron quienes se encargaron de brindarle ayuda al señor y le indicaron al conductor que necesitaban trasladar a la persona a un hospital. Si bien el caso ocurrió el pasado sábado 13 de septiembre en la troncal NQS Sur, los hechos se viralizaron en redes sociales debido a la falta de atención que sufrió la víctima tras ser herida.

Más noticias: Soacha suspenderá clases en colegios públicos por paro de conductores

¿Qué dijo Transmilenio?

Sin embargo, ante lo sucedido, TM tiene otra versión e indicó que, “tan pronto fue reportada la novedad, el centro de control coordinó las acciones pertinentes y activó el protocolo. Al lugar acudió personal de la Dirección Técnica de Seguridad de Transmilenio y agentes de la Policía, para atender el caso”, como lo dio a conocer Blu Radio.

Le puede interesar: Sin avances: el clamor de una familia que pide justicia por Dilan Castro

Indicaron, además, que un policía atendió el caso, en primera instancia, y fue quien coordinó el traslado del hombre al centro médico.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.