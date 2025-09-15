No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

A pasajero de TM lo hirieron en un robo y, dicen, que la ayuda médica nunca llegó

Los hechos quedaron registrados en un video, que muestra cómo los pasajeros atienden a la víctima, tras la agresión. Contrario a lo que dice la denuncia, Transmilenio dice que sí enviaron ayuda.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de septiembre de 2025 - 01:29 a. m.
Accidente en bus.
Accidente en bus.
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Momentos de angustia se vivieron en un articulado de Transmilenio, luego de que un delincuente agredió a un pasajero, en medio de un intento de robo, y le propinó una puñalada en una de sus piernas. El hecho quedó registrado en un video, en el que se observa cómo varios pasajeros auxilian a la víctima, mientras esperaban una ayuda que, según la comunidad, nunca llegó.

Lea más: Condenan a hombre por traer 100.000 dólares en maleta con doble fondo al país

En el video, se escucha como una pasajera denunció el caso, en sus palabras: “Negligencia de Transmilenio, donde este señor le pegaron una puñalada por robarle el celular. Llevamos una hora en la estación de Bosa y no llegó nunca una ambulancia. Acá están todos esperando. Todos protestamos”, dijo la mujer, quien resaltó que ninguna de las autoridades, ni del sistema de transporte o de policía, les brindo ayuda.

Los mismos pasajeros, dicen, fueron quienes se encargaron de brindarle ayuda al señor y le indicaron al conductor que necesitaban trasladar a la persona a un hospital. Si bien el caso ocurrió el pasado sábado 13 de septiembre en la troncal NQS Sur, los hechos se viralizaron en redes sociales debido a la falta de atención que sufrió la víctima tras ser herida.

Más noticias: Soacha suspenderá clases en colegios públicos por paro de conductores

¿Qué dijo Transmilenio?

Sin embargo, ante lo sucedido, TM tiene otra versión e indicó que, “tan pronto fue reportada la novedad, el centro de control coordinó las acciones pertinentes y activó el protocolo. Al lugar acudió personal de la Dirección Técnica de Seguridad de Transmilenio y agentes de la Policía, para atender el caso”, como lo dio a conocer Blu Radio.

Le puede interesar: Sin avances: el clamor de una familia que pide justicia por Dilan Castro

Indicaron, además, que un policía atendió el caso, en primera instancia, y fue quien coordinó el traslado del hombre al centro médico.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Seguridad ciudadana

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Noticias

Transmilenio

 

Olegario (51538)Hace 24 minutos
Es impresionante la cantidad de ratas coladas que se suben a ese sistema. Unas viejas inútiles con unos pitos es todo lo que tiene Transmilenio para "controlar" esa plaga. No deberían dotarlas de pitos, sino de una picana eléctrica. hh. pp. que se cuele, tenga! Porque la mayoría de colados son delincuentes de profesión.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar