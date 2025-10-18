¿Menos colados en TM? Concejal denunció alta evasión pese a millonarias campañas

Colados en TM. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Nuevamente, uno de los temas de relevancia en la ciudad, vuelve a ser el de los colados en el sistema de transporte Transmilenio. Y es que en la última semana, las imágenes de “colatones” y otras infracciones dejan mucho que pensar sobre las medidas adoptadas por la administración. Así, desde el Concejo de Bogotá, se cuestionó la inversión en campañas contra colados, a pesar de que el índice de quienes no pagan está por el 13 %.

El concejal Ronaldo González, quien recientemente señaló la problemática de evasión al sistema, pese a la gran inversión que ha hecho el Distrito. El cabildante resaltó la inversión de COP 18.000 millones entre 2022 y 2025, sobre todo, en campañas para fortalecer la cultura ciudadana con relación al cumplimiento del pago del pasaje, pero cuyos resultados han sido negativos.

¿Qué propone?

Ante la situación, el concejal le solicitó al Distrito que los recursos se utilicen para fortalecer los esfuerzos en la fiscalización, con jornadas diarias de verificación del pago, junto con la policía en las diferentes estaciones y buses articulados. Así mismo, reforzar la Estrategia 50+, creada para buscar evasores dentro de los buses y estaciones del sistema. Un modelo, según resaltó, exitoso en varias ciudades del mundo.

Según González, y un análisis que realizó con datos de los equipos gestores del sistema de transporte, uno de los puntos más críticos es la línea troncal H (Caracas Sur), la cual representa el 24,3% de la evasión total del sistema, seguida por la línea troncal A (Caracas) con 18,5%. De la mano, señaló que entre el primero de enero y el 17 de agosto solo impusieron 109.102 comparendos a evasores, lo que para el concejal representa la poca efectividad de las acciones por parte del Distrito.

Para finalizar, resaltó las razones por las que las personas evaden el pago del pasaje, en las que se encuentran:

Baja percepción de fiscalización y de capacidad sancionatoria, que impulsa la evasión del pago. Nivel de satisfacción con el servicio. Daño de las máquinas distribuidoras o de recarga. Por bajos ingresos. Por costos de tiquetes muy elevados. Porque los trayectos que se usan son cortos. Por falta de tiempo para comprar un tiquete. Análisis costo – beneficio entre riesgos de ser multado o de accidente vs. evasión del pago. Infraestructura que facilita la evasión del pago. Bajo sentido de apropiación y pertenencia por el Sistema de Transporte Público.

¿Cómo ha sido la estrategia que maneja el Distrito?

Infraestructura: puertas automáticas y barreras perimetrales en estaciones críticas, con reducciones de evasión de hasta 71% en algunos puntos.

Tecnología: el sistema SIDEST monitorea eventos irregulares en tiempo real, permitiendo respuestas más rápidas y focalizadas.

Cultura ciudadana: más de 190 agrupaciones participaron en campañas recientes, con 35 propuestas ganadoras que hoy promueven mensajes de corresponsabilidad ciudadana.

Solo en el 2024 realizaron 162 ajustes en rutas zonales, incluyendo nuevas rutas, mejoras de trazado y frecuencias más eficientes.

