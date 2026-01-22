Obras del corredor verde la Séptima arrancarán en enero: fechas y zonas priorizadas

los primeros trabajos serán entre las calles 99 y 127. El proyecto, conocido como Corredor Verde, apunta a mejorar el transporte público en uno de los ejes más congestionados de Bogotá, con buses eléctricos, ciclorrutas, más espacio público y ajustes progresivos en la vía. Foto: Concejo de Bogot

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de varios contratiempos, el único corredor del corredor verde de la carrera Séptima que pudo ser licitado está a punto de entrar en obra. El IDU dio la buena noticia y aseguró que, a finales de enero de 2026, comenzará la construcción de este proyecto que promete extender TransMilenio al tramo norte de este corredor: en concreto, para la parte que va de la calle 99 hasta la 127.

El proyecto busca mejorar el transporte público en uno de los tramos más congestionados de la ciudad, con buses eléctricos, nuevas ciclorrutas, más espacio público y cambios graduales en la vía para que la movilidad se mantenga durante las obras.

De acuerdo con el Distrito, las obras comenzarán en frentes priorizados desde la calle 99 a la 183. Allí comenzarán labores preparatorias como tratamientos técnicos al arbolado, el traslado de redes de servicios y la construcción inicial del carril exclusivo de TransMilenio por el costado occidental, especialmente entre las calles 116 y 121.

Cambios viales y cierres graduales

Sobre los cambios en la movilidad, a comienzos de febrero se aprobará un plan de manejo del tránsito (PMT) con el cual cerrará un carril en el costado occidental de la carrera Séptima, entre las calles 116 y 121. En este tramo seguirán habilitados dos carriles en sentido norte–sur, para mantener el flujo vehicular.

De manera simultánea, también se aprobará el cierre de un carril en el costado oriental, entre las calles 99 y 110. Allí se conservarán dos carriles en sentido sur–norte y no se eliminará el bicicarril, que continuará funcionando durante las obras.

Según el cronograma, la calle 100 entrará en obra aproximadamente mes y medio después de que comiencen los primeros cierres. La intervención se hará por etapas, con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad del sector y evitar cierres totales.

Lea más: Bosa: investigan homicidio tras hallazgo de un cuerpo en una casa del barrio San José.

Un tramo clave del proyecto

Quintero subrayó que el Tramo 3 del proyecto, que va de la calle 183 a la 200, tendrá una inversión superior a $1,8 billones y beneficiará directamente a más de 1,2 millones de personas. Según las proyecciones, este corredor movilizará cerca de 200.000 pasajeros diarios y permitirá reducir los tiempos de viaje en transporte público eléctrico de 63 a 23 minutos, lo que equivale a una mejora cercana al 58 % en los desplazamientos por este eje de la ciudad.

Además, el tramo contará con 11,56 kilómetros de extensión, 14 estaciones, un patio-portal para flota eléctrica de más de 80.000 metros cuadrados, más de 11 kilómetros de nueva ciclorruta y cerca de 279.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes, integrando movilidad, sostenibilidad y recuperación del entorno urbano.

Movilidad eléctrica y enfoque ambiental

El Corredor Verde por la carrera Séptima funcionará con buses 100 % eléctricos y tendrá un fuerte componente ambiental. El proyecto incluye la siembra de 4.388 árboles nativos, la instalación de cerca de 400 sistemas urbanos de drenaje sostenible y una reducción significativa de emisiones contaminantes en uno de los corredores con mayor flujo de tráfico en Bogotá.

Lea más:Más valor, menos espacio: lo que el catastro revela sobre la transformación urbana de Bogotá

Según la administración distrital, las obras no iniciaron antes debido a ajustes en diseños, permisos y estudios técnicos necesarios para optimizar el proyecto. Entre los cambios realizados se encuentra la mejora en el acceso al patio-portal y la corrección de conexiones viales en sectores como Colinas del Norte y el Portal Séptima, con el fin de garantizar una ejecución más ordenada y funcional.

“TransMilenio por la Séptima deja de ser una promesa y pasa a la ejecución. La ciudad entra en modo obra con una visión clara: esta es la solución estructural al trancón histórico de la Séptima”, afirmó el concejal Juan David Quintero.

Con el inicio de los trabajos, el proyecto entra en una fase decisiva en uno de los corredores más complejos de Bogotá. Aunque la construcción traerá cambios y ajustes temporales en la movilidad, la apuesta es de largo aliento: transporte público eléctrico, más espacio público y una alternativa real para miles de personas que se mueven a diario entre el norte y el centro de la ciudad. La Séptima, por primera vez, entra de lleno en etapa de obra.

Lea más:Primera subasta de derechos de construcción en Bogotá: buscan financiar protección ambiental

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.