Personería de Bogotá indaga irregularidades en salón comunal de Las Cruces

8 meses y 6 días, eso era lo que debía durar el contrato de obra pública entre la Alcaldía de Santa Fe y la Unión Temporal Cruces, para la construcción de un salón comunal en el barrio Las Cruces.

Firmado el 19 de septiembre de 2022, debía entregarse en mayo de 2023, pero luego de dos años, la obra solo ha alcanzado el 35% de su ejecución, mientras que el desembolso del dinero ya se ha completado en un 74%. Cabe recordar que el contrato tenía un valor inicial de $2.752 millones, pero tuvo una adición de $833 millones, que aumentó su valor a $3.585 millones.

Por estos antecedentes, la Personería de Bogotá inspeccionó el proyecto y anunció que iniciará una indagación previa disciplinaria, con el objetivo de determinar a los presuntos responsables de las irregularidades en la construcción del salón comunal del barrio Las Cruces.

“Claramente una de las principales fallas es que con los estudios que se contrataron, no se tuvieron en cuenta para iniciar la construcción. Estos son los casos que no pueden seguir sucediendo en el Distrito”, sentenció el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

En ese sentido, el Ministerio Público Distrital señaló que pondrá en conocimiento de la Contraloría los hechos y evaluarán si remite el caso a la Fiscalía General de la Nación.

Adicionalmente, el ente de control convocará una mesa resolutiva con el Fondo de Desarrollo Local y la Secretaría de Gobierno para definir cómo garantizar que este espacio pueda ser entregado a la comunidad cercana a los 13 mil habitantes.

