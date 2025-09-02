¡Prepárense! Concierto gratuito de hip hop y filarmónica en Ciudad Bolívar

Eventos en Ciudad Bolívar.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo 7 de septiembre, en el Mirador del Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, se llevará a cabo un evento en el que el hip hop improvisado y la música sinfónica se unirán en un mismo escenario: el Freestyle Filarmónico.

Lea más: Familia de Valeria Afanador pide investigar si la niña fue empujada al río

¿Cómo será?

Para este evento, el ingreso será libre desde las 10:00 a.m. y el concierto comenzará sobre las 12:00 p.m. De la mano, para quienes no asistan, el evento será retransmitido en vivo por Canal Capital y por las plataformas digitales de Red Bull Colombia.

“Este concierto tiene como propósito decirle al mundo que Ciudad Bolívar está lista: aquí hay graffiti, arte, deporte, cultura, el mejor mirador de la ciudad y la experiencia única del paseo en TransMiCable”, indicó Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá.

En esta oportunidad, el hip hop improvisado se unirá con la música sinfónica. La Orquesta Filarmónica de Bogotá compartirá escenario con campeones de Red Bull Batalla como Valles-T, Marithea, Elevn y Big Killa. Este evento también busca fortalecer la oferta turística de la localidad.

Más noticias: Policía interceptó cargamento de $400 millones en joyas sin acreditar

Un poco más de los artistas colombianos:

Valles-T: uno de los MC más influyentes de la escena latinoamericana, campeón internacional de Red Bull Batalla y referente del freestyle hispano.

Marithea: la primera mujer en ganar la final nacional de Red Bull Batalla en Colombia, reconocida por su fuerza lírica y su capacidad para improvisar con perspectiva de género.

Elevn: campeón nacional y figura clave en el movimiento freestyle colombiano, con un estilo versátil y cargado de técnica.

Big Killa: pionero en llevar el freestyle colombiano a escenarios internacionales, destacado por su energía y potencia en escena.

En este contexto, como lo dieron a conocer, Ciudad Bolívar se ha venido preparando a través del arte, la cultura y la música, con el objetivo de convertir el turismo en un motor de transformación y desarrollo económico para la localidad. Un ejemplo de esto son las ocho rutas y experiencias turísticas que, semanalmente, reciben a 300 visitantes, tanto locales como extranjeros.

Le puede interesar: Último adiós a Valeria: ahora la justicia tiene la palabra

Este espacio cultural está siendo organizado por Turismo Bogotá en alianza con la Filarmónica de Bogotá, Red Bull y cuenta con el apoyo de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y, según esperan, marcará un punto clave para conocer a los artistas y los espacios que se pueden encontrar en la zona.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.