 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

PTAR Canoas: fin a 22 años de espera por licitación clave para el río Bogotá

Desde 2004, el proyecto ha pasado por suspensiones, cambios de diseño y dificultades de financiación. Ahora busca avanzar hacia su construcción.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
Acueducto
Río Bogotá que recibe cerca de 600 toneladas al día de material orgánico y de residuos sólidos
Foto: Acueducto

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Tras 22 años de espera, en medio de denuncias de corrupción, cambios técnicos, disputas judiciales, dificultades de financiación y los “palos en la rueda” que puso el Gobierno Nacional, al fin se destraba una de las obras de saneamiento básico más importantes del país y una de las más grandes de Latinoamérica: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. Este martes, la administración distrital al fin anunció la apertura de la licitación para seleccionar en junio de 2027 al consorcio que se encargará de su construcción.

El…

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

causasperdidaz ctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido