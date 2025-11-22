¿Quiénes entran gratis a los gimnasios de los centros de felicidad de Bogotá?

Buscan facilitar el uso de los espacios. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hay un nuevo modelo de acceso a los gimnasios en los cuatro Centros de Felicidad (CEFE), según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Con estos cambios buscan facilitar el uso de los espacios, ampliar las opciones disponibles y ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios.

Lea más: IDIGER emite recomendaciones para estos días de fuertes lluvias en Bogotá: conozca qué hacer

Según señalaron, estará disponible la modalidad de práctica libre por 30 días, la cual se activa de manera inmediata una vez se realice el pago. Lo que permite ingresar a los gimnasios durante un mes continuo.

¿Cuáles son las tarifas?

Hombres: $78.435

Mujeres: $54.947

Adultos mayores y personas con discapacidad: acceso gratuito

De igual manera, darán continuidad con la modalidad de reserva por hora, con un costo de $6.900 por sesión.

Más noticias: Viernes de caos por lluvias en Bogotá: inundaciones en El Dorado y colapso vial, el balance

“Nuestros CEFE son espacios de encuentro y bienestar. Con este nuevo modelo queremos que cada vez más bogotanos y bogotanas se acerquen a la actividad física, disfruten de instalaciones de calidad y hagan del deporte un hábito para la vida”, señaló Daniel García Cañón, director del IDRD.

¿Cuáles son los requisitos?

El servicio está disponible únicamente para mayores de edad.

El agendamiento es obligatorio y puede realizarse de manera diaria, semanal o mensual.

Cada usuario podrá realizar un cambio por semana en su reserva.

Todos los gimnasios CEFE cuentan con equipos modernos, totalmente dotados y adecuados para una práctica segura y efectiva.

Le puede interesar: Crecientes dejan víctimas y desaparecidos en Cundinamarca: así están las alertas invernales

Los usuarios podrán acceder al servicio y realizar sus pagos, reservas o solicitudes a través del Portal Ciudadano del IDRD.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.