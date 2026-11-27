El robo tuvo lugar en la calle 12B con carrera 6, cuando ciudadanos llamaron a los uniformados con voces de auxilio, alertando…

En el centro histórico de Bogotá, las autoridades atendieron un atraco a un ciudadano español, quien fue víctimas de varios asaltantes a plena luz del día. En medio del seguimiento a los responsables, las autoridades constataron que uno de los delincuentes se tragó una cadena de oro para evadir el procedimiento de captura.

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Se tragó una cadena de oro para evadir la captura tras robar a un turista español

El robo tuvo lugar en la calle 12B con carrera 6, cuando ciudadanos llamaron a los uniformados con voces de auxilio, alertando del hurto de una cadena de oro a un hombre que transitaba por el sector con una mujer. La víctima resultó ser un ciudadano español.

"Al percatarse de la presencia policial, los presuntos delincuentes emprendieron la huida hacia la carrera Séptima, donde fueron interceptados por uniformados de la estación de Policía Candelaria. Durante el procedimiento de registro a personas, uno de los presuntos implicados tomó la cadena que tenía en su poder y la tragó", señaló la mayor Johanna Bruto, comandante de la Estación de Policía de La Candelaria.

De acuerdo con el reporte, un ciudadano de nacionalidad española llegó al lugar e identificó a los tres hombres como los presuntos responsables del hurto de su cadena. Asimismo, manifestó que una placa recuperada por los uniformados hacía parte de la cadena y también era de su propiedad. Todos los elementos fueron devueltos a la víctima tras las capturas.

Las cámaras de videovigilancia también captaron el hurto. En las imágenes queda en evidencia cómo los asaltantes rodearon a la pareja y halaron la cadena del hombre. Con estas pruebas, los tres capturados, incluído el que tragó la cadena, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de hurto.

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Delincuente se puso las prendas del OXXO y pretendió atender a Policía en medio de un atraco

Cuatro hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en flagrancia tras cometer un hurto en un local comercial de la cadena Oxxo ubicado en el barrio La Floresta (Suba).

Cámaras de seguridad del establecimiento evidenciaron el momento en que ingresaron y, con armas de fuego, intimidaron a dos trabajadoras, encerrándolas en una de las bodegas.

Tras sacar el dinero de la caja registradora, se disponían a escapar con el plan que tenían previsto, pero les falló: a las empleadas las obligaron a quitarse el uniforme y entregárselo a los asaltantes. La grabación documentó cómo uno de ellos se cambió rápidamente.

Sin embargo, ante la oportuna alerta a las autoridades, patrulleros llegaron al lugar y, por algunos minutos, lograron confundirlos haciéndose pasar por empleados.

¡Se hicieron pasar por empleados de un supermercado y hasta atendieron a un policía!



Su plan era hurtar un local comercial en Suba pero los uniformados lo frustraron en segundos. Cuatro

personas fueron capturadas, un arma incautada y $7 millones en mercancía recuperada. pic.twitter.com/MC8PRabsk9 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 27, 2026

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