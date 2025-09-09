Según estudio, las mujeres registran más casos de conducta suicida en Bogotá

El intento de suicidio en Bogotá. Foto: Jonathan Bejarano

El reciente estudio Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores, realizado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), reflejó una realidad sobre la salud mental de las mujeres en la capital del país. En concreto, sobre qué tan propensas son a atentar contra su propia su vida y el manifiesto de conductas suicidas.

¿Qué dice el estudio?

Según el informe, en Bogotá las mujeres reportan más ideaciones suicidas en comparación con los hombres. En 2023 se registraron 16.479 casos de ideación suicida en total para la ciudad de Bogotá, de los cuales el 65 % correspondió a mujeres y el 35 % a hombres.La mayoría de los casos se concentraron en las localidades de Suba, Kennedy y Engativá, que presentaron los porcentajes más altos.

En cuanto a los intentos de suicidio, reportaron 5.971 casos, de los cuales el 64% fueron protagonizados por mujeres. Además, la franja de edad con el mayor número de casos es de 18 a 28 años, con un 42% de los casos.Hay más intentos de suicidio en mujeres jóvenes que en hombres jóvenes.

Inclusive, el 24% de los casos de conductas suicidas recaen en mujeres cabezas de hogar que viven solas. Además, el 87% de los casos se presentaron en personas que habitaban en viviendas de estratos de 2 y 3.

¿Cómo afecta la orientación sexual?

Según las cifras, las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas tienden a tener una mayor conducta suicida recurrente, con datos del:

37% de mujeres bisexuales.

26% de mujeres transgénero.

23% de mujeres lesbianas.

Acompañamientos del Distrito:

Orientación y asesoría socio-jurídica: A través de abogadas especialistas en derechos de las mujeres y enfoque de género, se brinda orientación y asesoría socio jurídica frente al tema consultado.

Orientación psicosocial: Es un espacio de conversación individual, en el cual las mujeres participan en sesiones de diálogo y descargan sus emociones frente a los problemas que las afectan.

Actividades de empoderamiento y bienestar: Se realizan charlas de autocuidado, danza, gimnasia, yoga, cursos de idiomas, cine foros, tertulias, entre otras actividades, para difundir los derechos y los mecanismos para la exigibilidad de los mismos.

Acciones de empoderamiento: Se promueve la participación, así como la representación social y política de las mujeres en las localidades.

Centros de Inclusión Digital: Son espacios que promueven el intercambio de saberes, a través del acceso y uso de tecnologías de información y comunicación, para disminuir la brecha digital de género.

