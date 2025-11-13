Tonadas y chats de WhatsApp: estrategias para reducir las basuras en Bogotá

Recolección de basuras. Foto: UAESP

Tras varias propuestas de soluciones y acciones del Distrito para resolver una de las problemáticas con mayor protagonismo en la ciudad como la acumulación de basuras en las calles, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció dos estrategias que buscan complementar el trabajo pedagógico en los territorios.

¿Cuáles son esas dos estrategias?

Piloto de grupos de WhatsApp por zonas

Indicaron que dentro de esta propuesta adelantan un piloto de grupos de WhatsApp por algunos sectores, con lo que esperan disminuir el tiempo en el que los residuos permanecen en el espacio público, notificando a los usuarios el momento de sacar los residuos. En ese sentido, las comunidades podrán tener acceso a información del conductor y del vehículo. De igual manera, conocer los horarios de operación.

Un segundo paso fue implementar el piloto en los siguientes sectores:

El Laguito – Suba

Prado Veraniego – Suba

San Felipe – Barrios Unidos

Santadercito – Usaquén

Los libertadores – San Cristóbal

Con esta prueba, realizaron una supervisión y seguimiento visual con las autoridades y, en caso de ser necesario, llevaron a cabo llamados de atención a personas que sacaran la basura antes de que el camión iniciará la ruta.

“Sentimos que la ciudadanía necesita saber el momento exacto en el que pasa el carro de la basura. Queremos atacar la problemática a través de información oportuna. La situación especial de basuras en Bogotá se debe solucionar en un trabajo articulado entre la administración y su ciudadanía”, aseguró Armando Ojeda, director de la UAESP.

Tonada de los camiones recolectores

Nuevamente, los vehículos de recolección contarán con una tonada especial para que la comunidad identifique el momento exacto en el que debe sacar los residuos ordinarios de su casa o establecimiento comercial. En esta oportunidad, la canción “Cumple Tu Cita”, busca generar conciencia con respecto a la disposición de residuos más el tradicional sonido de campanas.

