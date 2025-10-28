¡Trabajo sí hay! 738 vacantes, el 70% para personas sin estudios profesionales

Hay 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior. Foto: Cortesía

Para esta semana, del 27 de octubre al 1 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Económico abrió una nueva convocatoria de empleo con 738 vacantes para quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral en Bogotá. Además, según indicaron, la convocatoria se enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo.

En esta oportunidad, hay 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior. También 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres.

Los salarios para estos perfiles oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Así mismo, la convocatoria incluye oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales.

“En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aun así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad”, sentenció Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo postularse?

Para las personas interesadas, podrán registrar o actualizar su hoja de vida en la página web, donde encontrarán toda la información sobre las vacantes disponibles.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

Docente de matemáticas-física

Supervisora de ventas (puntos físicos)

Profesional en mercadeo y publicidad

Asesor comercial (supernumeraria)

Operador de tienda

Guarda de seguridad

Operador de bus

Auxiliar de planta

Asesor comercial

Operario de producción

Desarrollador

Developer back y front Jr

Analista

Arquitecto

Consultor

Auxiliar de habitaciones

Auxiliar de cocina

Auxiliar de áreas públicas

Recepcionistas bilingües

Gestores de cobranza

Auxiliar de bodega

Gestor punto de venta – conductor

Asesor comercial senior wholesale

Especialista en operación de plataformas

Ejecutivo comercial

Líder de planeación y control financiero

Operario de confección

Asociado Jr. laboral

Asesor comercial y soporte técnico

Analista de comercio exterior

Profesional senior mercadeo wholesale

Senior accountant

Ingeniero desarrollador

Coordinador de facturación para agencia de aduanas

Ingeniero de soluciones

Especialista de operaciones

Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios

Servicio de gestoría baja complejidad

Servicio de gestoría media complejidad

Líder de mejora continua

Analista de datos

Asistente logístico

Analista planeación

Auxiliar de carga

Asesor comercial, ventas

Profesor sector gastronomía

Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles

Profesor sector audiovisual y animación

Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales

Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular

Profesional en educación especial

Docente de tecnología

Docente de español

Docente de preescolar

Docente de primaria

Docente de inglés

Docente de matemáticas

Docente de física

Conductor C2

Auxiliar de ruta

