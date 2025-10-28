Logo El Espectador
¡Trabajo sí hay! 738 vacantes, el 70% para personas sin estudios profesionales

Según indicó el Distrito, esta convocatoria se enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
28 de octubre de 2025 - 03:00 a. m.
Hay 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior.
Hay 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior.
Foto: Cortesía
Para esta semana, del 27 de octubre al 1 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Económico abrió una nueva convocatoria de empleo con 738 vacantes para quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral en Bogotá. Además, según indicaron, la convocatoria se enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo.

En esta oportunidad, hay 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior. También 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres.

Los salarios para estos perfiles oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Así mismo, la convocatoria incluye oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales.

“En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aun así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad”, sentenció Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo postularse?

Para las personas interesadas, podrán registrar o actualizar su hoja de vida en la página web, donde encontrarán toda la información sobre las vacantes disponibles.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

  • Docente de matemáticas-física
  • Supervisora de ventas (puntos físicos)
  • Profesional en mercadeo y publicidad
  • Asesor comercial (supernumeraria)
  • Operador de tienda
  • Guarda de seguridad
  • Operador de bus
  • Auxiliar de planta
  • Asesor comercial
  • Operario de producción
  • Desarrollador
  • Developer back y front Jr
  • Analista
  • Arquitecto
  • Consultor
  • Auxiliar de habitaciones
  • Auxiliar de cocina
  • Auxiliar de áreas públicas
  • Recepcionistas bilingües
  • Gestores de cobranza
  • Auxiliar de bodega
  • Gestor punto de venta – conductor
  • Asesor comercial senior wholesale
  • Especialista en operación de plataformas
  • Ejecutivo comercial
  • Líder de planeación y control financiero
  • Operario de confección
  • Asociado Jr. laboral
  • Asesor comercial y soporte técnico
  • Analista de comercio exterior
  • Profesional senior mercadeo wholesale
  • Senior accountant
  • Ingeniero desarrollador
  • Coordinador de facturación para agencia de aduanas
  • Ingeniero de soluciones
  • Especialista de operaciones
  • Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios
  • Servicio de gestoría baja complejidad
  • Servicio de gestoría media complejidad
  • Líder de mejora continua
  • Analista de datos
  • Asistente logístico
  • Analista planeación
  • Auxiliar de carga
  • Asesor comercial, ventas
  • Profesor sector gastronomía
  • Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles
  • Profesor sector audiovisual y animación
  • Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales
  • Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular
  • Profesional en educación especial
  • Docente de tecnología
  • Docente de español
  • Docente de preescolar
  • Docente de primaria
  • Docente de inglés
  • Docente de matemáticas
  • Docente de física
  • Conductor C2
  • Auxiliar de ruta

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
