¡Trabajo sí hay! 738 vacantes, el 70% para personas sin estudios profesionales

Para esta semana, del 27 de octubre al 1 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Económico abrió una nueva convocatoria de empleo con 738 vacantes para quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral en Bogotá. Además, según indicaron, la convocatoria se enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo.
En esta oportunidad, hay 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior. También 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres.
Los salarios para estos perfiles oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Así mismo, la convocatoria incluye oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales.
“En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aun así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad”, sentenció Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Cómo postularse?
Para las personas interesadas, podrán registrar o actualizar su hoja de vida en la página web, donde encontrarán toda la información sobre las vacantes disponibles.
¿Cuáles son los cargos disponibles?
- Docente de matemáticas-física
- Supervisora de ventas (puntos físicos)
- Profesional en mercadeo y publicidad
- Asesor comercial (supernumeraria)
- Operador de tienda
- Guarda de seguridad
- Operador de bus
- Auxiliar de planta
- Asesor comercial
- Operario de producción
- Desarrollador
- Developer back y front Jr
- Analista
- Arquitecto
- Consultor
- Auxiliar de habitaciones
- Auxiliar de cocina
- Auxiliar de áreas públicas
- Recepcionistas bilingües
- Gestores de cobranza
- Auxiliar de bodega
- Gestor punto de venta – conductor
- Asesor comercial senior wholesale
- Especialista en operación de plataformas
- Ejecutivo comercial
- Líder de planeación y control financiero
- Operario de confección
- Asociado Jr. laboral
- Asesor comercial y soporte técnico
- Analista de comercio exterior
- Profesional senior mercadeo wholesale
- Senior accountant
- Ingeniero desarrollador
- Coordinador de facturación para agencia de aduanas
- Ingeniero de soluciones
- Especialista de operaciones
- Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios
- Servicio de gestoría baja complejidad
- Servicio de gestoría media complejidad
- Líder de mejora continua
- Analista de datos
- Asistente logístico
- Analista planeación
- Auxiliar de carga
- Asesor comercial, ventas
- Profesor sector gastronomía
- Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles
- Profesor sector audiovisual y animación
- Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales
- Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular
- Profesional en educación especial
- Docente de tecnología
- Docente de español
- Docente de preescolar
- Docente de primaria
- Docente de inglés
- Docente de matemáticas
- Docente de física
- Conductor C2
- Auxiliar de ruta
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.