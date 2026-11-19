Alan Hitch, investigador asociado del Museo de Biología de la Vida Silvestre y los Peces de la UC Davis, en entrevista con IFL Science, dijo que "no era común ver ranas en…

En las montañas Mekongga de Sulawesi, una gran isla indonesia cerca de Borneo, un grupo de científicos descubrió una nueva especie de rana para la ciencia. El hallazgo sucedió durante una excursión por la selva tropical, cuando se toparon con miles de ranas en un pequeño lago de montaña estacional, a más de 1.860 metros sobre el nivel del mar, conocido como Danau Coca-Cola.

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Descubren una nueva especie de rana "voladora" que no cría a sus renacuajos en el agua

Alan Hitch, investigador asociado del Museo de Biología de la Vida Silvestre y los Peces de la UC Davis, en entrevista con IFL Science, dijo que "no era común ver ranas en grandes grupos como ese. Fue algo realmente especial".

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El equipo sospechó que se trataba de una nueva especie de rana voladora, del género Rhacophorus. De acuerdo con los investigadores, este tipo de rana recibe su nombre por la forma en que se desplaza entre los árboles, utilizando sus enormes patas palmeadas para planear.

Aunque se parecen mucho a otras ranas voladoras, los investigadores explicaron que realmente son muy diferentes y, de hecho, pudieron constatarlo cuando examinaron más de cerca su apariencia física, su ADN y su comportamiento. Su pariente más cercano es Rhacophorus boeadii, pero la diferencia genética entre ambas es mínima.

Según explicaron, tienen hocicos inusualmente puntiagudos y vocalizaciones distintivas, y son tan pequeñas que incluso podrían pararse en la mejilla de una persona. Además, lo más curioso, a los ojos de los científicos, es lo que hacen con sus crías.

“Este Rhacophorus tiene una estrategia reproductiva diferente a la de todas las demás ranas voladoras asiáticas”, señaló a IFL Science Alamsyah Elang Nusa Herlambang, investigador del Museo Zoológico de Bogoriense, y agregó que era la primera vez que "vemos Rhacophorus con una matriz gelatinosa como estrategia de reproducción".

En los resultados, publicados en la revista Zootaxa, los investigadores liderados por Wahyu Trilaksono, del Museo Zoológico de Bogoriense, explicaron que esta especie de rana, en vez de construir nidos de espuma, como sus parientes, adhiere sus huevos a la vegetación que cuelga sobre el agua o cerca de ella con una sustancia espesa y gelatinosa.

“Los huevos eclosionan y los renacuajos se desarrollan dentro de la gelatina”, detallan en el estudio. De acuerdo con los científicos, este modo de reproducción podría ser una adaptación a cuerpos de agua efímeros, que aparecen y desaparecen. En el lago, además, las lluvias fuertes parecen desencadenar la reproducción.

Los investigadores llamaron a esta nueva especie Rhacophorus kurniatiae, rindiéndole homenaje a Hellen Kurniati, herpetóloga del Museo Zoológico de Bogoriense, quien realizó importantes contribuciones al estudio de los anfibios y reptiles en Indonesia. Kurniati murió en octubre de 2024.

Sulawesi y sus islas cercanas se han convertido en un foco de hallazgos de varias especies nuevas para la ciencia en los últimos años. Entre ellas están una nueva especie de rana, un gecko y dos nuevas especies de peces. Los investigadores creen que todavía quedan muchas más y advierten que estas montañas están cada vez más amenazadas por las presiones humanas.

Por esta razón, invitan a que esta zona se convierta en parque nacional. "Esperamos que continuar con el descubrimiento de especies ayude a acelerar ese proceso", aseguraron.

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