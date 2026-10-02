El primer vuelo espacial liderado por una mujer negra rompió un récord para Estados Unidos

A bordo de una nave espacial Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9 de SpaceX, viajaron, además de Watkins, el astronauta de la NASA Luke Delaney, Joshua Kutryk, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés) y el…

Liderada por la astronauta estadounidense Jessica Watkins, la misión Crew-13 de SpaceX de la NASA, que llevó a un grupo de astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), se convirtió en la primera misión espacial liderada por una mujer negra a nivel mundial.

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A bordo de una nave espacial Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9 de SpaceX, viajaron, además de Watkins, el astronauta de la NASA Luke Delaney, Joshua Kutryk, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés) y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

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Tras el lanzamiento, Jared Isaacman, administrador de la NASA, aseguró que “la misión Crew-13 es otra demostración de la incomparable capacidad de Estados Unidos en vuelos espaciales tripulados y de la solidez de nuestras alianzas comerciales”.

Aunque de por sí ya era una misión especial, al ser liderada por Watkins, el reciente viaje de la NASA también rompió un récord para una misión espacial estadounidense. Tan solo siete horas y 55 minutos después de su despegue se estaba acoplando a uno de los puertos de la ISS, lo que la convierte en el “lanzamiento y acoplamiento más rápido de una nave espacial estadounidense en la historia de la Estación Espacial Internacional”, de acuerdo con la agencia espacial estadounidense.

En lo que respecta a misiones estadounidenses, los récords anteriores habían sido logrados entre 2024 y 2025, con 12 horas y 33 minutos y 14 horas y 43 minutos, respectivamente.

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Desde la ISS, Watkins señaló que estaban muy emocionados de estar allí. “Es asombroso y un tanto irónico pensar que el viaje hasta aquí ha sido tan corto, porque el camino para llegar hasta aquí ha sido largo”, agregó la líder de la misión en una transmisión en vivo de la NASA.

Sobre el récord, Julianna Scheiman, directora de los programas científicos y Dragon de la NASA en SpaceX, aseguró que “la estación espacial se encontraba en un lugar idóneo del espacio, y la mecánica orbital, la física en su conjunto, hicieron que el tiempo entre el lanzamiento y el acoplamiento fuera el más corto que hemos tenido hasta la fecha”.

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Sin embargo, el récord alcanzado por la NASA está lejos de los tiempos logrados por la familia de naves espaciales Soyuz de Roscosmos, la agencia espacial rusa. En 2018, recordó el medio IFL Science, una nave de esta agencia espacial que transportaba carga llegó a la ISS en tres horas y 40 minutos. Entre 1966 y 1967, la misión Gemini 11 y el experimento Kosmos 186/188 lograron tiempos de una hora y 34 minutos y una hora y ocho minutos, respectivamente.

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