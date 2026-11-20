De acuerdo con las autoridades, esta nueva especie de rana se llama Niceforonia florezarum y fue el resultado de investigaciones y expediciones realizadas entre 2017 y 2023. Durante esos años, se llevaron a cabo una serie de 15 jornadas de…

Parques Nacionales Naturales, por medio de un comunicado, anunció una nueva especie de rana para Colombia. Se trata de una pequeña rana de apenas dos centímetros de largo, que fue identificada en los ecosistemas de páramo del Parque Nacional Natural Puracé y su zona de influencia, en el Macizo Colombiano.

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Esta es la nueva especie de rana de Colombia: fue descubierta en el Parque Puracé

De acuerdo con las autoridades, esta nueva especie de rana se llama Niceforonia florezarum y fue el resultado de investigaciones y expediciones realizadas entre 2017 y 2023. Durante esos años, se llevaron a cabo una serie de 15 jornadas de muestreo, en las que el equipo recopiló información y realizó análisis morfológicos, genéticos, ecológicos y bioacústicos.

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Por medio de estas muestras, lograron establecer que los ejemplares encontrados corresponden a una especie diferente de las conocidas hasta ahora dentro del género Niceforonia. Las diferencias, añadió el equipo, son su tamaño, pues mide entre 15,4 y 20,4, y además cuenta con pequeñas protuberancias en la piel dorsal.

Esta nueva especie, como describieron en la revista científica internacional Zootaxa, cuenta también con tonalidades que varían entre el rojizo y el marrón, y manchas blancas o crema en la parte inferior del cuerpo, como explicó Parques Nacionales en el comunicado. Además, "a diferencia de otras especies cercanas, no tiene discos ensanchados en los dedos de las manos ni de los pies".

Los ejemplares, que habitan en la laguna Sánchez, dentro del Parque Nacional Natural Puracé, y el páramo de Guanacas, entre los municipios de Totoró e Inzá, fueron encontrados principalmente debajo de troncos, entre la hojarasca, bajo el musgo y en sectores con presencia de frailejones. Esta nueva especie es evolutivamente cercana a Niceforonia brunnea, registrada aproximadamente 195 kilómetros al sur, en Nariño y el norte de Ecuador.

Su descripción científica también permitió documentar, por primera vez en este género de anfibios, un posible comportamiento de cuidado parental.

Entre los hallazgos que resaltó el equipo está el de una hembra adulta, que fue encontrada cuando cubría con su cuerpo una puesta de 19 huevos. "Constituye el primer registro documentado de un posible comportamiento de cuidado parental para el género Niceforonia", dijo la entidad.

El equipo, sin embargo, explicó que, si bien este hallazgo es clave, todavía se requieren nuevas investigaciones para comprender mejor esta conducta. Hasta el momento, en esta zona no existían registros del género Niceforonia, cuya diversidad de anfibios todavía no está completamente documentada.

Por el momento, no existe información suficiente para determinar el estado de conservación de esta nueva especie, como advirtió el equipo de investigación, del que hacen parte Gustavo Adolfo Pisso-Flórez, vinculado al Parque Nacional Natural Puracé, Alexandra Cardona-Giraldo, Héctor E. Ramírez-Chaves, Andrés Felipe Liévano-Bonilla, Glib O. Mazepa y Kevin P. Mulder.

Para los investigadores, "el hallazgo también pone en perspectiva la importancia científica del Parque Nacional Natural Puracé, un área protegida de 92.148 hectáreas que conserva ecosistemas andinos, bosques altoandinos y páramos, entre los 2.350 y los 4.700 metros de altitud".

Con el reciente hallazgo, Colombia cuenta ahora con más de 10 especies conocidas del género Niceforonia, seis de ellas presentes en ecosistemas de páramo. "La Niceforonia florezarum es una muestra de la riqueza natural del Macizo Colombiano y de todo lo que aún queda por conocer en los territorios que conservamos", concluyó el equipo.

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