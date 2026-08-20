Imágenes de la NASA muestran el cráter formado por un cohete que colisionó contra la Luna

Uno de los principales retos, asegura la agencia espacial, fue lograr una sincronización precisa de las cámaras del orbitador lunar. Foto: NASA

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La NASA publicó recientemente las imágenes de un nuevo cráter en la Luna que fue provocado por la colisión de los restos de un cohete de la empresa SpaceX, de Elon Musk, contra el satélite natural de la Tierra.

Según precisó la agencia espacial estadounidense, la colisión se registró el pasado 5 de agosto, cuando una etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactó contra la superficie tras su lanzamiento, a principios de 2025.

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“Para capturar imágenes del impacto, los ingenieros inclinaron la nave espacial de modo que sus cámaras apuntaran hacia el cráter cada vez que el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, por sus siglas en inglés) pasaba a unas 60 millas por encima de la Luna, a una velocidad de 1 milla por segundo. El orbitador da la vuelta a la Luna de polo a polo cada dos horas, mientras que la Luna gira lentamente debajo de él. Para fotografiar un punto concreto, la nave espacial debe esperar hasta que ese lugar quede a la vista, lo que en este caso llevó seis días”, informó la NASA, a través de una publicación en su sitio web.

Uno de los principales retos, asegura la agencia espacial, fue lograr una sincronización precisa de las cámaras del orbitador lunar, pues si se tomaba la foto hasta diez segundos tarde, no se lograría captar los cambios en la superficie lunar.

“Para localizar el lugar del impacto fue necesaria una coordinación a nivel mundial entre expertos y aficionados. Unos astrónomos independientes identificaron en primer lugar la trayectoria del cohete utilizando datos de acceso público. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, que realiza un seguimiento de los objetos naturales que podrían suponer un peligro para la Tierra en el marco del programa de Defensa Planetaria de la agencia, aprovechó esta oportunidad para poner a prueba y validar herramientas y técnicas de predicción de impactos”, precisó la agencia espacial.

La historia detrás del impacto

Como contamos en esta nota, a principios de 2025, un cohete de SpaceX puso en órbita dos aterrizadores (el Blue Ghost-1 y el ispace Hakuto-R Resilience) rumbo a la Luna. Tras completar su última etapa, el Falcon 9 se convirtió en un fragmento más de basura espacial a la deriva. Sin embargo, tras analizar en detalle su trayectoria, varios científicos confirmaron que el cohete colisionará contra la Luna.

Desde inicios de marzo de 2026, este evento había sido advertido por el astrónomo Bill Gray, responsable del software Project Pluto, utilizado para el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra. “No supone ningún peligro para nadie, aunque sí pone de manifiesto cierta falta de cuidado a la hora de gestionar la basura espacial”, indicó Gray en una publicación en el sitio web del proyecto.

En la misma publicación, Gray apunta que más de 600 de estos cohetes Falcon 6 han sido lanzados en órbita. La mayoría han reingresado a la atmósfera de la Tierra, pero algunos se encuentran orbitando el Sol. En particular, este cohete ha orbitado nuestro planeta por más de un año.

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Los investigadores recuerdan que no es la primera vez que un cohete ha colisionado contra el satélite natural de la Tierra. Por ejemplo, en 2022, la etapa superior del cohete de la misión china Chang’e-5 T1 impactó contra la Luna, causando cráteres de 16 metros de diámetro.

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