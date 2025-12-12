Fallo ordena al Servicio Geológico no usar sus redes para hacer publicidad política

Estos son algunos de los tweets que publicó el Servicio Geológico Colombiano. Foto: Twitter

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un reciente fallo, ordenó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) abstenerse de usar sus redes sociales para divulgar contenidos que se salgan de su finalidad institucional o para replicar mensajes ajenos a su objeto legal.

En palabras más sencillas, la Sección Primera del Tribunal le indicó a la entidad que no debe emplear sus canales de comunicación, que están destinados a difundir información científica, para hacer publicidad política, ya sea a través de sus cuentas oficiales o mediante campañas coordinadas con otras entidades del Estado. El fallo también le pidió al SGC no usar estas plataformas para exaltar a servidores públicos.

La intervención no respondió a intereses personales ni a cálculos políticos. Respondió a una verdad que ya no se podía callar. Durante décadas, los recursos públicos de la salud se movieron sin control. Eso se acabó. Hoy lo dije, lo sostengo y lo ejecuto.#SeRobaronLaSalud pic.twitter.com/xHEHJwE2Ha — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 13, 2025

La decisión la tomó el alto tribunal luego de estudiar una demanda presentada por Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho. En el documento, Caro argumentó que el Servicio Geológico Colombiano estaba desbordando las funciones que le asigna la ley, en particular las establecidas en el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011.

De acuerdo con el demandante, el 12 de septiembre de este año el presidente Gustavo Petro realizó una alocución sobre los hallazgos de la Contraloría General relacionados con el manejo de la Nueva EPS, la más grande del país, con más de 11 millones de afiliados.

Intervenir fue el comienzo. Iniciamos la reconstrucción de un nuevo sistema de salud con control público, transparencia y atención oportuna.

Se acabó el negocio con la enfermedad. La salud será un derecho.#SeRobaronLaSalud pic.twitter.com/4PzuLcoltl — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2025

Durante la alocución, el mandatario insistió en la existencia de un desfalco que afectaría tanto a la Nueva EPS como al sistema de salud en general. Luego, por medio de los canales oficiales de varias entidades del Gobierno nacional replicaron el mensaje bajo consignas como #SeRobaronLaSalud y #SeRobaronLaPlata.

La estrategia, sin embargo, no se limitó a las cuentas de ministros y ministerios. También incluyó entidades cuyo objeto no está relacionado con temas políticos, como el Servicio Geológico Colombiano o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, enfocados en información científica y técnica.

En total, el mensaje fue replicado por 77 entidades oficiales y superó las 350 publicaciones en X. En ese momento, el presidente Petro señaló que “el gobierno está unido y es poder de comunicación cuando se trata de lo público”.

En su defensa, el SGC sostuvo que sus publicaciones se limitaron a compartir información emitida por otras entidades, sin incluir opiniones propias ni exaltaciones al presidente. “La publicación correspondió a un contenido de carácter informativo general, difundido en el marco de las orientaciones comunicacionales de la Presidencia de la República, y no a una convocatoria política o partidista”, indicó el servicio.

La demanda fue estudiada por los magistrados Óscar Dimaté, Moisés Mazabel y César Chaparro, quienes concluyeron que el Servicio Geológico Colombiano “incurrió en un uso indebido de recursos públicos, al destinar personal, diseñar piezas gráficas, difundir mensajes y emplear la imagen institucional para fines distintos a su misión”.

Para la sala, estos argumentos presentados por la entidad no justifican la desviación de su publicidad oficial “bajo el principio de coordinación entre entidades estatales”. También recordó que ese mandato tiene un alcance definido y limitado. Este fallo puede ser apelado ante el Consejo de Estado.

Tras conocerse esta decisión, el presidente Petro se pronunció desde su cuenta de X. “Si quieren impedir que se comunique, deben cambiar la Constitución. No hay promoción personal, hay comunicación del presidente con su sociedad”, escribió y agregó que es el presidente de la República quien es el jefe de Estado y la “suprema autoridad administrativa, según la Constitución”.

El presidente de la República es jefe del estado y suprema autoridad administrativa, según la constitución que nos rige.



Si quieren impedir que se comunique deben cambiar la constitución. No hay promoción de la la presencia, hay comunicación del presidente con su sociedad. https://t.co/vjJ4t6l5wm — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025

