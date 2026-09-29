Volcán Puracé retorna a estado de alerta amarilla, tras 59 días en alerta naranja, ¿por qué?

La decisión, señaló el SGC a través de un comunicado, se tomó luego del monitoreo y evaluación integral de la actividad volcánica que realiza la entidad. En los últimos 10 días, los parámetros monitoreados por la entidad evidenciaron una…

Tras 59 días en alerta naranja, el volcán Puracé–cadena volcánica Los Coconucos, ubicado a 27 kilómetros de Popayán (Cauca), retornó este martes 29 de octubre a alerta amarilla, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de su Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO).

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La decisión, señaló el SGC a través de un comunicado, se tomó luego del monitoreo y evaluación integral de la actividad volcánica que realiza la entidad. En los últimos 10 días, los parámetros monitoreados por la entidad evidenciaron una disminución progresiva de varios de los parámetros que llevaron al cambio de alerta de amarilla a naranja el 1 de agosto de este año.

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El comportamiento observado en estos últimos 10 días indica que, en las condiciones actuales, la probabilidad de ocurrencia de una erupción de gran magnitud es menor, de acuerdo con el SGC.

Cristian Santacoloma, coordinador del OVSPO, aseguró que “para establecer el estado de alerta analizamos de manera conjunta y permanente diferentes indicadores del comportamiento del volcán. En las últimas semanas hemos observado una disminución en la sismicidad, las emisiones de ceniza, las anomalías térmicas y algunos de los gases volcánicos, lo que nos permite identificar una tendencia hacia una mayor estabilidad del sistema.

Sobre algunos de los parámetros señalados por Santacoloma, el servicio resaltó que desde el 15 de septiembre disminuyeron la frecuencia y energía de las emisiones de ceniza, así como la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos, que había aumentado desde el 20 de julio.

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De igual manera, las anomalías térmicas observadas en el cráter también se redujeron en las últimas semanas, mientras que se ha presentado un comportamiento estable de los gases volcánicos, como el dióxido de azufre (SO₂) o el dióxido de carbono (CO₂).

¿Qué significa que el volcán Puracé regrese a alerta amarilla?

En estado de alerta amarilla, apuntó el SGC, el volcán continúa activo y presenta cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros monitoreados y otras manifestaciones, pero con una probabilidad de ocurrencia de gran magnitud menor frente a las condiciones correspondientes a la alerta naranja.

Que el volcán haya regresado a alerta amarilla no significa que haya dejado de estar activo, advierte la entidad. Por eso, en este estado también pueden presentarse sismos, emisiones de ceniza de alcance restringido, cambios en la desgasificación, anomalías térmicas de baja energía y variaciones en la columna de vapor y gases.

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Mónica Arcila, directora técnica de Geoamenazas del SGC, agregó que “con el retorno al estado de alerta amarilla, continuaremos evaluando la actividad del volcán y manteniendo informada a la ciudadanía”.

Por eso, concluyó Arcila, los boletines sobre la actividad del Puracé tendrán una periodicidad semanal y mensual, razón por la cual invitó a la comunidad a consultar los canales oficiales del SGC para conocer información oportuna y verificada sobre el comportamiento del volcán.

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