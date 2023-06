Se intensifican amenazas contra investigador de la CEV que entrevistó a ‘Otoniel’

Celis participó en la etapa previa al inició de la CEV que se llamó el alistamiento de la Comisión de la Verdad. Fue integrante del equipo de mapeo de fuentes, desde el cual, estuvo trabajo durante ocho meses revisando sentencias, Justicia y Paz, y altas cortes. Foto: Archivo personal

Andrés Celis ha estudiado y reportado el conflicto armado desde que cursaba al tiempo Periodismo y Ciencia política en la Universidad del Rosario. Fue varias veces monitor y profesor auxiliar, y su tesis de pregrado, reconocida con mención meritoria, fue una investigación sobre “A Luchar”, un movimiento político atacado de forma similar a la Unión Patriótica.

Desde antes de graduarse ya trabajaba como investigador en Verdad Abierta, un portal especializado en conflicto, y sus publicaciones rigurosas lo llevaron a convertirse en la mano derecha del comisionado Alejandro Valencia en la Comisión de la Verdad. Esta dupla fue la encargada de entrevistar en febrero de 2022 al exjefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, conocido como “Otoniel”, en el búnker de la Fiscalía, luego de que se entregara a las autoridades.

Esa noche, después de la entrevista al líder del Clan del Golfo, personas sin identificar entraron al apartamento de Celis y robaron varios equipos electrónicos en los que había copias esos audios. Desde ese momento, su trabajo soñado se convirtió en una pesadilla.

Luego de denunciar lo ocurrido y de que la Comisión de la Verdad, a través de Francisco de Roux, su presidente, le pidiera a la Fiscalía que priorizara esa investigación, Celis empezó a recibir amenazas que lo obligaron a abandonar el país para proteger su vida. Aún así, los hostigamientos no han parado.

En múltiples ocasiones, Celis ha recibido llamadas en las que una persona que se identifica como Luis Beltrán, “comandante del bloque principal de las AUC”, le informa que su organización recibió 15 millones de pesos para asesinarlo y le pide negociar por su vida.

Aquí el audio donde lo amenazan:

Celis comentó que ha tenido que cambiar cuatro veces de número de teléfono, pero los mensajes intimidatorios le llegan por otras plataformas, e incluso por correo electrónico. En un hilo que publicó en Twitter, el investigador cuenta que ha recibido mensajes con las direcciones y fotos de sus familiares y personas cercanas que siguen en Colombia.

Desde hace tres semanas he recibido amenazas a mi correo electrónico y por redes sociales, nuevamente. El hostigamiento ha sido una constante y el punto de quiebre ha sido la intromisión en el plano personal y familiar ¿qué pretenden? ¿Qué buscan? pic.twitter.com/cgSsNfoXtq — E. Andrés Celis R (@A_CelisR) June 15, 2023

Sobre el proceso en la Fiscalía, Celis aseguró que ha interpuesto tres denuncias: dos por robo de sus equipos y una por amenazas, pero esa entidad no ha presentado ningún avance. El Espectador conoció un documento que ordena archivar una de esas investigaciones por hurto, que presentó Celis luego de un atraco que sufrió en Santa Marta, en el que le quitaron su celular personal y otro propiedad de la Comisión de la Verdad.

En la orden de archivo, la Fiscalía explica que la investigación no pudo prosperar porque la víctima no entregó información adicional que permitiera identificar a sus asaltantes y que, además, no contestó el teléfono cuando intentaron ponerse en contacto con él.

Para Celis, esa respuesta es absurda porque no es la víctima quien debe entregar la información suficiente para identificar a su victimario y esa individualización es tarea de la Fiscalía. Más absurdo aún le parece que se cierre la investigación por intentos fallidos de comunicación a través de llamadas, cuando la denuncia fue precisamente por el robo de sus dos teléfonos.

El Espectador preguntó al ente acusador sobre esa investigación, que se archivó apenas dos semanas después de la denuncia de Celis, y sobre los avances en las investigaciones para encontrar a los responsables de robo en su apartamento. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección informó las medidas de seguridad que se le otorgaron a Celis no cubren a su familia. Frente a las nuevas amenazas contra sus allegados que siguen en Colombia, esa entidad dijo que hasta ahora no ha recibido una solicitud de parte del protegido para que esas medidas se extiendan a otras personas.

Sin embargo, Celis aseguró que no planea denunciar estas nuevas amenazas porque no siente que exista voluntad de la Fiscalía para avanzar en la investigación y, al contrario, está buscando cualquier razón para archivar las denuncias ya presentadas.