Audio muestra apoyo de alcalde de Hacarí a exdefensor que aspira a curul de paz

Diógenes Quintero fue personero de Hacarí por seis años, defensor regional del Pueblo en Ocaña por dos años y asesor del despacho del defensor nacional del Pueblo Carlos Camargo por seis meses. Foto: Tomada de redes sociales

Al candidato Diógenes Quintero Amaya lo conocen bien en el Catatumbo. Oriundo de Hacarí y abogado formado en la Universidad Libre de Cúcuta, lleva por lo menos una década enfocado en la defensa de los Derechos Humanos desde distintos cargos. En diciembre pasado se inscribió como candidato a la curul de paz para esa región en lista con Amanda López Hernández, por la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí.

A ser personero de ese municipio llegó en 2012, nombrado por el concejo municipal. Allí permaneció por más de seis años hasta que en 2018 dejó su cargo. Luego, en mayo de 2019, el defensor nacional del Pueblo de ese entonces Carlos Negret lo nombró Defensor Regional en Ocaña. Por casi dos años ocupó el puesto y su gestión en los municipios del Catatumbo, una de las regiones donde el conflicto armado ha sido más agudo tras la firma de la paz, fue muy bien valorada incluso por asociaciones campesinas de trayectoria en el territorio.

De hecho, en diciembre de 2020, cuando ya se hablaba de su salida de la Defensoría Regional, 14 organizaciones sociales y campesinas le enviaron una carta al entonces nuevo defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, en la que respaldaron la gestión del funcionario. “Las organizaciones sociales con legitimidad en el Catatumbo expresamos a usted el respaldo de las acciones defensoriales realizadas por la Defensoría del Pueblo regional Ocaña para el último año 2020, en cabeza del doctor Diógenes Quintero (…) Es de resaltar el constante acompañamiento, apoyo y fortalecimiento de instancias y escenarios en defensa de los derechos humanos y la protección de nuestro territorio”, decía la carta.

Pero su paso por la institucionalidad en la región le estaría significando hoy apoyos irregulares a su campaña política. En un audio conocido por Colombia+20, Deivy Bayona, actual alcalde de Hacarí (de donde es oriundo Diógenes) habla abiertamente de que lo respalda para la curul de paz al tiempo que denigra de otro candidato rival, que pertenece a la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat). En la grabación, el Alcalde asegura ayudarle “con un personal” a la campaña de Diógenes Quintero.

“Es mejor conocido que por conocer, yo sí he tomado una decisión de que nada de procesos sociales, esta gente lo que ha hecho es alejarse del pueblo y ahora sí apareció Ascamcat. Nosotros apoyaremos a un hijo de Hacarí, yo sí le daré el respaldo a Diógenes hasta donde se pueda, ahí con un personal”, dice el alcalde en el audio.

Esa nota de voz fue enviada por el alcalde Bayona a un líder comunal de Hacarí que participa en la campaña de Juan Carlos Quintero de la organización Ascamcat, otro aspirante a la curul de paz.

El mandatario local interpeló a ese líder comunal a través de WhatsApp por no apoyar a Diógenes Quintero, quien es del municipio. El líder le respondió en esa comunicación que estaba apoyando a Ascamcat porque, entre otras cosas, esa organización fue coadyuvante en la tutela presentada por el senador Roy Barreras en la Corte Constitucional y por la que se revivieron las curules de paz. Ante eso, el alcalde le respondió que “no fueron ellos directamente (Ascamcat)”, sino que lo de las curules de paz viene “desde los Acuerdos de Paz de La Habana”.

Además, le dio otros argumentos en los que trataba de persuadirlo, como el hecho de que el movimiento social en el Catatumbo está dividido. El alcalde Bayona también sostuvo en esa comunicación que los más opcionados a esa curul son Diógenes Quintero y Tatiana Gaona, candidata por otra lista, que también es cercana a clanes políticos como registró Colombia+20 en esta nota.

“Ahí lo que digo es que lógico que el hombre siendo hijo de Hacarí, ¿cómo no va a tener un personal que lo respalde?” Alcalde de Hacarí

La interpelación del alcalde a este líder de Hacarí para que apoyara a Diógenes Quintero y la supuesta contribución con “personal” a esa campaña, como lo dice el mandatario en el audio, podría ser una violación del artículo 127 de la Constitución Política, que les prohíbe a los mandatarios tomar parte en actividades de las agrupaciones políticas. También del artículo 48 del Código Único Disciplinario que les prohíbe utilizar su cargo para apoyar a una campaña política o presionar a particulares o subalternos para influir en procesos electorales. Además se estaría violando el artículo 422 del Código Penal que prohíbe intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar a un candidato; y la Ley de Garantías, que prohíbe utilizar bienes y servicios del Estado para favorecer campañas electorales.

Consultado por Colombia+20 sobre el contenido de dicho audio, el alcalde Bayona respondió que él no apoya la campaña de Diógenes Quintero, sino que como votante está en el derecho de tomar la decisión que considere más acertada. Sin embargo, no pudo explicar a qué se refería cuando habló de un personal con el que ayudaría a ese candidato. Ante reiteradas preguntas sobre esa expresión, dijo que no se ha concentrado mucho en ese audio y que no recordaba haber hablado de un personal.

Después intentó explicar: “Ahí lo que digo es que lógico que el hombre siendo hijo de Hacarí, ¿cómo no va a tener un personal que lo respalde?”. Y añadió: “Eso fue una conversación interna, entre él y yo, y ya estoy en la tramitología de denunciar a este muchacho porque lo que hablamos fue de él y yo, de persona a persona, no era para que él replicara la información”.

Sobre lo dicho por el alcalde, Quintero respondió que lo que se escucha es su posición personal. Ahí, dice “por quién va a votar él”. Sin embargo, sobre el hecho concreto de que el alcalde le asignó personal a su campaña, respondió: “Yo no puedo controlar eso. Yo soy de Hacarí, de pronto el alcalde me conoce, pero ahí no hay nada que me comprometa a mí como candidato”.

¿Un ataque a la campaña de Quintero?

El lunes 7 de marzo, en varios puntos de Hacarí amanecieron colgados tres pendones con publicidad de la campaña de Diógenes Quintero, en los que también aparecía el alcalde de Hacarí, Deivy Bayona, y Robeiro Muñoz, personero del municipio. “#ElCatatumboNosUne, en unidad y desarrollo por Hacarí”. Los pendones, abiertamente, vinculaban al alcalde y al personero con la campaña de Diógenes Quintero, a todas luces en contra de la ley.

La denuncia sobre la aparición de esa publicidad la hizo en un video Juan Carlos Quintero, dirigente de Ascamcat y también candidato a esa curul de paz. “Quiero hacerle un llamado al alcalde Deivy Bayona: son múltiples las denuncias que he recibido de líderes de Hacarí que dicen que los ha llamado a que apoye la candidatura del doctor Diógenes Quintero, a que aclare este pasacalle que lógicamente será una situación que deberán definir los organismos de control y disciplinarios; y al doctor Diógenes, que se pronuncie frente a este hecho que sabe que es una clara vulneración a las resoluciones y al proceso que regula las curules de paz”.

Quintero fue enfático en repudiar ese hecho y sostuvo que es evidente que no vino de su campaña. “Yo soy abogado, he sido Personero, Defensor del Pueblo, he sido órgano de control, yo sé lo que se puede y lo que no se puede hacer en política (...) el tema de que los funcionarios públicos no pueden participar en política es algo que todo el mundo sabe, más lo va a saber un alcalde, un personero”.

Sostuvo que su campaña tuvo conocimiento de la aparición de esos pasacalles hacia las 8 de la mañana y de inmediato se envió gente a desmontarlos. Sin embargo, para el candidato hay un hecho que llama la atención y es que antes de que los desmontaran ya el candidato Juan Carlos Quintero había alcanzado a ir al lugar y a grabar el video en el que lo acusaba por esa publicidad. “Esos pasacalles no los pusimos nosotros. Por lo que ocurrió, yo entendería que los puso otra campaña con la intención de dañarnos y de atentar en contra también del alcalde y del personero”, aseguró Diógenes Quintero.

Consultado por Colombia+20, el personero Robeiro Muñoz también rechazó ese hecho y negó cualquier vinculación con lo sucedido. “Eso a todas luces es violatorio de las funciones que tenemos nosotros como personeros municipales. Lógicamente, bajo cualquier interpretación, a nadie le va a caber en la cabeza mandar a hacer un tipo de publicidad de esas y más nosotros, que somos abogados y conocemos la normatividad”, explicó. “Yo como personero denuncié eso ante Procuraduría y Fiscalía, por injuria por vía de hecho”, añadió.

Sobre los apoyos que estaría teniendo el candidato Quintero de parte de la institucionalidad del municipio de donde es oriundo, el personero respondió que no tiene conocimiento de esas denuncias. “Yo no estoy utilizando la entidad para hacer campaña política a ningún candidato. Si bien es cierto hay un candidato que fue personero y que es de Hacarí, eso no es un argumento para decir que los funcionarios públicos tenemos que apoyarlo a él. Yo invito, y lo he hecho por la emisora, a las personas que tengan conocimiento de algún hecho de constreñimiento a que lo denuncien”.

El alcalde Bayona, por su parte, le aseguró a este diario: “Esto es una persecución, es un tema político interno, es un montaje que anexan a un pasacalle y eso conlleva de pronto a identificarme con este candidato. Sin desconocer que es un hijo del municipio, fue personero del municipio, defensor regional, pero eso no conlleva a que nosotros hoy en día desconozcamos a los demás candidatos”.

“Yo soy abogado, he sido Personero, Defensor del Pueblo, he sido órgano de control, yo sé lo que se puede y lo que no se puede hacer en política (...) el tema de que los funcionarios públicos no pueden participar en política es algo que todo el mundo sabe, más lo va a saber un alcalde, un personero” Diógenes Quintero

“Eso es como si pusieran la imagen de Garavito, preso por violador de niños, al lado de su imagen, como haciendo ver que usted también es violador. Son cosas que se pueden ver a simple vista que son un montaje”, reclamó el mandatario, quien aseguró que ya se instauró la respectiva denuncia.

En el mismo video en que el candidato Juan Carlos Quintero denunció los pasacalles en los que aparecía Diógenes Quintero con el alcalde y el personero de Hacarí, denunció también que en cambio su publicidad en ese municipio estaba siendo desmontada. Desde su campaña le aseguraron a Colombia+20 que justo en la primera semana de marzo, cuando el candidato Juan Carlos llegó a Hacarí a hacer campaña, el alcalde emitió una resolución en la que pedía a los candidatos a las curules de paz y al Congreso de la República retirar la publicidad que no había sido autorizada y facultó a la Inspección de Policía para desmontar vallas, pendones, pasacalles y demás.

Diógenes Quintero también fue asesor del actual Defensor del Pueblo

Mediante la resolución 305 del 26 de febrero de 2021, Carlos Camargo, defensor nacional del Pueblo, nombró a Diógenes Quintero como asesor de su despacho, un cargo de libre nombramiento y remoción. Allí permaneció por siete meses, hasta que renunció en septiembre de 2021, ya cuando se conocía el acto legislativo 02 de 2021, que le dio vida a las curules de paz y se emitió el 25 de agosto de ese año.

Hoy asumo como asesor del despacho del señor Defensor del Pueblo. Que grato continuar trabajando desde @DefensoriaCol por la vigencia del Estado Social de Derecho en los territorios; gracias señor Defensor @carloscamargoa por la confianza, #NosUnenTusDerechos pic.twitter.com/sOcucY8TkW — Diogenes Quintero (@diogenesqa) March 9, 2021

Por ese antecedente, alrededor de su campaña circuló un rumor de posible inhabilidad para aspirar a la curul de paz al haberse desempeñado como funcionario público en el último año. Sin embargo, una fuente de una organización que le hace veeduría a las elecciones sostuvo que la inhabilidad, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución Política, solo se configura si como funcionario público ejerció autoridad política, civil, administrativa o militar, lo que no ocurrió en el caso de Diógenes Quintero, cuyo cargo fue solamente de asesor. Aplicaría, por ejemplo, para quienes hayan sido Alcaldes, Gobernadores o hayan estado al frente de alguna secretaría municipal o departamental.

Sin embargo, la gestión de Carlos Camargo al frente de la Defensoría del Pueblo ha sido duramente criticada por organizaciones y líderes sociales. Durante su gestión ha sido protagonista de episodios como su presunta salida de descanso a Anapoima el mismo fin de semana que estallaron las movilizaciones del 28 de abril de 2021 y pulularon las denuncias por abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. O también, el tema de la unificación de las cifras de líderes sociales asesinados para concentrarlas en la Fiscalía General, que muchos señalaron como una pérdida de autonomía de la Defensoría.

Sobre su paso por la administración de Camargo en esa entidad, el candidato respondió: “Yo fui nombrado defensor regional en la administración de Carlos Negret. Renuncio y hay un ofrecimiento del doctor Camargo para el cargo de asesor. Luego él me dice: “usted hizo un buen trabajo en el Catatumbo y quiero que continúe trabajando conmigo”, y por eso continué”. Para Quintero no es problemático haber tenido una trayectoria en cargos públicos y en la institucionalidad, porque se ha tratado de cargos enfocados en la defensa de los derechos humanos.