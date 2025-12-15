En medio de paro armado, el ELN dice a Gobierno que quiere “dar continuidad” a lo pactado en mesa de paz

Antonio García, comandante del ELN. Foto: EFE - Miguel GutiÈrrez

En medio del violento paro armado de 72 horas anunciado por el ELN -que comenzó este 14 de diciembre con la instalación de cilindros y camiones para bloquear el paso en diferentes vías del país- Antonio García, comandante de esa guerrilla, aseguró que el grupo mantiene su disposición de avanzar hacia la paz y de retomar los avances logrados en los diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, señaló que no puede tratarse de “un borrón y cuenta nueva”, pues los compromisos –afirmó– se pactan con el Estado y no con un gobierno de turno.

“El ELN siempre ha mantenido su disposición frente a la paz, así como de restablecer los diálogos con el actual gobierno, pero dentro de una visión de respeto, responsabilidad y cumplimiento de lo acordado. No puede ser un borrón y cuenta nueva. Entendemos que lo pactado no es con un Gobierno, sino con el Estado, pues sabemos lo complejo que ha sido. Es de nuestro interés que lo avanzado se le pueda dar continuidad”, escribió el comandante en un comunicado difundido a través de X.

García afirmó que “la condición para la existencia de la paz no puede ser la desmovilización y desarme de la guerrilla” sin que antes se realicen transformaciones estructurales sobre las causas de la guerra.

Además señaló que mientras los gobiernos de turno no lleven educación, salud, vivienda y proyectos productivos a los territorios, el conflicto armado continuará y los grupos insurgentes seguirán existiendo.

El presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos con el ELN el pasado enero, tras los ataques violentos en Catatumbo y posteriores enfrentamientos con el Frente 33 de las disidencias, que desataron la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años.

En las negociaciones con el ELN, se logró un cese al fuego bilateral -el más largo de la historia de esa guerrilla y que terminó en agosto de 2024-. Otro de los acuerdos más destacados es la participación de la sociedad civil en el proceso.

En la agenda a la que llegaron las delegaciones del Gobierno y del ELN en marzo de 2023, y que llamaron el ‘Acuerdo de México’, se estableció que la paz debe construirse mediante una participación amplia, incluyente y vinculante, orientada a identificar las causas estructurales del conflicto y a promover transformaciones políticas, económicas y sociales en los territorios.

Además, se propuso una democracia para la paz que fortalezca el poder ciudadano, garantice la movilización social, revise el modelo económico y el régimen político, y permita tramitar de manera pacífica los conflictos sociales, ambientales y políticos.

¿Qué ha dicho la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN?

A través de un comunicado difundido este lunes, los negociadores del Gobierno Petro en la suspendida mesa con el ELN rechazaron la medida y pidieron a la guerrilla desistir de la acción, que, según indicó la guerrilla, iría hasta el 17 diciembre a las 6 a.m.

El pronunciamiento del Gobierno respondió al anuncio hecho por el ELN el viernes, cuando la guerrilla aseguró que el paro armado era una “protesta” contra lo que califica como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente Donald Trump y una presunta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

Según la delegación, la medida violenta “sólo afecta a las comunidades” y calificó como carente de sentido la protesta del ELN contra medidas del Gobierno de Estados Unidos.

Hasta el momento, las mayores afectaciones se han registrado en vías de Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Cesar, donde el ELN ha instalado cilindros y atravesado camiones para bloquear el paso.

Uno de los hechos violentos registrados en las últimas horas fue un atentado contra el peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja. Una funcionaria resultó herida y la infraestructura del lugar quedó destruida tras el ataque.

El hecho más grave se registró en Norte de Santander, donde un conductor de ambulancia fue asesinado durante un ataque armado del ELN contra la estación de Policía de Puerto Santander. El hombre murió tras ser impactado por disparos en medio del hostigamiento.

“La orden dada a la Fuerza Pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

