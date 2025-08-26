Bosques tropicales, espacio público en Bogotá y campaña de Uribe Londoño: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Una campaña para salvar los bosques tropicales

Este martes, 26 de agosto, en horas de la mañana, se presentará en Bogotá una campaña para velar por el derecho al agua y la protección de los bosques tropicales de la Amazonia. La campaña, que se lanzará en el hotel Radisson, está liderada por la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales IRI (por sus siglas en inglés Interfaith Rainforest Initiave), que es una alianza internacional que nació en el Centro Nobel de la Paz en junio de 2017, con el propósito, como se lee en su página web, “de poner la influencia moral, ética y política de las religiones y sus líderes al servicio de la protección de los bosques y sus comunidades guardianas”.

🔴 Debate de control político por el espacio público de Bogotá

Desde las 9:00 a.m., en el Recinto Los Comuneros, se llevará a cabo un debate sobre las condiciones de seguridad en el espacio público, con énfasis en el manejo de pipetas de gas, tema que ha estado en discusión desde 2020. En el centro del debate se encuentra la Resolución 1183 de 2020, la cual prohíbe a los comerciantes informales vender, suministrar o manipular cilindros de gas o maquinaria de combustión. La sesión ha sido citada por la bancada del Partido Centro Democrático, representada por los concejales Sandra Forero Ramírez y Óscar Jaime Ramírez Vahos. En esta oportunidad, participarán varias entidades del Distrito, con el objetivo de analizar y proponer soluciones que contribuyan a mejorar la seguridad y las condiciones del espacio público para los bogotanos.

🔴 Uribe Londoño sale al rudo y llega ocupante a curul de Urbe Turbay

El ahora precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se presentará este martes en público para hablar sobre cuáles serán los lineamientos claves de su campaña y cómo espera abrirse paso en las filas que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La declaración está prevista para después del medio día de este 26 de agosto y, de acuerdo con fuentes del entorno de esa colectividad de oposición, su tema clave será la seguridad. Además, y dos horas después de esta cita electoral que se realizará en el Congreso, está previsto que María Angélica Guerra asuma la curul que dejó tras su asesinato el legislador de 39 años.

🔴 Lo que viene para los mercados tras señales de la Fed en Jackson Hole

El discurso anual del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole (la semana pasada) dejó a los mercados globales atentos a lo que pueda ocurrir esta semana. Los mensajes de Powell, más conciliadores de lo previsto, sugirieron que las tasas de interés en la primera economía global podrían empezar a relajarse en los próximos meses. Eso reactivó las expectativas de recortes a partir de septiembre, lo que impulsó a los activos de riesgo y presionó a la baja al dólar frente a varias divisas. El dato a tener en cuenta será la inflación de EE. UU., que se publicará en los próximos días y definirá la magnitud del ajuste esperado por los inversionistas. El impacto de los anuncios en Jackson Hole también se reflejó en Colombia, pues el peso se fortaleció y, a la fecha, el dólar se cotiza cerca de los $4.000. Los mercados anticipan una semana de volatilidad en la cotización de divisas, bonos y materias primas ante la expectativa de recortes por parte de la Fed.

🔴 Israel evalúa tregua en Gaza mientras familias de rehenes llaman a movilización

El gabinete de seguridad israelí se reunirá este martes por la noche en Jerusalén, según confirmó un portavoz del primer ministro, en un encuentro donde, de acuerdo con medios locales, se discutirá la posible reanudación de negociaciones orientadas a alcanzar una tregua en la Franja de Gaza. Paralelamente, el Foro de las familias de rehenes, principal organización que agrupa a allegados de los cautivos en Gaza, convocó una jornada de movilización nacional coincidiendo con la reunión del gabinete.

🔴 Tenis: Abierto de Estados Unidos

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, reaparece este martes en el Abierto de Estados Unidos ocho días después de retirarse en la final del torneo de Cincinnati por un virus. Su rival será el checo Vit Kopriva, 87 en el ránking de la ATP. En el cuadro femenino se estrena la polaca Iga Swiatek, campeona en Nueva York en 2022 y que llega a la cita tras recuperar el número dos del mundo gracias a sus triunfos en Wimbledon y Cincinnati.

🔴Cuarta etapa de la Vuelta a España

La Vuelta a España se despide este martes de las carreteras italianas con la cuarta etapa, la más larga de la carrera con 206 kilómetros, entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), a la que llega como líder el danés del equipo Visma Jonas Vingegaard. Información de Carlos de Torres y José Luis Sorolla

🔴Jornada de la Copa Colombia

Millonarios, ahora bajo la dirección de Hernán Torres, visita a Real Cartagena en la vuelta de los playoffs de la Copa Colombia. En la ida, el Embajador se impuso 3-1, pero llega con la presión de los últimos resultados, pese al respiro que significó la victoria sobre Junior el sábado.