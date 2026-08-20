Consejo de ministros, juicio contra Juliana Guerrero, premios BIBO y más en El Despertador

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🔴 Así fue el primer consejo de ministros de Abelardo De la Espriella en el Palacio de San Carlos

El presidente Abelardo de la Espriella se reunió en la tarde de este miércoles 19 de agosto con sus 18 ministros en el Palacio de San Carlos en medio de una reunión a puerta cerrada para adelantar las primeras medidas por la emergencia del terremoto.

En el encuentro que inició sobre las 6:00 p.m. estuvieron los encargados de cada cartera: Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Exteriores (Omar Bula), Agricultura (Indalecio Dangond), Minas (María Arboleda), TIC (Alexandra Falla), Cultura (Paola Holguín), Trabajo (Natalia López), Salud (Ana María Vesga) y Ciencia (Claudia Benavides).

Antes de iniciar la reunión, el mandatario lideró una oración con sus funcionarios. Durante el encuentro, también se firmó el decreto de emergencia económica para atender el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias zonas del país el pasado 10 de agosto.

“Consejo de Ministros, alineando a todo el Gabinete en una sola dirección: responder a las necesidades de los colombianos con soluciones de fondo, decisiones concretas y máxima efectividad”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

Más informción: De la Espriella consolidó ruta de atención por terremoto: lideró primer consejo de ministros

🔴 Inicia el juicio contra Juliana Guerrero por caso de presuntos títulos falsos

Este 20 de agosto, a las 10 de la mañana, se dará inicio a la audiencia contra Juliana Guerrero por el caso de los presuntos títulos falsos de la Fundación Universitaria San José. Según informó la Fiscalía el pasado 22 de julio, Guerrero y el exsecretario de esa fundación serán acusados por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

El caso se originó cuando Juliana Guerrero fue postulada para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Como parte del proceso, presentó su hoja de vida, en la que incluyó títulos universitarios. Sin embargo, surgieron alertas por inconsistencias en los estudios que aseguraba haber cursado.

Según la Fiscalía, la exfuncionaria presentó dos diplomas universitarios que posteriormente fueron cuestionados. Entre las irregularidades detectadas están la ausencia del examen Saber Pro, dudas sobre la validez del proceso académico y cuestionamientos sobre la legalidad de los títulos. Estos diplomas habrían sido expedidos, al parecer de manera irregular, por la Fundación Universitaria San José, institución que posteriormente también quedó bajo la lupa.

Es de su interés: Petro y Cepeda hicieron réplica a alocución presidencial de De la Espriella, ¿qué dijeron?

🔴Premios BIBO 2026

Este jueves se conocerán los ganadores del Premio BIBO 2026, que este año tiene 16 proyectos finalistas en cuatro categorías: procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza, bioeconomía para el desarrollo de los territorios, aulas que cuidan y transforman y ConservArte.

Entre los finalistas hay iniciativas de conservación de la biodiversidad en el Alto Sinú, proyectos de economías sostenibles con jóvenes y mujeres rurales, programas de educación sobre agua y cambio climático y propuestas que utilizan el cine y el arte para promover el cuidado de la naturaleza. La ceremonia de premiación será transmitida por todas las redes sociales de El Espectador y la campaña BIBO.

Consulte aquí: Trump anuncia “guerra económica” contra Irán y amenaza con “tremendas consecuencias”

🔴 Desaparecidos en México

Especialistas y activistas presentan el informe ‘Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza’, que analiza los hallazgos de fosas clandestinas entre 2006 y 2024 en México, en medio de la crisis nacional que acumula más de 134.000 personas desaparecidas y casi 75.000 restos humanos sin identificar.

🔴 Caravana de migrantes rumbo a EE. UU.

Unos 500 migrantes parten en una nueva caravana desde la frontera sur de México, pero esta vez con Ciudad de México como destino, ante las crecientes dificultades para continuar hacia Estados Unidos y la falta de empleo y condiciones para subsistir en el sur del país.

🔴 DANE presentará nuevo informe sobre condiciones de vida de la población afro

Este jueves 20 de agosto, el DANE publicará los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. El boletín permitirá conocer las condiciones de vida de esta población en Colombia a partir de variables como vivienda, acceso a servicios públicos, educación, salud, cuidado de niños, uso de tecnologías y tenencia de bienes.

La ECV es una encuesta que recoge información sobre distintos aspectos del bienestar de los hogares y sus miembros. La encuesta estimó que cerca de 3,7 millones de personas se auto reconocían como negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, equivalentes al 7,1 % de la población nacional, en su edición de 2024.

Estos datos son relevantes para orientar políticas públicas dirigidas a una población que históricamente ha enfrentado brechas sociales y económicas, aunque las cifras concretas del nuevo informe solo se podrán analizar una vez el DANE publique el boletín.

Otros hechos: Bosa estrena tres estaciones de Transmilenio en la avenida Ciudad de Cali

🔴 Bogotá pone a debate cómo financiar su apuesta de “ciudad inteligente”

Este jueves 20 de agosto, el Concejo de Bogotá llevará fuera de sus instalaciones la discusión sobre una de las apuestas fiscales más importantes de la administración de Carlos Fernando Galán: cómo financiar la transformación de Bogotá hacia una “ciudad inteligente” y qué papel tendrán los nuevos recursos tributarios en ese propósito.

Desde las 9:00 a. m., en el auditorio de la Universidad EAN, se realizará el foro “¿Cómo se financia una ciudad inteligente?: conversación sobre la reforma tributaria de Bogotá”, convocado por concejales de diferentes bancadas.

La discusión se da mientras avanza en el Concejo el proyecto de reforma tributaria presentado por el Distrito, que contempla incentivos para atraer inversión y generar empleo, pero también mecanismos para conseguir recursos destinados a proyectos estratégicos de la ciudad.

Al encuentro están citados la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, y representantes de Planeación, Desarrollo Económico, Movilidad, Hábitat, Seguridad, Ambiente, Salud, Educación, la UAESP, el IDU y ETB, entre otras entidades.

El debate tendrá además la participación de representantes de gremios como la ANDI, Asobancaria, Fedesarrollo, Colombia Fintech, Camacol y Acolgen, además de académicos y exministros de Hacienda.

La discusión pondrá sobre la mesa cuánto cuesta convertir a Bogotá en una ciudad inteligente, de dónde saldrán los recursos y hasta dónde deberían llegar los nuevos cobros o mecanismos tributarios para financiar esa transformación.

El foro comenzará a las 9:00 a. m. en la Universidad EAN, carrera 11 #78-47.

🔴 Nuevo giro en la vida del Príncipe Harry y Meghan: regresan a Gran Bretaña

El príncipe Harry y Meghan Markle establecerán nuevamente una base familiar en el Reino Unido junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, en un cambio significativo en su vida desde que se apartaron de sus funciones reales en 2020.Según reveló People en exclusiva, la pareja permanecerá allí durante un periodo prolongado y los niños comenzarán a estudiar en el país en septiembre. La familia conservará su residencia en Montecito, California, y su propiedad vacacional en Portugal, mientras mantiene en reserva la ubicación de su nueva casa y la escuela de los menores.