Encuentro entre Colombia y Ecuador, coalición de izquierda y la inflación: El Despertador

🔴 Ministerio de Defensa viajará a Quito para reuniones diplomáticas con Ecuador

El Ministerio de Defensa anunció el viaje de una delegación hacia Quito, Ecuador, donde sostendrá varias reuniones con funcionarios del Gobierno de ese país. La comitiva oficial estará encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y la canciller Yolanda Villavicencio, quienes estarán acompañados por delegados del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Comercio y Ecopetrol. La intención de esta reunión diplomática es solucionar las diferencias que se han suscitado en los últimos días, las cuales han generado una crisis política y económica entre ambas naciones. Dentro de la agenda de la delegación en Ecuador se encuentra una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del vecino país, así como un encuentro con los cónsules de Colombia en Ecuador.

🔴Se define el futro de la coalición de izquierda: Cristo, Romero y Quintero analizan caminos

Para este viernes se espera que se defina el futuro de la consulta de la izquierda, pues aún no es claro si Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Daniel Quintero se quedarán junto a Roy Barreras en este proceso. La razón es que, con la salida de Iván Cepeda, el mecanismo pierde fuerza; esa decisión se dio luego del fallo del Consejo Nacional Electoral que lo dejó por fuera al encontrar inhabilidades jurídicas por haber estado en una cita a urnas similar el pasado 26 de octubre. El presidente Gustavo Petro se metió en la discusión y dijo que, desde su óptica, hay un supuesto intento de afectar el tránsito democrático del país. En todo caso, hay expectativa en torno a si esta coalición se mantiene. Desde el centro, ya es un hecho que Sergio Fajardo irá solo hasta la primera vuelta, programada para el 32 de mayo próximo, y que Claudia López y Leonardo Huertas aspiran a mantener la consulta del centro.

🔴Gobierno confirma que orden de captura contra Chiquito Malo sigue suspendida

La Consejería Comisionada de Paz confirmó este jueves que se mantiene suspendida la orden de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo y máximo comandante del Clan del Golfo. El comunicado se difundió este jueves, un día después de la suspensión temporal de la mesa de negociación anunciada por parte del Clan del Golfo para “realizar consultas” y “aclarar la veracidad de la información” sobre el acuerdo del presidente Gustavo Petro con Donald Trump “para capturar a tres capos del narcotráfico, entre ellos Chiquito Malo. En el documento emitido, la Consejería recordó que, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Chiquito Malo, junto con Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y José Gonzalo Sánchez (conocido como Gonzalito y quien murió hace unos días), ha adelantado tareas relacionadas con la puesta en marcha de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

🔴Así se movió Bogotá durante el Día sin carro y sin moto

El Día sin Carro se consolidó como uno de los símbolos del modelo de movilidad y del horizonte ambiental al que aspira la ciudad. Pasadas las 7:00 p.m., según Transmilenio, se habían registrado cerca de cuatro millones de validaciones en el sistema. En paralelo, las autoridades estimaron más de 1,3 millones de viajes en bicicleta, una de las imágenes más visibles del día. En materia ambiental, la Secretaría informó que, tras realizar controles en sectores críticos del suroccidente de la ciudad, como Fontibón y Bosa, se impusieron 57 comparendos ambientales y se estimó una reducción del 69 % en las emisiones contaminantes frente a un día normal de tráfico. Desde movilidad, el balance incluyó 700 comparendos a conductores que no acataron la restricción. Cifras que, más allá del operativo, demostrar cómo cambia la ciudad cuando los motores se detienen y se imponen otros medios de transporte en Bogotá.

🔴El primer peldaño de la inflación en 2026

Este viernes 6 de febrero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dará a conocer el dato de inflación de enero de 2026. La cifra llegará en un escenario económico marcado por el incremento del 23 % en el salario mínimo y el reciente aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de la República, que la llevó a 10,25 %, factores que han reconfigurado las proyecciones sobre el comportamiento de los precios en el corto plazo. Enero suele ser un mes de alta presión inflacionaria debido a la entrada de ajustes indexados en productos y servicios. En este periodo se reflejan incrementos en arriendos, servicios, educación y transporte, además del regreso a clases y mayores gastos en alimentos, útiles escolares y movilidad. De acuerdo con estimaciones de Bancolombia, la inflación mensual de enero podría ubicarse en 5,31 % en su variación anual, impulsada principalmente por la indexación en servicios, regulados y costos asociados al inicio del año.

🔴Tenga en cuenta sobre la agenda internacional

Irán y EE. UU. llegan a Omán

Irán y Estados Unidos se reúnen en Mascate para reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní bajo las amenazas de una intervención militar estadounidense y con diferencias en el alcance de las conversaciones.

Cuba, en alerta por posibles nuevos apagones

Los cubanos esperan los detalles sobre las medidas de emergencia del Gobierno para evitar el colapso energético después de que el presidente, Miguel Díaz-Canel, reconociera este jueves que la situación es “compleja” y que, tras el cierre del grifo desde Caracas, los cubanos van a “vivir tiempos muy difíciles”.

Sin avances entre Ucrania y Rusia

Mientras Ucrania celebra el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses, sus negociaciones con Rusia en Abu Dhabi no arrojan otros resultados claros, ya que ambos países mantienen posturas opuestas sobre la cuestión territorial y buscan inclinar la balanza de fuerzas a su favor.

🔴Caso Savannah Guthrie

La madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, Nancy Guthrie (84 años), ha estado desaparecida desde el pasado 31 de enero en Tucson, Arizona, y las autoridades están tratando el caso como una investigación criminal con posible secuestro. Recientes análisis forenses confirmaron que sangre hallada en el porche de su casa corresponde a ella, lo que ha reforzado las sospechas de un secuestro.La propia Savannah y sus hermanos hicieron un llamado público cargado de emoción, pidiendo a quien tenga a su madre que proporcione una prueba de vida y facilitando canales para comunicación, mientras subrayan la condición de salud frágil de Nancy y su necesidad urgente de medicamentos.