Incendios en Tolima, emergenica económca, sismo en Perú y más en El Despertador

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🔴 En estado de emergencia económica: a la espera de los detalles

El Gobierno ya declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para adoptar medidas excepcionales que le permitan atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

El decreto firmado el miércoles advierte que el desastre ocurrió en un momento en el que hay una situación “muy delicada” de las finanzas públicas. A pesar de ello, si bien el decreto habla de la posibilidad de invocar medidas tributarias, no hay nada explícito que señale el camino hacia cambios en los impuestos, al menos de momento.

El estado de emergencia es un hecho, pero su alcance, las medidas que derivan de él y la destinación de recursos se conocerán a detalle a través de los decretos que la reglamentarán.

🔴 Sismo de 7,2 sacudió Perú

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió el jueves la región de Ayacucho, en el sur de Perú, y dejó daños en al menos 20 viviendas y un puesto de salud. En Coracora, dos personas resultaron heridas durante la evacuación, aunque las autoridades informaron que se encontraban fuera de peligro y con lesiones leves.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora y se registró a una profundidad de 108 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Además, el temblor provocó la interrupción del servicio eléctrico en Nazca, Ica, donde unos 6.000 usuarios se vieron afectados. Las autoridades continuaban evaluando los daños.

Más información: “El control fiscal se ejercerá sin sesgos y ni distinción del color político”: Jorge Laverde

🔴 Continúan los incendios en Tolima

Según el reporte de Cortolima, en el departamento continúan activos ochos incendios forestales. Uno de lo más críticos se registra en el municipio de Coello, en el que se mantienen las labores para controlar la conflagración.Según conoció El Espectador, en las últimas semanas, los incendios forestales en el Tolima dejan más 8.500 hectáreas afectadas. Además, la situación llevó a la Gobernación del Tolima a declarar la calamidad pública el pasado 14 de agosto, con la que se busca movilizar recursos y acciones para atender la emergencia y atender a la población afectada.

🔴 El partido benéfico de Mario Yepes

Mario Alberto Yepes reunirá este viernes a varias figuras del fútbol en el estadio El Campín para disputar ‘Levantemos a Colombia’, un partido benéfico que comenzará a las 7:30 p.m. y que busca recaudar recursos para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país y dejó ya más de 300 fallecidos.

El excapitán de la selección de Colombia lidera una iniciativa en la que estará, entre otros, Radamel Falcao García. La totalidad de los ingresos del evento será destinada a los damnificados. “Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse”, aseguró Yepes.

Consulte aquí: Presidente De la Espriella firmó 11 decretos claves para la conformación de su gobierno

🔴 Gobierno De la Espriella confirma nombramientos en la Agencia de Defensa Jurídica, Inpec y Uspec

El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó el pasado 20 de agosto varios cambios en entidades relacionadas con el Ministerio de Justicia. Germán Calderón España asumió como nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en reemplazo del exmagistrado del Consejo de Estado César Palomino Cortés.

Además, el presidente ratificó al coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas como director del Inpec, cargo que ocupa desde septiembre de 2022, mientras que Isadora Fernández Posada fue designada como nueva directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), en reemplazo de Fidel Ignacio Espitia Ordóñez.

Isadora Fernández es especialista en planeación y con 18 años de experiencia laboral, tendrá a su cargo la gestión de recursos, alimentación y servicios de salud para la población privada de la libertad.

Otros hechos: Emergencia económica: ¿se puede financiar la reconstrucción sin nuevos impuestos?

🔴 Jhonny Rivera abre su finca para albergar a adultos mayores afectados por terremoto

El cantante de música popular y su esposa, la también intérprete, Jenny López decidieron que su finca en Risaralda será el lugar en el que algunos adultos mayores, que perdieron su techo en la reciente tragedia del terremoto, ocurrido el pasado 10 de agosto, permanezcan mientras dure la emergencia.

Rivera, quien posee un hotel en el centro de Pereira que ha destinado para hospedar a médicos, rescatistas y algunas familias damnificadas, se ha convertido en uno de los artistas el Eje Cafetero más activos en la cadena de solidaridad para ayudar a los afectados.

El cantante viajó a Estados Unidos a cumplir compromisos profesionales, se presentará en Nueva York y Nueva Jersey, por lo cual designó a su mamá para atender a los adultos mayores.

“Hoy queremos compartir un poquito de amor con nuestros abuelitos que lo perdieron casi todo en este terremoto. Más que un refugio, es un abrazo, un momento para acompañarlos y recordarles que no están solos”, escribió el artista en sus redes sociales y compartió imágenes de los huéspedes en su propiedad.