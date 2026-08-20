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Emergencia económica: ¿se puede financiar la reconstrucción sin nuevos impuestos?

El Gobierno planteó varias vías para financiar la reconstrucción tras el terremoto. Por ahora, el decreto de la emergencia económica no establece nuevos impuestos, pero expertos advierten que serían necesarios para cubrir el costo de la recuperación.

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Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
20 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes el 12 de agosto, tercer día del terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia.
Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes el 12 de agosto, tercer día del terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El camino hacia la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto pasará por unos 30 billones de obstáculos.

La cifra es gigantesca, no solo por su valor en pesos, y ayuda a entender lo complejo y amplio que es el proceso que recién comienza a estructurarse, cuando muchos aún guardan la esperanza de que sigan apareciendo personas vivas entre los escombros o que la evaluación de su vivienda les permita volver a tener un techo y cuatro paredes, agrietadas en algunos casos.

Entre 1999 y 2001, la reconstrucción del Eje Cafetero se tragó COP 17,1...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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