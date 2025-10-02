Petro e Israel, cumbre en Europa, Semana de la Biodiversidad y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro expulsó a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, siguiendo con su línea de ordenar acciones internas que toquen directamente los intereses de Israel por el genocidio que Benjamín Natanyahu desató en Gaza, que dio instrucciones para que toda la delegación diplomática que sigue en territorio nacional sea expulsada. El anuncio lo hizo a través de sus redes en reacción a la información que se conoció en torno a que las fuerzas armadas de Israel interceptaron la flota Global Sumud, la cual busca llevar ayuda humanitaria hacia Gaza y en la cual, según el mandatario colombiano, también iban dos ciudadanas colombianas. “El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”, enfatizó Petro en uno de los varios mensajes que suele publicar en su cuenta de X. Sin embargo, como le recuerda la oposición y otros sectores no políticos en Colombia, el mandatario esquiva los asuntos con la invasión de Rusia a Ucrania y la grave situación de orden público que hay en territorio nacional, la cual sigue empeorando por el auge del narcotráfico y por el aumento constante de los más de 20.000 integrantes que ya tienen los grupos criminales del país.

🔴 A la cárcel red de infiltrados que accedió al anillo de seguridad del presidente Petro

Un juez envió a la cárcel a los principales implicados en ese entramado ilegal. Se trata del mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado, la mujer que se hizo pasar por capitán para acceder a la información del anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro. Salgado asumía funciones exclusivas de los oficiales, como ingresar a 36 reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto. El pasado 24 de septiembre, la Fiscalía judicializó a los militares y a la civil. Todos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal. Por su parte, la Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación por suplantación y manejo de información sensible en el Batallón de Fuerzas Urbanas.

🔴 Los líderes europeos se reúnen en Dinamarca en plena tensión con Rusia

Casi 50 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea participan en una cumbre informal en la capital danesa, marcada por la creciente tensión con Rusia. El encuentro tiene lugar en un contexto delicado para el continente, tras las recientes provocaciones rusas en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN y la negativa del Kremlin a aceptar un alto el fuego en Ucrania.

🔴 La nueva Ley Minera comienza su camino en el Congreso

El Gobierno ya radicó en la Secretaría General del Senado de la República el proyecto de Ley Minera con el que busca darle un vuelco a la regulación de esta actividad en el país. “Este es un proyecto de ley que quiere plantear un debate distinto alrededor de la minería, distinto al extractivismo tradicional que ha habido en el país”, dijo Edwin Palma, ministro de Minas y Energía durante la radicación del documento. De acuerdo con el funcionario, buscan que la discusión incluya temas como la protección del agua, la transición energética y la formalización minera. Entérese de los detalles aquí.

🔴 Sigue la Semana de la Biodiversidad

La Semana de la Biodiversidad, que empezó en Cali el lunes 29 de septiembre, continuará mañana con una agenda tanto para académicos, como para la sociedad civil. Hoy, 2 de octubre, este evento que busca posicionar a la capital del Valle de Cauca como una ciudad esencial para discutir sobre biodiversidad, tendrá conversatorios claves para el país. Por ejemplo, habrá charlas relacionadas con la ganadería silvopastoril; sobre la importancia de conservar la fauna silvestre urbana; o la importancia de proteger a los polinizadores. La agenda completa se puede consultar en este enlace.

🔴 Continúa celebración de los 70 años del Jardín Botánico con agenda académica y discusiones ambientales

Continúa la celebración de los 70 años del Jardín Botánico de Bogotá, esta vez con una actividad conjunta para celebrar también los 20 años del Fondo de Becas Colombia Diversa, que apoya a jóvenes investigadores que desarrollan estudios relacionados con la biodiversidad del país. La jornada, que se desarrollará entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. en el Biodiversario del Jardín Botánico, será de entrada libre, con aforo limitado y registro previo. El evento reunirá a destacados científicos, académicos y líderes ambientales del país y del exterior, con el propósito de promover el diálogo entre la ciencia, la conservación y las transformaciones sociales necesarias para afrontar los desafíos ambientales de la actualidad. Recuerde que si bien la entrada es libre, requiere un registro previo, el cual puede realizar a través de este enlace.

🔴 Hollywood en alerta por Tilly Norwood, la primera “actriz” creada con inteligencia artificial

En el Festival de Zúrich se presentó oficialmente a Tilly Norwood, la primera “actriz” creada por inteligencia artificial, desarrollada por la compañía británica Particle6 y representada por la agencia Xicoia. Su lanzamiento desató la reacción de SAG-AFTRA, el sindicato que agrupa a miles de intérpretes en Hollywood, que rechazó la sustitución de actores humanos por personajes digitales y advirtió que se trata de “interpretaciones robadas” que ponen en riesgo el trabajo y el arte humano. La creadora, Eline van der Velden, defendió que la IA no busca reemplazar a los actores, sino abrir nuevas formas de expresión, y aseguró que “al público le importa la historia, no si la estrella tiene pulso”.

🔴 El documental “Chiribiquete” llega a salas de ocho ciudades del país hasta el 8 de octubre

El documental “Chiribiquete, un viaje ancestral a la memoria de América”, coproducción de Señal Colombia y ARTE France, se proyecta dentro del Festival de Cine Francés 2025 en Bogotá, Tumaco, Medellín, Arauca, Piedecuesta, Popayán, Santa Marta y Barranquilla. La pieza acompaña a un grupo de investigadores en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para indagar en sus pinturas rupestres y en los orígenes del Homo sapiens en América. Las funciones estarán disponibles hasta el 8 de octubre.

