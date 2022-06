Tripofobia: la extraña fobia que padece Greeicy Rendón y nadie sabía

Todo sucedió cuando Greeicy grababa sus historias para su cuenta de Instagram y en medio de la limpieza que realizaba Mike Bahía le hacía a una de sus plantas, Greeicy, le decía: “ustedes no saben las ganas que tengo de ayudarle, pero es que amor, me paro aquí y no puedo mirar el árbol. Él está quitando frutos y el tronquito del árbol, las béticas de madera, pero ver este árbol precisamente me causa de todo”.

En el mismo video, la interprete de ‘Amantes’ reveló que padece de tripofobia y les puso la tarea a sus seguidores de buscar qué significaba esa extraña fobia que padece la cantante caleña quien hace dos meses se convirtió en madre.

En entrevista con la Revista Cromos, el psicólogo Javier Hernando Quintero, docente del programa de psicología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) y jefe de servicio de piscología del Hospital de San José nos cuenta qué debemos tener en cuenta más sobre la tripofobia.

¿Qué es la tripofobia?

La tripofobia entra en el campo de las fobias y se refiere a un miedo irracional a imágenes u objetos que tengan agujeros o patrones que sean repetitivos o irregulares, de formas geométricas que se vean juntas, generándole un grado de ansiedad.

Un ejemplo sería el panal de las abejas, los agujeros de la piel, agujeros en plantas o plantas esponjosas.

¿Cuáles son las causas de la tripofobia?

Las fobias en particular especificas tienen múltiples orígenes, pero casi siempre estamos particularmente enfrentados a asociar elementos que nos han causado algún trauma o daño psicológico en algún momento de nuestras vidas y al crecer empezamos a asociar esa situación con esos elementos, que desencadena en algunos síntomas en los que las personas que la padecen se vuelven tensos ante esas imágenes.

¿Cuáles son los síntomas de una persona que padecer tripofobia?

Algunos síntomas que puede padecer la personas que padecen de tropofobia son:

Nauseas

Temblores

Sudoraciones

Asco

Escalofríos

Comezón

Hormigueo

Aumento de ritmo cardiaco

Malestar en general

¿Característica de las personas que padecer tropofobia?

Las fobias en particular hay que prestarles mucha atención. Aunque están asociados a niveles altos de ansiedad la persona puede vivir con ello, pero cuando esta fobia afecta lo cotidiano de nuestra vidas es el momento de pedir ayuda.

Si la tripofobia no nos deja relacionarnos con otras personas, o generamos un cierto grado de expresión emocional inadecuado, debemos estar atentos y acudir a tratamiento.

¿Cuáles son los tratamientos para las personas que padecen tripofobia?

El tratamiento por lo general, desde la parte psicológica recomendamos la terapia de exposición, que se centra básicamente en cambiar el modo en que la persona reacciona frente a la situación a la cual le genera ansiedad o miedo.

Es una exposición que se va dando gradual y reiteradamente, además se acerca a esa fuente que nos genera esa ansiedad. Este es un tipo de tratamiento que es muy efectivo y que le ayudará al paciente a sobrepasar esa situación.

El otro tratamiento es el cognitivo conductual que implica una exposición del paciente y es una combinación de técnicas, a través de la respiración y del pensamiento.

Esta terapia a través de nuestros pensamientos cognitivo conductual permite racionalizar esos pensamientos, donde los pacientes pueden conectarse con sus emociones y volver a una conducta más adaptativas frente a la sensación de ansiedad o miedo que enfrentan a situaciones derivadas de la tripofobia, específicamente a ver estas imágenes que despiertan esa sensación de ansiedad.

¿Qué puede llegar a pasar si no se trata a tiempo?

Es un tema al cual se le debe hacer un llamado a la salud mental y una especial atención en identificar en qué momento nos vemos vulnerables a estas situaciones.

La responsabilidad de nuestra salud mental es importante que debemos tener con nosotros mismos y con los demás.