Esta modelo se convirtió en el rostro de la anorexia: acá su conmovedora historia

Isabelle Caro, modelo y actriz francesa, se convirtió en un símbolo internacional de la lucha contra la anorexia cuando, en mayo de 2007, permitió que su cuerpo fuera fotografiado para una campaña publicitaria italiana.

La campaña, realizada por el famosos fotógrafo Oliviero Toscani, quien falleció este 13 de enero de 2025, buscaba crear conciencia sobre los devastadores efectos de esta enfermedad.

Caro falleció el 17 de noviembre de 2010 en un hospital de París a los 28 años, tras una vida marcada por la anorexia que comenzó a los 13. Aunque se sabe que la afección fue determinante en su fallecimiento, nunca se conoció la causa exacta.

Isabelle Caro se convirtió en la voz de miles de mujeres que padecen anorexia. Fotografía por: Pascal Le Segretain

La historia de Isabelle Caro, la modelo con anorexia

Su imagen, exhibida en vallas publicitarias y periódicos durante la Semana de la Moda en Milán hace más de 15 años, fue impactante. Su cuerpo, que pesaba apenas 25 kilos, se convirtió en un testimonio vivo de los estragos de la anorexia.

“Sé que es una foto impactante y quiero que impacte. Es una advertencia de que ésta es una enfermedad muy seria”, había declarado Caro sobre la imagen que la catapultó a la fama.

Desde su infancia, Isabelle enfrentó una vida difícil. Creció en un ambiente familiar complicado, con una madre que, según ella misma relató, la mantenía “protegida” en casa debido a una profunda depresión. De hecho, no asistió a la escuela hasta los 11 años y comenzó a desarrollar anorexia a los 13.

“Mi madre me amaba con locura. No me dejaba salir de casa”, escribió en su autobiografía titulada La pequeña niña que no quería ser gorda.

Lee también: ¿Cómo saber si una persona tiene TCA?: Hablamos con una experta, esto dijo

A pesar de los desafíos, Caro intentó construir una carrera en la moda y el teatro. Sin embargo, su fragilidad física le impidió mantener trabajos continuos y tuvo que abandonar sus estudios de arte dramático en varias ocasiones.

Tras su reconocimiento mundial, fundó una pequeña asociación de lucha contra la anorexia, pero sus esfuerzos se convirtieron en una pesadilla más al verse envuelta en la fama que le dejó el modelaje.

Caro no solo dejó un impacto a través de sus fotografías, sino también mediante sus palabras. En su blog personal, escribió sobre la hipocresía del mundo de la moda y la necesidad de reaccionar ante una enfermedad que, según ella, “lleva a la muerte”.

“¿No comprenden que es una enfermedad que lleva a la muerte?”, cuestionaba en una entrada de 2008. A pesar de sus luchas, Caro mantenía un mensaje positivo para las jóvenes modelos: “Sean felices. Crean en la vida”, escribió.

Su historia y su lucha continúan inspirando a muchos, y su legado sigue vivo en la batalla contra la anorexia, la cual, se define según Medline Plus como “un trastorno de alimentación que hace que las personas pesen menos de lo que se considera saludable para su edad y estatura”.

El 17 de noviembre de 2010, murió la modelo Isabelle Caro. pic.twitter.com/x3pBJxj210 — SegunElCalendario (@SegunCalendario) November 17, 2024

¡Recuerda!

Es completamente normal sentirse abrumado y necesitar apoyo. Si estás experimentando síntomas de anorexia, no dudes en hablar con tus padres, tu cuidador o el psicólogo de tu colegio.

Puedes leer: Megarexia: cuando las líneas de la salud se desdibujan

¡Tu bienestar es lo más importante! Comparte tus preocupaciones y miedos sin temor, ellos te escucharán y te brindarán la ayuda que necesitas.

Recuerda que también puedes llamar a la línea gratuita 192 opción 4, donde un equipo de profesionales te atenderá con calidez y te ofrecerá orientación especializada.