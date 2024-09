¿Cómo saber que un tratamiento estético es seguro? No le pongas la piel a cualquiera

La creciente demanda por tratamientos estéticos accesibles ha llevado a muchas personas a caer en manos de profesionales no calificados o a someterse a procedimientos sin la debida consulta médica.

Aunque estos tratamientos pueden parecer inofensivos, “todo procedimiento, por más mínimo que sea, conlleva riesgos”, afirma Viviana Perico, especialista en medicina estética.

¿Qué factores aseguran que un tratamiento estético sea seguro?

Antes de someterse a cualquier tratamiento estético, es crucial realizar una investigación exhaustiva. El primer paso es asegurarse de que los productos utilizados cumplan con las normativas sanitarias. “Es fundamental que los pacientes investiguen la procedencia del producto, el laboratorio que lo fabrica y sus posibles contraindicaciones, y lo más importante, acudir a un profesional con experiencia”, explica Álvaro García, experto en tratamientos estéticos no invasivos.

La personalización es clave en este tipo de tratamientos. Un médico entrenado no solo analizará la piel, sino también otros factores como las condiciones hereditarias, alergias y estilo de vida. “Cada persona es única, y es vital que un médico entrenado analice no solo la piel, sino también condiciones hereditarias, alérgicas, estilo de vida entre otras”, asegura Perico. Esto no solo minimiza los riesgos, sino que garantiza que los resultados sean seguros y efectivos.

Tendencias actuales en el cuidado de la piel

El cuidado de la piel está más de moda que nunca. Tanto hombres como mujeres buscan tratamientos antiedad que sean menos invasivos y más naturales. “Estamos viendo una clara tendencia hacia el uso de ingredientes naturales, junto con tecnologías avanzadas, que permiten mejorar la apariencia de la piel sin necesidad de procedimientos agresivos”, comenta la experta. Esta tendencia se centra en mantener la piel saludable y radiante sin sacrificar la seguridad del paciente.

Además, es importante evitar productos cuyo impacto a largo plazo sea incierto. Los residuos de ciertos productos pueden dañar la piel, por lo que es esencial asegurarse de que los tratamientos sean adecuados para cada tipo de piel y que no causen efectos secundarios.

La importancia de un tratamiento supervisado

Optar por un tratamiento realizado por un profesional calificado ofrece múltiples beneficios. Desde garantizar que los productos sean los adecuados hasta minimizar el riesgo de complicaciones, un experto evaluará todas las características del paciente para diseñar un tratamiento seguro. “Un tratamiento mal hecho puede marcarte para toda la vida”, advierte la especialista.

La piel, especialmente la del rostro, es delicada y requiere un manejo cuidadoso. No confiar este tipo de procedimientos a cualquiera es una decisión que puede evitar problemas serios a largo plazo. “Realizar un tratamiento estético bajo la supervisión de un profesional no solo asegura resultados efectivos, sino que también minimiza los riesgos asociados”, concluye Perico.

De esta forma, queda claro que el futuro de la medicina estética apunta hacia soluciones más seguras y naturales. Con el uso de biotecnologías que incorporan vitaminas, aminoácidos y antioxidantes, los tratamientos regeneran la piel de forma natural, devolviéndole su salud y belleza. Si estás pensando en un tratamiento estético, consulta siempre con un médico de confianza.