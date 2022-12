“Te amo, Messi”: Adele y otras celebridades fanáticas de Lionel, el 10 argentino

Desde diversas partes del mundo han llegado mensajes de aliento y de felicidad tras la última victoria de Argentina que los llevó hasta a la final de la Copa del Mundo. Incluso, una diversidad de celebridades salió en apoyo al equipo albiceleste comandado por el astro Lionel Messi.

Antes que la selección de fútbol de Argentina derrotara a la de Croacia 3 a 0 durante el Mundial de Catar 2022, una de las estrellas que expresó su fanatismo por el grupo argentino fue la famosa cantante británica Adele Laurie Blue Adkins, conocida simplemente como Adele.

Puedes leer: Si no le haces fuerza a Messi para que gane el mundial, eres un auténtico amargo

Antes de iniciar uno de sus conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas, tuvo una conversación con uno de los asistentes que se acercó para tomarse una fotografía con ella. El protagonista de la conversación fue el fútbol y por ende, la selección argentina.

El diálogo se desarrolló de la siguiente manera:

Adele: Hola. ¿Eres de Argentina?

Fanático: Si.

Adele: Gracias a Dios ganaron en los penales hoy [refiriéndose al triunfo frente a Países Bajos]. Rápido porque si lo hago contigo lo tengo que hacer con todos [dijo ella al posar frente al celular].

Después de complacer un poco a sus fans, la cantante comenzó a alejarse para subir al escenario e interpretar su repertorio. Sin embargo, mientras lo hacía se giró y dijo: “Te amo Messi, te amo”.

Como era de esperarse, varios de los asistentes al conjunto de conciertos llamado Weekends With Adele (Fines de semana con Adele, traducido al español), sonrieron junto a la intérprete de Rolling in the deep y celebraron un grito eufórico acompañado de aplausos.

“TE AMO MESSI 🇦🇷” - Adele pic.twitter.com/5OgMX62rVs — ADELE ARGENTINA (@adelenargentina) December 10, 2022

Otras celebridades fanáticas de ‘La Pulga’

Adele no ha sido la única estrella en declararse fan del futbolista argentino. Por ejemplo, hace pocos días Bad Bunny subió a sus redes sociales un video en el que muestra su reacción a uno de los goles marcados por el equipo de Lionel Messi frente a Países Bajos.

Lee también: “Qué mirás, bobo”: el fuerte reclamo de Lionel Messi a un jugador holandés

PRIMER GOL DE ARGENTINA EN LAS SEMIFINALES pic.twitter.com/oGDuhWHKXp — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 13, 2022

Además, durante uno de sus conciertos en el territorio de la albiceleste, dejó de lado su estilo musical para entonar una estrofa a la estrella del París Saint-Germain Football Club en el estadio José Almalfitani.

“¡Vení, vení, cantá conmigo; que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar!”, cantó el Conejo Malo.

Puedes leer: Lionel Messi: edad, cuántos hijos tiene y cómo conoció a Antonella Roccuzzo

Por otro lado, el cantante Alejandro Sanz ha publicado en sus redes sociales el aprecio que le tiene al astro del fútbol. Por ejemplo, el intérprete de Amiga Mía en el último partido de Argentina contra Croacia estuvo todo el tiempo activo en su cuenta de Twitter demostrando su apoyo al equipo sudamericano.

Y cuando acaba la magia, empieza el fútbol 🙌 Argentina 🇦🇷, como te quiero, qué feliz me haces. A LA FINALLL — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 13, 2022

Así mismo, hace algunos años la actriz de Hollywood Julia Roberts confesó hace unos años que ella y su familia eran fanáticos de Lionel Messi. Incluso en el 2017, cuando ‘La Pulga’ aún jugaba en el Barcelona F.C., la artista fue a verlo jugar en un partido contra el Real Madrid.

Más tarde, al final del encuentro deportivo considerado un clásico en el fútbol internacional, pidió permiso para poder acercarse a Messi y sacarse una foto junto a él.