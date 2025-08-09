Andrés Llinás habló tras ser operado: “Gracias por toda la solidaridad”

Andrés Llinás, operado este sábado en Bogotá, estará fuera de las canchas por lo menos tres meses. Foto: @allinas97

Luego de sufrir una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda el viernes, en el partido se la sexta fecha de la Liga BetPlay frente al Deportivo Cali, el defensa de Millonarios Andrés Llinás fue intervenido quirúrgicamente este sábado en Bogotá.

La cirugía no tuvo complicaciones y el capitán embajador inicio de inmediato su proceso de recuperación, que según los especialistas durará como mínimo tres meses.

“Les quiero agradecer infinitamente por todos los mensajes de apoyo que me han mandado, a los hinchas, compañeros de equipo, de profesión y demás personas. Cada palabra me llena el corazón y seguro nos volveremos a ver en las canchas. Un abrazo a todos”, dijo ‘El Mono’ en un mensaje en redes sociales.

Andrés Llinás tiene 28 años y precisamente en este torneo se había afianzado como el capitán del equipo. Ya hace un tiempo era uno de los referentes, porque es hinchas del club, creció y se formó en la institución, y se convirtió en una se sus figuras desde 2020.

Hijo de un expresidente de Millonarios, Andrés debutó como profesional en 2015, pero tuvo pocas oportunidades en el primer equipo. Jugó un semestre en el Valledupar FC, de la primera B, antes de regresar al club y consolidarse como titular de la mano del técnico Alberto Gamero, en un proceso en el que ganó la Copa BetPlay 2022, la Liga 2023 y la Superliga 2024.

Su buen rendimiento le valió también para ser convocado a la selección de mayores en algunos juegos de la era de Néstor Lorenzo. Además de buen jugador, el defensa albiazul ha sido un ejemplo fuera de las canchas. En una persona respetuosa, responsable y educada que ha despertado admiración incluso en hinchadas rivales.

Prueba de eso son las numerosas muestras de solidaridad que ha recibido luego de su delicada lesión, tanto de compañeros como de colegas y rivales:

A la lesión de Andrés Llinás, con quien el técnico David González no podrá contar más este semestre, se unen las del delantero Leonardo Castro, quien se espera que regrese a las canchas a mediados de septiembre tras una fractura de peroné, y David Mackalister Silva, cuya recuperación ha tardado más de lo esperado y no se sabe cuándo pueda estar disponible.

Luego de perder frente a Santa Fe la posibilidad de avanzar a la gran final de la Liga BetPlay del semestre pasado, Millonarios arrancó de muy mala manera este nuevo torneo, con un punto de 12 posibles.

Para este campeonato perdió a varias de sus figuras, como Alvaro Montero, Daniel Cataño, Daniel Ruiz y Radamel Falcao García, y los jugadores que llegaron no han demostrado ser refuerzos, sino apenas contrataciones.

