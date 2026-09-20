Tatiana Calderón se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera de Nascar Brasil

Nunca antes una mujer había logrado llevarse una victoria en estas circunstancias, hablando de la categoría general. La corredora bogotana, quien compitió con un Ford Mustang, fue vencedora en un circuito de 57 vueltas. Venció a Felipe Malinowski (Cavaleiro…

Inolvidable. Así fue la carrera de este domingo para la piloto Claro de la Escudería Telmex, Tatiana Calderón, quien obtuvo uno de los triunfos más importantes de su carrera. La colombiana fue la mejor en el Óvalo de Curvelo, una nueva cita de la temporada de NASCAR en territorio brasileño.

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Nunca antes una mujer había logrado llevarse una victoria en estas circunstancias, hablando de la categoría general. La corredora bogotana, quien compitió con un Ford Mustang, fue vencedora en un circuito de 57 vueltas. Venció a Felipe Malinowski (Cavaleiro Sports) y Ricardo Mauricio (Cavaleiro by Pole).

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Tatiana Calderón, orgullo colombiano

Calderón logró un tiempo de 33:56.418, seguido de Malinowski (33:57.945) y Mauricio (34:04.369). No cabe duda de que el 20 de septiembre de 2026 quedará guardado en la carrera a sus 33 años, en el Circuito Óvalo del Autódromo de Curvelo en Minas Gerais. Ya se había subido al podio en el circuito de Bushy Park en el GT Challenge de las Américas.

La piloto Claro inició en la decimoquinta posición. Fue escalando posiciones hasta terminar cuarta durante la primera carrera. Ya en el segundo sorbo, tomó el liderato de la carrera tras aprovechar un incidente en la cima, que dejó en el ojo del huracán al piloto Alfredo Ibiapina.

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Un carrerón de Tatiana Calderón

La consolidación, sobre el final, fue digna de admirar. Durante las vueltas finales, Malinowski acechó sus pasos y se animó a atacar hasta el final. Sin embargo, con cabeza fría, Calderón se defendió como pudo, manejando los tiempos en cada una de las curvas del óvalo para cruzar la línea de meta.

No solamente conquistó la hazaña en su categoría. Esto le significó el ingreso a los playoffs, ya que se trataba de la última válida de la instancia regular. La postemporada tendrá su inicio en el Autódromo de Chapecó, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Posteriormente, la última ronda se disputará a través de tres carreras en el Óvalo de Brasilia (28 y 29 de noviembre).

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La gran trayectoria de Tatiana Calderón

Tatiana Calderón inició su carrera en el kartismo y rápidamente se abrió camino en Europa, donde compitió en categorías como la Fórmula BMW, la Fórmula 3 y la GP3 Series. En 2017 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en participar en una sesión oficial de pruebas de Fórmula 1, con Sauber. Un año después fue piloto de desarrollo de Alfa Romeo Sauber y, posteriormente, probó un monoplaza de Fórmula 1 de la escudería Alfa Romeo.

La colombiana también compitió en la Super Fórmula japonesa, la Fórmula 2 y el campeonato de resistencia, donde disputó las 24 Horas de Le Mans. En 2021 se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera de la European Le Mans Series en la categoría LMP2, al imponerse en las 4 Horas de Le Castellet.

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