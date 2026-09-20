¡Remco Evenepoel, histórico! Ganó la crono del mundial por cuarto año consecutivo

"Ese era el objetivo, evidentemente, una enorme fuente de motivación. Estoy muy contento. Ha…

Remco Evenepoel hizo historia: se convirtió en el primer ciclista en ganar cuatro veces consecutivas la contrarreloj mundial, tras superar con holgura al italiano Filippo Ganna y a la joya francesa Paul Seixas este domingo 20 de septiembre de 2026 en Montreal, Canadá. A sus 26 años, el corredor belga se unió en el palmarés al suizo Fabian Cancellara y al alemán Tony Martin, que también ganaron cuatro títulos mundiales, aunque no de forma consecutiva.

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"Ese era el objetivo, evidentemente, una enorme fuente de motivación. Estoy muy contento. Ha sido una experiencia magnífica, una forma estupenda de empezar estos campeonatos", afirmó Evenepoel. Se impuso con 57 segundos de ventaja sobre Ganna y 1:13 minutos sobre Seixas, quien consiguió su primera medalla mundial con apenas 19 años. El belga puede convertirse en el primero en ganar la contrarreloj y la carrera en ruta de una misma edición.

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¿Quién le planta cara a Remco Evenepoel?

Evenepoel confirmó este domingo 20 de septiembre su dominio en una disciplina en la que se está consolidando cada vez más como el mejor especialista de todos los tiempos. El ciclista del equipo Red Bull Bora ha ganado 12 de las últimas 13 contrarrelojes en las que ha participado.

La única que se le escapó fue la muy atípica crono de montaña de Peyragudes, en el Tour de Francia del año pasado, donde acabó abandonando al día siguiente, sin fuerzas. Este año, además, ha disfrutado de su mejor temporada al ganar la Amstel Gold Race, la Clásica de San Sebastián y el Gran Premio de Quebec.

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Bat… Bi… Hiru… Lau… 🏆4️⃣



San Sebastian Recordholder 🤯



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Thanks to the entire team for the great work today, helping me achieve this special moment today.🪽❤️



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Remco Evenepoel y sus rivales en el Mundial

Evenepoel será uno de los grandes favoritos de la prueba reina del próximo domingo, junto a Seixas, el mexicano Isaac Del Toro —que quedó en un buen sexto puesto en la crono—, Wout Van Aert y Mathieu van der Poel. Pogacar, lesionado, es la gran ausencia del Mundial. "Ahora tengo bastante tiempo para recuperarme", subrayó Remco Evenepoel.

El belga se ha acostumbrado a dejar boquiabiertos, carrera tras carrera, a todos sus rivales, incluido Ganna, campeón del mundo en 2020 y 2021. El italiano ya no consigue plantarle cara ni siquiera en un recorrido llano como el de Montreal, hecho a medida para el velocista italiano. "Estoy muy satisfecho con mis sensaciones y con mi forma de tomar las curvas. Ha sido un recorrido muy exigente, con un inicio y un final técnicos y un tramo central realmente intenso".

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Thanks for everything boys!! We did this, together!!🪽❤️ pic.twitter.com/grkUPvsk2c — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) July 26, 2026

Remco Evenepoel y un físico privilegiado

Además de su potencia natural, Evenepoel saca un enorme provecho de su perfil aerodinámico perfecto. Cuenta con una morfología adecuada, que ha fortalecido con un trabajo incansable tanto en el gimnasio como en el túnel de viento. Pero también ha sabido capitalizar su pasado como futbolista de alto nivel. Evenepoel fue capitán de la selección belga en la categoría juvenil, lo que lo llevó a trabajar el tronco y a fortalecer los músculos profundos desde muy joven.

Pequeño y bastante fornido (1,71 m, unos 62 kg), no tiene el mismo físico de "gigante" que Ganna o el suizo Stefan Küng. Pero, bien asentado en su bicicleta, con la cabeza metida entre los hombros, Evenepoel se convierte en el mejor enemigo del viento al lograr mantener durante mucho tiempo esa postura.

"Tras seis kilómetros, tuvimos un punto de control individual. Ya sabía que iba por delante de los demás. Pensé que había dado un poco más de lo debido, pero conseguí seguir apretando. Tengo que decir que he tenido unas sensaciones maravillosas durante todo el día", finalizó el cuatro veces campeón.

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