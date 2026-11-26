Por el otro lado, Alfonso se convirtió en la primera ganadora de la carrera en la…

La Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 comenzó este jueves 26 de noviembre con una jornada contrarreloj en San Gil, Santander. En ella, Zara Lamprea, de la Liga de Ciclismo de Bogotá LMC, se impuso en la categoría juvenil damas, mientras que Sofía Alfonso, representante de la Liga de Caldas, se quedó con el primer lugar entre las prejuveniles. Dos nombres para destacar: uno de ellos, Lamprea, quien comenzó con autoridad la defensa del título el año anterior.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Por el otro lado, Alfonso se convirtió en la primera ganadora de la carrera en la división prejuvenil, luego de una exigente prueba individual que puso a prueba las condiciones de las jóvenes ciclistas. La ciclista de la Liga de Caldas detuvo el cronómetro en 25 minutos, 20 segundos y 76 milésimas, para quedarse con el primer puesto de la contrarreloj individual de ocho kilómetros, llevándose la victoria en la categoría prejuvenil damas de esta edición.

Entérese: Falta nada para el UCI Gran Fondo World Series Colombia 2026: todo lo que debe saber

Zara Lamprea y su primera etapa de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026

En la categoría juvenil, Zara Lamprea marcó un tiempo de 24 minutos, 25 segundos y 84 centésimas, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la clasificación y tomar ventaja en el comienzo de la carrera. La bogotana superó por 14 segundos a Sharitha Amizquita, del Team Bacc.

El tercer lugar fue para Ana Sofía Suárez, del Mixto Valle-Santander, con 24:42.97, a 17 segundos de la ganadora. El cuarto puesto correspondió a Alix Nicoll Sanabria, del equipo Licibog Bogotá LMC-A, con 25:00.56, mientras que Ana Kamila Castro, también de Licibog Bogotá LMC-A, ocupó la quinta casilla.

Le contamos: Polémica entrevista de Pogacar: habló del dopaje y prometió ganar las tres grandes en un año

Sofía Alfonso en la primera etapa de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026

Alfonso superó a Diana Sofía Pulido, quien terminó segunda con un tiempo de 26:12.011, a 52 segundos de la ganadora. El podio lo completó Sara Alejandra Arias, del mismo equipo de Pulido, con un registro de 26:37.077, a un minuto y 17 segundos. El cuarto lugar fue para Stefania Pulido, de Santander Orgullo Común.

Nathaly Sofía Verdugo, del equipo Liciclismo Boyacá Tecniseg, finalizó quinta con 26:58.024. La diferencia conseguida por Alfonso en esta primera jornada le permitió comenzar la competencia con una ventaja considerable sobre sus perseguidoras. En esta división, 52 ciclistas hicieron parte de la clasificación.

Lea también: Egan Bernal renueva con INEOS: seguirá en la élite y su rendimiento genera expectativa

San Gil en la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026

Con las victorias de Zara Lamprea y Sofía Alfonso, la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 puso en marcha una nueva edición de una competencia que reúne a algunas de las principales promesas del ciclismo femenino colombiano. La contrarreloj individual fue el primer examen para las corredoras juveniles y prejuveniles, con un recorrido de ocho kilómetros en San Gil. La modalidad exige regularidad, capacidad física y manejo del esfuerzo individual.

Lamprea comenzó con una victoria en la defensa de su corona en la categoría juvenil, mientras que Alfonso aprovechó la jornada inaugural para convertirse en la primera líder de las prejuveniles. La carrera continuará con el desafío de sostener las diferencias y responder a los ataques de sus rivales. Después de la primera prueba, la atención estará puesta en las actuaciones de las dos ganadoras y en la capacidad de sus principales perseguidoras para recortar.

No se pierda: Egan Bernal seguirá en INEOS: el equipo confirmó la renovación del colombiano

Edwin Gómez se quedó con la primera etapa de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026

Edwin Fernando Gómez, corredor de Boyacá Minera El Morro, se quedó con la victoria en la categoría juvenil masculina durante la contrarreloj individual masculina. Gómez marcó un tiempo de 21 minutos, 10 segundos y 95 centésimas, con el que superó a sus principales rivales y se convirtió en el primer líder de la clasificación general. El segundo lugar fue para Johan Sebastián Bacca, de la Liga NDS Indenorte Gobnds, quien terminó a 13 segundos del ganador.

Edwin Gómez de Boyacá Minera El Morro ganó la CRI de 8 kilómetros que abrió las competencias de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador