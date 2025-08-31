Dirigentes deportivos piden al presidente Petro frenar recorte presupuestal

Deportistas de alto rendimiento y sus familias protestaron la semana pasada para exigir que se detengan los recortes presupuestales al deporte. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los comités Olímpico y Paralímpico colombianos, además de las federaciones deportivas, enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para manifestar su “profunda preocupación” por la reducción del presupuesto destinado al deporte en 2026, una decisión que, advierten, pondría en riesgo programas formativos y la proyección internacional del país.

El representante a la Cámara Mauricio Parodi recordó la semana pasada que en 2024 el presupuesto del Ministerio del Deporte era de 1,36 billones de pesos y que está previsto que en 2026 sea de sólo 310.000 millones de pesos, menos de una tercera parte.

Es por eso que las organizaciones señalaron que el deporte es “un derecho fundamental y una política de Estado” y que disminuir su financiación sería “un retroceso grave” que afectaría a niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y sectores históricamente excluidos.

Los comités advirtieron que más de 80 federaciones, 1.000 ligas regionales y un número aún mayor de clubes deportivos verían limitada su capacidad de formar atletas y participar en eventos nacionales e internacionales, lo que también impactaría la economía de municipios y departamentos donde el deporte dinamiza el turismo, el comercio y la industria.

“El recorte no es solo una decisión presupuestal: es frenar la economía de cientos de municipios y departamentos”, aseguraron, al destacar que durante los últimos 20 años cada moneda invertida en deporte “se ha transformado en impacto social, orgullo nacional y representación internacional”.

El texto recuerda que gracias al respaldo presupuestal del Estado, Colombia ha organizado campeonatos mundiales, panamericanos, centroamericano de del Caribe, suramericanos y bolivarianos, además de lograr medallas olímpicas y paralímpicas que han inspirado a nuevas generaciones.

Sin embargo, alertaron que una reducción drástica de recursos en 2026 implicaría cancelación de eventos, ausencia en competencias del ciclo olímpico y la interrupción de procesos que requieren entre ocho y doce años de maduración.

“Pedimos que se mantenga la inversión en el deporte como un asunto de Estado, como una apuesta de justicia social, inclusión, salud pública y desarrollo económico”, subrayaron los dirigentes.

Las protestas de los protagonistas del deporte colombiano

El pronunciamiento se suma a la protesta realizada la semana pasada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde decenas de deportistas, entrenadores y familias marcharon con pancartas que decían “Sí al deporte, no al recorte”.

Figuras como el pesista paralímpico Fabio Torres, la nadadora Sharit Yunque, el gimnasta Ángel Barajas y el exciclista Rigoberto Urán han advertido que la disminución presupuestal compromete la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 y golpea directamente a los jóvenes que ven en el deporte una oportunidad de vida.

este lunes se volverán a reunir en el Bogotá para pedir que los recursos para el deporte en vez de disminuir, se aumenten.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?:Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador