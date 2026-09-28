Cristian ‘Chicho’ Arango: esta es la grave lesión del jugador de Atlético Nacional

El jugador antioqueño llegó en enero de este año como uno de los fichajes más rimbombantes del fútbol colombiano, tras su exitoso paso por el fútbol estadounidense. Sin embargo, las lesiones y la falta de ritmo competitivo le fueron minando su…

Cristian ‘Chicho’ Arango se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se perderá lo que resta del segundo semestre de 2026 y el comienzo del primero de 2027. Así lo informó su club, Atlético Nacional, que tendrá que afrontar la Liga y la Copa Betplay sin el delantero de 30 años.

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El jugador antioqueño llegó en enero de este año como uno de los fichajes más rimbombantes del fútbol colombiano, tras su exitoso paso por el fútbol estadounidense. Sin embargo, las lesiones y la falta de ritmo competitivo le fueron minando su confianza y su lugar entre los futbolistas importantes.

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NAL 🆚 MIL |⏱️| 90' | 1-1 | Fue empate a un gol en el Atanasio.#MinutoAMinutoVerdolaga 🇳🇬 pic.twitter.com/eGJzacjXQN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 25, 2026

Lesión de Cristian ‘Chicho’ Arango

Cristian Arango salió lesionado del partido entre Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El número 17 de los Verdolagas tuvo un cruce con Stiven Vega y llevó la peor parte luego de doblar su rodilla derecha hacia adentro. De inmediato, el jugador sintió un dolor insoportable.

Luego de ser atendido por el cuerpo médico de Atlético Nacional, Arango intentó mantenerse en el partido, pero la molestia lo terminó obligando a salir de cambio. Vale la pena recordar que el futbolista no ha tenido el mejor rendimiento posible desde que volvió a la liga colombiana de la mano del Verde.

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Números que nos deja el empate en casa ante Millonarios.



Nos vemos el sábado ante Chapecoense, para celebrar el partido de la amistad eterna. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/ydoopoYHPP — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 25, 2026

Números de Cristian ‘Chicho’ Arango en Nacional

El ex Millonarios tan solo ha podido marcar dos goles desde que retornó al país. El primero fue contra Alianza Valledupar en el estadio Atanasio Girardot por la Liga Betplay 2026-II. Y en ese mismo campeonato, Arango le anotó su segundo y hasta ahora último gol con su actual equipo a Internacional de Bogotá.

Desde el 12 de mayo de este año, Cristian Arango no marca una anotación con Atlético Nacional. Unas cifras que demuestran un rendimiento muy por debajo de las expectativas, no solo desde el punto de vista individual, sino también colectivo. Perdió la final del primer semestre contra Atlético Junior.

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Ante 44.000 personas, @jamesdrodriguez jugó sus primeros minutos en casa, con su gente alentándolo desde el primer momento 💚



Que sean muchísimos más, llenos de magia y alegrías. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/lgVll91YDV — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 25, 2026

Cristian ‘Chicho’ Arango se une al Hospital Verdolaga

La lesión de ‘Chicho’ Arango se une a la de Alfredo Morelos, que estará por fuera de las canchas al menos un mes. Estas dos ausencias casi que dejan sin delantero centro a Nacional, que tendrá que afrontar partidos muy importantes en la liga bajo esta situación desfavorable de jugadores disponibles.

Adicionalmente, el equipo viene de hilar su segundo partido sin conseguir la victoria. Antes del empate 1-1 con sabor a derrota contra Millonarios en Medellín, el club paisa había perdido 2-0 con Llaneros en Villavicencio. Incluso estuvo cerca de no sumar los tres puntos frente a Internacional de Bogotá.

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A nuestra gente gracias, por alentar incondicionalmente y acrecentar nuestra grandeza 👏



Seguiremos trabajando para retribuir tanto cariño. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/lfJsqjBrpM — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 25, 2026

Próximo partido de Atlético Nacional

Este miércoles 30 de septiembre de 2026 (8:00 p. m.) Nacional recibirá en el Atanasio Girardot a Junior de Barranquilla. El ‘Rey de Copas’ intentará volver a la victoria contra un club que viene en recuperación. A pesar de su pésimo arranque en la liga, Junior viene de dos victorias seguidas en el campeonato.

Habrá que esperar si el bicampeón de la Copa Libertadores puede recuperar la senda ganadora en su lucha por el punto de la Liga Betplay 2026-II. Una reñida batalla en la que también pelean Millonarios, con tres partidos más que Nacional, y América de Cali, con dos partidos más que los Verdolagas.

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Gracias, @ChapecoenseReal, por compartir con nosotros una tarde que quedará en la memoria, por hacer del fútbol un punto de encuentro y por seguir escribiendo junto a nosotros esta historia de Amistad Eterna.



Gracias también a nuestra hinchada, por estar, por acompañar y por… pic.twitter.com/QrU70ZZSFc — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 27, 2026

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