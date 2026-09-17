Galería: así se vivió en El Campín el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional

1/11 James Rodríguez saluda a los hinchas en la previa del duelo entre Inter de Bogotá y Atlético Nacional. Foto: Jorge Londoño 2/11 Atlético Nacional venció 3-2 a Inter de Bogotá en un duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay. Foto: Jorge Londoño 3/11 Los hinchas de Atlético Nacional colmaron El Campín motivados por la presencia de James Rodríguez. Foto: Jorge Londoño 4/11 James Rodríguez fichó por Atlético Nacional el pasado jueves. Foto: Jorge Londoño 5/11 Inter de Bogotá pegó primero, pero no pudo sostener la ventaja tras el ingreso de James Rodríguez. Foto: Jorge Lonoño 6/11 Los directivos de Internacional de Bogotá homenajearon a James Rodríguez en la previa del encuentro. Foto: Jorge Londoño 7/11 James Rodríguez fue determinante en la victoria verdolaga. Foto: Jorge Londoño 8/11 Cuando corría el minuto 59, James Rodríguez ingresó en lugar de Juan Manuel Rengifo. Foto: Jorge Londoño 9/11 James Rodríguez, en tiempo de descuento, dio la asistencia con la que Atlético Nacional venció al Inter. Foto: Jorge Londoño 10/11 James Rodríguez sumó 31 minutos en su primer partido oficial con Nacional. Foto: Jorge Londoño 11/11 Ian Poveda (izq.) y Elías Cabrera marcaron en la victoria 3-2 de Nacional sobre Inter. Foto: Jorge Londoño

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