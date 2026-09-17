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Galería: así se vivió en El Campín el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez regresó tras casi dos décadas en el exterior al fútbol profesional colombiano debutando con Atlético Nacional. El volante ingresó desde el banco al minuto 59 y asumió la conducción del mediocampo verdolaga. Cuando el partido contra Inter de Bogotá parecía terminar empatado, el ídolo tricolor sirvió un centro preciso en el 90+8 para el gol de cabeza de Juan Manuel Zapata que selló la victoria 3-2.

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Redacción Deportes
17 de septiembre de 2026 – 07:01 a. m.
James Rodríguez saluda a los hinchas durante el calentamiento.
James Rodríguez saluda a los hinchas en la previa del duelo entre Inter de Bogotá y Atlético Nacional.
Foto: Jorge Londoño
Aunque Internacional de Bogotá figuraba como local, la hinchada de Nacional hizo que el cuadro verdolaga se sintiera como en casa.
Atlético Nacional venció 3-2 a Inter de Bogotá en un duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay.
Foto: Jorge Londoño
Los hinchas asistieron en buen número al Campín pincipalmente para ser testigos del debut de James Rodríguez con la camiseta vverdolaga.
Los hinchas de Atlético Nacional colmaron El Campín motivados por la presencia de James Rodríguez.
Foto: Jorge Londoño
James Rodríguez en la previa de su primer partido con Atlético Nacional.
James Rodríguez fichó por Atlético Nacional el pasado jueves.
Foto: Jorge Londoño
Liga BetPlay Dimayor 2026-II | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional | James Rodróguez debutó en el cuadro verdolaga.
Inter de Bogotá pegó primero, pero no pudo sostener la ventaja tras el ingreso de James Rodríguez.
Foto: Jorge Lonoño
James Rodríguez fue homenajeado por los directivos del Internacional de Bogotá.
Los directivos de Internacional de Bogotá homenajearon a James Rodríguez en la previa del encuentro.
Foto: Jorge Londoño
Liga BetPlay Dimayor 2026-II | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional | James Rodróguez debutó en el cuadro verdolaga.
James Rodríguez fue determinante en la victoria verdolaga.
Foto: Jorge Londoño
James Rodríguez ingresó al minuto 59 en lugar de Juan Manuel Rengifo. Al mismo tiempo también entraron Marlos Moreno y Alfredo Morelos.
Cuando corría el minuto 59, James Rodríguez ingresó en lugar de Juan Manuel Rengifo.
Foto: Jorge Londoño
James Rodríguez dio una asistencia en tiempo de descuento que le permitió a Nacional quedarse con los tres puntos.
James Rodríguez, en tiempo de descuento, dio la asistencia con la que Atlético Nacional venció al Inter.
Foto: Jorge Londoño
James Rodríguez es el máximo asistidor en la historia de la selección de Colombia. También es el futbolista con más partidos jugados en la historia de la tricolor.
James Rodríguez sumó 31 minutos en su primer partido oficial con Nacional.
Foto: Jorge Londoño
Ian Poveda (izq.) y Elías Cabrera anotaron dos de los tres goles con los que Nacional venció a Inter este miércoles en El Campín.
Ian Poveda (izq.) y Elías Cabrera marcaron en la victoria 3-2 de Nacional sobre Inter.
Foto: Jorge Londoño
James Rodríguez saluda a los hinchas durante el calentamiento.
James Rodríguez saluda a los hinchas en la previa del duelo entre Inter de Bogotá y Atlético Nacional.
Foto: Jorge Londoño
Aunque Internacional de Bogotá figuraba como local, la hinchada de Nacional hizo que el cuadro verdolaga se sintiera como en casa.
Atlético Nacional venció 3-2 a Inter de Bogotá en un duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay.
Foto: Jorge Londoño
Los hinchas asistieron en buen número al Campín pincipalmente para ser testigos del debut de James Rodríguez con la camiseta vverdolaga.
Los hinchas de Atlético Nacional colmaron El Campín motivados por la presencia de James Rodríguez.
Foto: Jorge Londoño
James Rodríguez en la previa de su primer partido con Atlético Nacional.
James Rodríguez fichó por Atlético Nacional el pasado jueves.
Foto: Jorge Londoño
Liga BetPlay Dimayor 2026-II | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional | James Rodróguez debutó en el cuadro verdolaga.
Inter de Bogotá pegó primero, pero no pudo sostener la ventaja tras el ingreso de James Rodríguez.
Foto: Jorge Lonoño
James Rodríguez fue homenajeado por los directivos del Internacional de Bogotá.
Los directivos de Internacional de Bogotá homenajearon a James Rodríguez en la previa del encuentro.
Foto: Jorge Londoño
Liga BetPlay Dimayor 2026-II | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional | James Rodróguez debutó en el cuadro verdolaga.
James Rodríguez fue determinante en la victoria verdolaga.
Foto: Jorge Londoño
James Rodríguez ingresó al minuto 59 en lugar de Juan Manuel Rengifo. Al mismo tiempo también entraron Marlos Moreno y Alfredo Morelos.
Cuando corría el minuto 59, James Rodríguez ingresó en lugar de Juan Manuel Rengifo.
Foto: Jorge Londoño
James Rodríguez dio una asistencia en tiempo de descuento que le permitió a Nacional quedarse con los tres puntos.
James Rodríguez, en tiempo de descuento, dio la asistencia con la que Atlético Nacional venció al Inter.
Foto: Jorge Londoño
James Rodríguez es el máximo asistidor en la historia de la selección de Colombia. También es el futbolista con más partidos jugados en la historia de la tricolor.
James Rodríguez sumó 31 minutos en su primer partido oficial con Nacional.
Foto: Jorge Londoño
Ian Poveda (izq.) y Elías Cabrera anotaron dos de los tres goles con los que Nacional venció a Inter este miércoles en El Campín.
Ian Poveda (izq.) y Elías Cabrera marcaron en la victoria 3-2 de Nacional sobre Inter.
Foto: Jorge Londoño

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Comentarios
  • Nerhy(22027)Hace 1 hora
    Ya empezaron como tantas veces a limpiarle el camino al jugador más mediático del futbol colombiano, quieren equipararlo con Messi poniéndolo al lado, un asistencia y ya lo encumbraron cuando es lo mínimo que puede hacer por ganarse esa cantidad de dinero, es su trabajo, tiene que hacerlo. Ojalá yo no haga lo mismo que ha hecho en todos los equipos por los que ha pasado, pereza, desgano y renunciar cuando no le dan lo que quiere.
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