Galería: así se vivió en El Campín el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional

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Nerhy(22027)•Hace 1 horaYa empezaron como tantas veces a limpiarle el camino al jugador más mediático del futbol colombiano, quieren equipararlo con Messi poniéndolo al lado, un asistencia y ya lo encumbraron cuando es lo mínimo que puede hacer por ganarse esa cantidad de dinero, es su trabajo, tiene que hacerlo. Ojalá yo no haga lo mismo que ha hecho en todos los equipos por los que ha pasado, pereza, desgano y renunciar cuando no le dan lo que quiere.