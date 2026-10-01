Keily Delgado, campeona de la BMW Maratón de Berlín 2026

“Estoy feliz por este resultado; ganar el Maratón de Berlín es algo muy especial para mí”, aseguró…

La patinadora colombiana Keily Delgado se coronó campeona este domingo 27 de septiembre de 2026 de la BMW Maratón de Berlín, en Alemania, con un tiempo de 1:12:55. La deportista del club Real Juego Limpio, que compite con el equipo Power Slide, protagonizó una llegada muy cerrada y superó por milésimas a la neerlandesa Lianne Van Loon y a las francesas Alison Bernardi y Aubane Plouhinec, todas con el mismo registro de la deportista cucuteña.

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“Estoy feliz por este resultado; ganar el Maratón de Berlín es algo muy especial para mí”, aseguró Delgado, quien también relató cómo la carrera se definió en el esprint final. La joven colombiana compitió junto a algunas de las mejores patinadoras del circuito europeo. Aun así, logró cruzar la meta de primera y así consagrarse campeona frente a la Puerta de Brandeburgo, un lugar icónico, no solo para el turismo berlinés, sino también por su historia en el siglo XX.

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El gran 2026 de Keily Delgado

La victoria de este pasado domingo se suma a otras en una temporada destacada para la nortesantandereana. Delgado también fue campeona general de la Copa de Alemania y del Tour de Suiza. Adicionalmente, también se quedó con el subcampeonato de la World Inline Cup y del Maratón Euros Cardano.

Ahora, Keily Delgado se prepara para las dos últimas carreras del año, en Nápoles y Yeoju, Corea del Sur. El mayor esfuerzo de su trabajo lo está dedicando a su adaptación al patinaje sobre hielo, una modalidad poco común entre los patinadores colombianos por incompatibilidad con las condiciones en el país.

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¿Qué sigue para Keily Delgado?

"Venía con muy buenas expectativas, sabía que podía estar peleando adelante en la carrera porque durante lo que va del año hemos tenido buenos resultados, pero también entendía que iba a ser una carrera bastante difícil", declaró la cucuteña tras terminar su participación en la competencia.

La nortesantadereana aspira a representar a su departamento en los Juegos Nacionales de 2027. Su juventud hace pensar a los expertos en patinaje que podríamos estar ante un nuevo prodigio del deporte colombiano. A tan corta edad ha demostrado tener condiciones para ganar en cualquier contexto.

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La emoción de Keily Delgado

"Cuando vi que había ganado, fue una gran felicidad para mí. Es algo inimaginable y difícil de explicar. Ganar entre tantos patinadores pasando la Puerta de Brandeburgo es algo muy especial que nunca olvidaré", dijo Delgado tras cruzar uno de los símbolos más importantes de Berlín y Alemania ante el mundo.

Finalmente, la colombiana manifestó que el resultado le sirve para mantener un buen nivel en lo que queda del año. Además, su residencia en Hungría le ayuda a prepararse y competir al mejor nivel para seguir aprendiendo y mejorando. Eso sí, admitió que no es fácil estar lejos de Colombia y su familia.

Las otras colombianas en la competencia fueron María Camila Carmona (10.º con tiempo de 1:12:57), Karoll Gil (16.º con registro de 1:12:58), Alejandra Londoño (17.º con 1:12:59), Nathalia Bermúdez (23.° con tiempo de 1:13:06) y María Paula Cristancho, quien terminó en el puesto 35 con marca de 1:14:21.

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