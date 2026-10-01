Lucas González: "La última vez que vinieron celebraron un título, hoy se fueron eliminados"

El club Verdolaga venció 3-1 al Tiburón en el estadio Atanasio Girardot de Medellín con una gran actuación de su estrella: James Rodríguez. No obstante, lo que más dejó satisfecho al entrenador verde fue el acompañamiento de sus hinchas y el…

"Ver el Atanasio lleno hace que los partidos sean más especiales. El partido de hoy tenía un matiz particular: son tres puntos más, pero la última vez que ellos (Junior) vinieron acá celebraron un título, y hoy teníamos la posibilidad de eliminarlos ", declaró Lucas González, director técnico de Nacional.

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El club Verdolaga venció 3-1 al Tiburón en el estadio Atanasio Girardot de Medellín con una gran actuación de su estrella: James Rodríguez. No obstante, lo que más dejó satisfecho al entrenador verde fue el acompañamiento de sus hinchas y el imponente marco que sirvió de paisaje en la victoria del equipo.

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¡Una victoria de todos!



Gracias, hinchada, por su apoyo, ese que se siente en la cancha y nos impulsa a seguir dejando todo.



Sigamos alentando, sigamos creyendo y sigamos dejando el alma por estos colores.



Como hoy y siempre: VAMOS TODOS JUNTOS pic.twitter.com/lyqZYSIKUJ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 1, 2026

Lucas González, contento con sus jugadores

"La verdad que esta hinchada es especial y es nuestra razón de ser. Yo me encargo junto con Alexis (Henríquez) de recordárselo a los chicos en la preparación de cada partido. El primer objetivo es que el hincha se sienta orgulloso de su equipo, porque nosotros estamos orgullosos de ellos".

El estratega bogotano de 45 años también tuvo elogios para los suyos. Dijo que el partido fue muy positivo en todos los aspectos y que ese rendimiento se valoraba mucho más al ser contra Atlético Junior. Aunque los dirigidos por Sebastián Viera no pasan un buen momento, son bicampeones de Colombia.

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Números de una victoria en casa 👏



Algunos datos que nos dejó el encuentro de esta noche, nos vemos el próximo miércoles ante Tolima, nuevamente llenando el Atanasio 🇳🇬#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/UEbvx7A1v6 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 1, 2026

Lucas González también habló de lo que no le gustó

"Tenemos más goles encajados de los que yo quisiera. Son cosas que hay que mejorar. Terminamos con tres juveniles y eso habla de lo que estamos construyendo. Mucha gente aquí ha hablado de un equipo de viejos, pero es todo lo contrario", aseguró González en la rueda de prensa postpartido.

Además, mencionó lo mucho que se divierten los jugadores "viejos" cuando se juntan en el campo de juego. James Rodríguez y Edwin Cardona, Jhorman Campuzano y Mateus Uribe fueron referenciados por el director técnico por ayudar al club a que la posesión de balón no cayera en manos del rival.

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NAL 🆚 JUN |⏱️| 90+3' | 3-1 | VICTORIA Y TRES PUNTOS MÁS EN EL ATANASIO.



Gracias a los 36.400 hinchas Verdolagas que una vez más llenaron las tribunas del Atanasio y vieron ganar al más grande de Colombia.#MinutoaMinutoVerdolaga 🇳🇬 pic.twitter.com/XP4eN2o9Kg — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 1, 2026

¿A Lucas González le alcanzará para ser campeón con Nacional?

"Yo quiero ganar y para eso necesito a los mejores, así que en la medida de lo posible denme siempre a los mejores. Por eso exploro las fortalezas que tienen mis jugadores y escondo las deficiencias que tienen. Hoy, el ratito que estuvieron James, Edwin y Elías lo disfruté", manifestó Lucas González.

El encargado de dirigir la ilusión verdolaga también valoró la extensión de su nómina. A pesar de tener nombres pesados como Alfredo Morelos y Cristian ‘Chicho’ Arango lesionados, el equipo paisa no pierde calidad ni profundidad en la cantidad y calidad de modificaciones que puede hacer en un partido.

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¡DOBLETE DE ROMÁN!



Andrés se luce para sellar la victoria esta noche. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/INVVvdHHc1 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 1, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

‘El Rey de Copas volverá a la acción el próximo miércoles 7 de octubre de 2026 para enfrentar a Deportes Tolima. El cotejo será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 8:20 p. m. y en caso de victoria podría dejar al club antioqueño a un paso de la clasificación a los cuadrangulares.

Actualmente, Nacional marcha segundo en la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II con 22 puntos. Eso sí, el conjunto verde tan solo tiene 10 partidos jugados, por lo que podría posicionarse como líder del campeonato en cuanto se ponga al día con el calendario de compromisos aplazados.

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NAL 🆚 JUN |⏱️| 75' | 3-1 | Quedan 15 minutos, vamos por más. #MinutoaMinutoVerdolaga 🇳🇬 pic.twitter.com/VZkCKhKAU8 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 1, 2026

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