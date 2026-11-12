"No me sorprendió el juego de Once Caldas. Es un equipo que tenemos muy bien…

Atlético Nacional empató 1-1 contra Once Caldas en el duelo de ida por la semifinal de la Copa Betplay 2026. No fue hasta la extraordinaria aparición de James Rodríguez, quien marcó su primer gol en el FPC, que Nacional pudo emparejar las acciones en el estadio Palogrande de Manizales. En conferencia de prensa, Lucas González, el técnico del club paisa, reconoció las virtudes de su contrincante, pero volvió a quejarse de la amplitud de su nómina para este juego.

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"No me sorprendió el juego de Once Caldas. Es un equipo que tenemos muy bien analizado. El juego de ellos es simple, pero muy efectivo. Es un equipo que le gusta tener el balón, pero que sale muy rápido a las contras y se defiende muy bien. Pero las alternativas que teníamos para los cambios no eran muchas, no eran suficientes. Ahora no tenemos a todos nuestros jugadores disponibles", señaló el estratega bogotano, ex América, de 45 años de edad.

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¡GOLAZO DE JAMES RODRÍGUEZ QUE ANOTA SU PRIMER GOL CON @nacionaloficial! El volante del 'Verdolaga' pone el 1-1 ante Once Caldas en #LACOPAxWIN ⚽🟢🏆 pic.twitter.com/dM3IhtE0gU — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

"Con los jugadores que tenemos intentamos plantear los partidos", Lucas González

Vale la pena recordar que Nacional tiene cinco de sus futbolistas integrando las diferentes categorías de la selección de Colombia. Dos en el equipo Sub-17, uno en la Sub-20 y dos en la selección de mayores. Además, César Haydar y Néider Parra no están disponibles para el DT por cuestión de una lesión.

"Estamos muy orgullosos de que todos estén allá, pero cuando se te juntan tres convocatorias y pierdes ocho jugadores del equipo profesional, pues lógicamente que las variantes se te limitan. Milton Casco tiene 38 años, ¿qué pasa si Milton se cansa, a quién ponemos?", manifestó Lucas González.

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🗣️ “Perdimos 8 jugadores del equipo profesional porque están con las selecciones Colombia, estamos muy orgullosos, pero las variantes se te limitan. ¿Qué pasa si Milton Casco se cansa? Somos Nacional, es lo que es”



🟢 Lucas González, entrenador de #AtléticoNacional pic.twitter.com/L5MebUkG8s — Diegol (@diegoooool__) November 11, 2026

Lucas González agradeció a sus jugadores

Aun así, González valoró el esfuerzo de sus jugadores dentro de la cancha y les agradeció públicamente por nunca dar el partido por perdido. Vale la pena recordar que no fue hasta el minuto 82 que Atlético Nacional pudo igualar el cotejo a través de un gol de enorme calidad de su número 23, James Rodríguez.

"Nosotros tenemos que ajustar en la mitad con ubicación de jugadores, pero la verdad que con las ubicaciones mejoramos y la actitud de los chicos ha sido impecable para intentar ganar el partido. Nos queda el partido de vuelta", añadió el director técnico, que ya tiene una final de la liga con Deportes Tolima.

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Lo definimos en casa, con nuestra gente.



Imágenes del partido ante Once Caldas en Palogrande. Nos vemos en el Atanasio, juntos buscaremos defender el título. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/2NDQwVyltY — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 11, 2026

Lucas González insistió en las dificultades de la convocatoria

Finalmente, el técnico de Nacional reconoció que partidos de esta envergadura tienen este nivel de dificultad. Aseguró que no es realista pensar que todos los cotejos terminarán con dos, tres, cuatro o hasta cinco goles de diferencia. El nivel de exigencia es mayor y más con un equipo que se juega el año.

"Somos Nacional. Estamos muy orgullosos de que nuestros jugadores vayan a la selección de Colombia. Lógicamente nos limita para un partido como este. Esperemos que los chicos estén bien, porque no tenemos muchas alternativas. Ojalá no hayamos perdido a nadie por golpes", concluyó Lucas González.

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🗣️ La respuesta de Néstor Lorenzo a la queja de Lucas González por la convocatoria de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, previa a la semifinal de Copa. pic.twitter.com/aytYrvNATp — Bolavip Colombia (@BolavipCo) November 9, 2026

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