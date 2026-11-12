 

Publicidad

Lucas González insistió en que las convocatorias lo dejan con "pocas alternativas"

Lucas González, técnico de Atlético Nacional, afirmó que "las variantes se limitan" cuando varios de sus jugadores son llamados a la selección de Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
Lucas González insistió en que las convocatorias lo dejan con "pocas alternativas"
Lucas González en su presentación oficial como DT de Atlético Nacional.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Atlético Nacional empató 1-1 contra Once Caldas en el duelo de ida por la semifinal de la Copa Betplay 2026. No fue hasta la extraordinaria aparición de James Rodríguez, quien marcó su primer gol en el FPC, que Nacional pudo emparejar las acciones en el estadio Palogrande de Manizales. En conferencia de prensa, Lucas González, el técnico del club paisa, reconoció las virtudes de su contrincante, pero volvió a quejarse de la amplitud de su nómina para este juego.

"No me sorprendió el juego de Once Caldas. Es un equipo que tenemos muy bien analizado. El juego de ellos es simple, pero muy efectivo. Es un equipo que le gusta tener el balón, pero que sale muy rápido a las contras y se defiende muy bien. Pero las alternativas que teníamos para los cambios no eran muchas, no eran suficientes. Ahora no tenemos a todos nuestros jugadores disponibles", señaló el estratega bogotano, ex América, de 45 años de edad.

Le podemos recomendar: Luis Díaz ya tiene fecha de regreso a los partidos de Bayern Múnich en Alemania

"Con los jugadores que tenemos intentamos plantear los partidos", Lucas González

Vale la pena recordar que Nacional tiene cinco de sus futbolistas integrando las diferentes categorías de la selección de Colombia. Dos en el equipo Sub-17, uno en la Sub-20 y dos en la selección de mayores. Además, César Haydar y Néider Parra no están disponibles para el DT por cuestión de una lesión.

"Estamos muy orgullosos de que todos estén allá, pero cuando se te juntan tres convocatorias y pierdes ocho jugadores del equipo profesional, pues lógicamente que las variantes se te limitan. Milton Casco tiene 38 años, ¿qué pasa si Milton se cansa, a quién ponemos?", manifestó Lucas González.

Le puede interesar

Atlético Nacional

Nacional igualó 1-1 con Once Caldas gracias a un verdadero golazo de James Rodríguez

Deportes

¿Cuándo se jugarán las semifinales de vuelta de la Copa BetPlay 2026? Fechas y horarios

Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 18: la lucha por los ocho sigue abierta

Le puede interesar: Los colombianos que conquistaron un deporte de locos en los World Skate Games Asunción 2026

Lucas González agradeció a sus jugadores

Aun así, González valoró el esfuerzo de sus jugadores dentro de la cancha y les agradeció públicamente por nunca dar el partido por perdido. Vale la pena recordar que no fue hasta el minuto 82 que Atlético Nacional pudo igualar el cotejo a través de un gol de enorme calidad de su número 23, James Rodríguez.

"Nosotros tenemos que ajustar en la mitad con ubicación de jugadores, pero la verdad que con las ubicaciones mejoramos y la actitud de los chicos ha sido impecable para intentar ganar el partido. Nos queda el partido de vuelta", añadió el director técnico, que ya tiene una final de la liga con Deportes Tolima.

Le sugerimos: Las 6 Horas de Bogotá ya tienen horario para su edición 40 de este 2026

Lucas González insistió en las dificultades de la convocatoria

Finalmente, el técnico de Nacional reconoció que partidos de esta envergadura tienen este nivel de dificultad. Aseguró que no es realista pensar que todos los cotejos terminarán con dos, tres, cuatro o hasta cinco goles de diferencia. El nivel de exigencia es mayor y más con un equipo que se juega el año.

"Somos Nacional. Estamos muy orgullosos de que nuestros jugadores vayan a la selección de Colombia. Lógicamente nos limita para un partido como este. Esperemos que los chicos estén bien, porque no tenemos muchas alternativas. Ojalá no hayamos perdido a nadie por golpes", concluyó Lucas González.

Le recomendamos: El camino de 76 jóvenes futbolistas colombianos hacia un sueño en España

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Atlético Nacional

Colombia

director técnico de Nacional

DT de Nacional

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Lucas González

Nacional

Selección Colombia

Selección de Colombia

Técnico de Nacional
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido