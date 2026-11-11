Como es bien sabido por toda la comunidad que sigue el CNA, la competencia ha venido…

Las 6 Horas de Bogotá, la competencia más importante del calendario automovilístico nacional y una de las más antiguas y famosas de Suramérica, llega a su edición 40, organizada por El Club Los Tortugas, con el apoyo de Autódromos S.A. y el aval de Fedeautos. Este año, el Club Los Tortugas ha tomado la decisión de realizar la carrera de Las 6 Horas de Bogotá 2026, prevista para el próximo 5 de diciembre en el Autódromo de Tocancipá, en un horario diurno.

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Las 6 Horas de Bogotá ya tienen horario para su edición 40 de este 2026

Como es bien sabido por toda la comunidad que sigue el CNA, la competencia ha venido afrontando dificultades con el sistema de cronometraje digital durante las sesiones nocturnas de las últimas carreras que han tenido actividad en esos horarios. Para aclarar el funcionamiento de este sistema, el servicio de cronometraje es contratado directamente por el Club Los Tortugas. Mientras que Autódromos S.A. provee las instalaciones de cableado estructurado.

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Los problemas de Las 6 Horas de Bogotá

De acuerdo con las revisiones realizadas, el problema técnico que se ha presentado estaría relacionado con el cambio de las luminarias del escenario por luces LED que, al parecer, no cuentan con la certificación adecuada y generan una mayor interferencia o ruido electromagnético en el ambiente.

Esta interferencia afecta la comunicación entre los transponders de los vehículos y el sistema de recepción de la señal, ocasionando lecturas erráticas o la pérdida de información en el cronometraje. Es importante señalar que el cable de recepción de las señales está en el mismo lugar desde hace tiempo.

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Las 6 Horas de Bogotá serán de día

Autódromos S.A. ha venido adelantando revisiones y ajustes en sus instalaciones eléctricas y redes de conexión. No obstante, a la fecha, el Club no cuenta con las garantías técnicas suficientes para asegurar que estas dificultades estén completamente solucionadas en el futuro próximo de la competición.

Por esta razón, y con el propósito de ofrecer a todos los participantes las condiciones adecuadas para el desarrollo de la competencia más importante del automovilismo nacional, se ha decidido realizar Las 6 Horas de Bogotá 2026 en horario diurno, entre las 12:00 y las 6:00 p. m. del sábado 5 de diciembre.

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Edición 40 de Las 6 Horas de Bogotá

En razón de este cambio, el Club dará a conocer oportunamente los horarios de las prácticas oficiales y clasificaciones de Las 6 Horas, así como los correspondientes a las pruebas de Autos de Calle y San Diego, actividades que se adelantarán total o parcialmente para el viernes 4 de diciembre.

El Club lamenta mucho tener que modificar el formato tradicional de Las 6 Horas de Bogotá, cuyo evento nocturno fue pionero de esta modalidad de competencias en nuestro país. Sin embargo, para garantizar la confiabilidad del cronometraje y las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de la carrera.

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Tripulaciones nacionales y extranjeras confirmadas

En el plano deportivo, la edición 40 de Las 6 Horas de Bogotá, a la fecha, ya tiene confirmada la participación de un nutrido grupo de equipos nacionales, cuyo cupo fue garantizado por haber competido en el Campeonato Nacional de Automovilismo CNA. Esta competencia es por invitación del Club Los Tortugas. El BMW M2 Racing de Autogermana No. 60 de Camilo y Guillermo Sáenz en la categoría GT hará su debut en esta competencia este año.

Desarrollado por BMW M Motorsport, el BMW M2 Racing representa la puerta de entrada a la gama de competencia de BMW M. Cuenta con un motor BMW TwinPower Turbo de dos litros, que entrega 313 hp y un torque máximo de 400 Nm. Otro bólido que se estrenó en la final del CNA y estará presente en Las 6 Horas de Bogotá es el prototipo Vandimen-Salamandra en la categoría Fuerza Libre de más de 2.000 cm³. Los pilotos serán Felipe Merjech y Matías Salvador.

En cuanto a las delegaciones internacionales, la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo (FEDAK) aceptó la invitación de la organización y confirmó la participación de Abigail Ron en Radical SR3; Mauricio Moncayo, Radical SR3; el Equipo ABRO a bordo de un Radical PR6; y Carlos Salazar en un Audi TT. De igual manera, se confirmó que la comitiva estará acompañada por su presidente, Marcelo Ron, quien hará parte de una de las tripulaciones.

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