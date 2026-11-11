En esta etapa, el extremo izquierdo de la selección de Colombia estuvo acompañado por Benjamin Sommer,…

De acuerdo con el diario alemán BILD, Luis Díaz avanza satisfactoriamente en su proceso de recuperación y estará cerca de volver a los terrenos de juego. Desde Baviera se habla de dos partidos marcados en el calendario para concretar la reaparición del colombiano con Bayern Múnich. Incluso en redes sociales el club bávaro presumió la evolución de su estrella este miércoles 11 de noviembre de 2026, pues el guajiro ya hace trabajos de campo.

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Luis Díaz ya tiene fecha de regreso a los partidos de Bayern Múnich en Alemania

En esta etapa, el extremo izquierdo de la selección de Colombia estuvo acompañado por Benjamin Sommer, responsable del área de rehabilitación del conjunto teutón. El foco de estas sesiones estuvo en ejercicios para fortalecer su condición física. Todo esto para evitar recaídas en la lesión, que son tan comunes en esta clase de incapacidades. Bayern Múnich no soporta una lesión más, comenzando por su director técnico, el belga Vincent Kompany.

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Falta menos, mi llave 🫶🏻



Lucho continúa con su entrenamiento individual 💪 pic.twitter.com/bJfDGZc3Oa — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 10, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

Según el ya mencionado medio alemán, Díaz estaría de regreso el 25 de noviembre para el partido entre Bayern y Lille de Francia por la Champions. No obstante, en caso de no poder sumar minutos en este cotejo, en Baviera espera que ‘Lucho’ esté disponible para el juego contra Hamburgo tres días después.

Todo parece indicar que la posibilidad de que el colombiano vuelva al ruedo en alguna de estas dos fechas es alta, pues en su club son muy positivos tras ver la evolución de su lesión. Eso sí, el regreso será paulatino, por lo que es poco probable que sume más de 20 minutos en los próximos compromisos.

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Ya casi, Luchito 😍 pic.twitter.com/Y4Im0uVvrq — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 11, 2026

La importancia de Luis Díaz en Bayern Múnich

Hasta la fecha, con menos de una temporada y media con el gigante de Baviera, el guajiro acumula 51 intervenciones de gol desde que llegó a Alemania. Han sido 31 goles y 20 asistencias en 62 partidos que reflejan la vital importancia que tiene el colombiano en el tridente de ataque de Bayern Múnich.

La mayoría de sus anotaciones fueron en la Bundesliga 2025/26, sumando 15 tantos en 32 partidos, un promedio de casi un gol cada dos encuentros. Adicionalmente, en la UEFA Champions League de la temporada anterior, Díaz también fue fundamental con siete anotaciones en 12 duelos europeos.

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¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern de Luis Díaz?

Bayern Múnich recibirá a Colonia en el Allianz Arena el próximo viernes 20 de noviembre de 2026. Este partido será válido por la décima fecha de la Bundesliga, en la que el equipo bávaro marcha primero en la tabla de posiciones con 21 puntos, los mismos de su escolta, Borussia Dortmund.

Mientras tanto, Luis Díaz podrá aprovechar para completar su recuperación, al mismo tiempo que la selección de Colombia enfrenta sus últimos partidos amistosos de 2026 frente a Chile. El primero este viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el segundo el próximo martes en el Nacional de Santiago.

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😮‍💨 ¡Mucha calidad en este equipo!



Nos ponemos a tope para el partido vs. 🇨🇱#ConOrgulloColombiano 🇨🇴 pic.twitter.com/3AukWg7IfQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 11, 2026

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