El Benfica de Richard Ríos jugará la Champions League

El Benfica, con el volante colombiano Richard Ríos durante todo el partido, logró este miércoles su clasificación para la Liga de Campeones de Europa tras vencer al Fenerbahce de José Mourinho por la mínima (1-0), mientras que el Brujas consiguió su pase con una espectacular goleada ante el Glasgow Rangers (6-0).

El turco Kerem Akturkoglu fue el autor del único tanto de la eliminatoria entre portugueses y otomanos tras el empate a cero de la ida. Los jugadores de Mourinho, entre ellos el colombiano John Jader Durán, tendrán que conformarse con un puesto en la Liga Europa.

Mientras Ríos fue una de las figuras del encuentro y actuó durante los 95 minutos del duelo, John Jader Durán ingresó al minuto 65 y tuvo poca participación. Incluso salió golpeado justo antes del pitazo final.

El Brujas tuvo un duelo fácil contra el Rangers tras la expulsión de Maximillian Aarons en el minuto 8 que le dio más ventaja al equipo belga, que ya había vencido por 1-3 en la ida y que acabó por condenar a los escoceses a encajar seis goles.

El Qarabag de Azerbaiyán estará también en la fase final tras superar una eliminatoria emocionante ante el Ferecvaros húngaro. El 1-3 de la ida para los azerbaiyanos parecía ser suficiente tranquilidad, pero el Ferncvaros se puso 2-3 a falta de 10 minutos y a solo un gol de mandar el partido a la prórroga, aunque se quedó sin rematar la faena.

La eliminatoria entre Copenhague danés y el Basilea suizo estuvo muy apretada en la ida (1-1) y más decidida en la vuelta (2-0). Un tanto de Andreas Cornelius y otro del alemán Youssoufa Moukoko, ex del Dortmund, le dieron el pase a los locales.

Los ganadores estarán en el sorteo de este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco, mientras que los equipos derrotados pasan a la Liga Europa.

Resultados de los partidos de vuelta de la ronda de clasificación final:

. Martes 26 de agosto:

PAFOS (CYP), 1 - Estrella Roja (SRB), 1

KAIRAT ALMATY (KAZ), 0 - Celtic (SCO), 0 (3-2 penaltis)

Sturm Graz (AUT), 2 - BODO/GLIMT (NOR), 1

. Miércoles 27 de agosto:

COPENHAGUE (DEN), 2 - Basilea (SUI), 0 (3-1)

CLUB BRUJAS (BEL), 6 - Rangers (SCO), 0 (9-1)

QARABAG (AZE), 2 - Ferencvaros (HUN), 3 (5-4)

BENFICA (POR), 1 - Fenerbahçe (TUR), 0. (1-0)

