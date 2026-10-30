Dayro Moreno sumó un nuevo récord en el fútbol profesional colombiano

La marca le perteneció al mítico portero del Pachuca de México durante casi una década, hasta…

Dayro Moreno se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos disputados en la historia . El originario de Tolima llegó a 937 partidos oficiales jugados tras el encuentro entre Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín, que los de Manizales ganaron 2-0 en la capital antioqueña. Todo esto según el periodista Carlos Forero, quien reveló esta información. El récord le pertenecía al ya desaparecido arquero vallecaucano, Miguel Ángel Calero.

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La marca le perteneció al mítico portero del Pachuca de México durante casi una década, hasta que Moreno se quedó con el reconocimiento. Vale la pena recordar que el delantero de 41 años ha pasado por equipos colombianos como Ocen Caldas, Junior de Barranquilla, Millonarios, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga. Pero también jugó en otros países como Bolivia (Oriente Petrolero), Argentina (Talleres de Córdoba), México (Tijuana), Brasil y Rumania.

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Otros récords de Dayro Moreno en Colombia

La distinción que más persiguió el atacante de Once Cladas fue la de ser el máximo goleador histórico en la historia del fútbol profesional colombiano (FPC). También en un partido frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, Moreno llegó a la cifra que hoy ya va en 261 goles en el fútbol colombiano.

Por si eso fuera poco, Dayro Mauricio Moreno Galindo también es el futbolista colombiano con más anotaciones en la historia del fútbol. Con 387 dianas, Moreno aventaja a verdaderos goleadores como Radamel Falcao García, Víctor Hugo Aristizábal, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Iván René Valenciano.

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Once Caldas, la casa de Dayro Moreno

El artillero también es el mayor anotador en la historia de Once Caldas. El tolimense acumula 178 goles con el ‘Blanco Blanco’, siendo el club que más aporta a su récord de 937 partidos disputados. No hay que olvidar que esta es una de las instituciones más prestigiosas de Colombia con una Copa Libertadores.

Adicionalmente, Dayro Moreno también es el jugador, colombiano o extranjero, que más veces ha ganado el Botín de Oro de la Liga de Colombia, que reconoce al goleador de una temporada. El oriundo de Tolima tiene siete de estos trofeos, siendo el primero en el torneo de 2007-II y el más reciente de 2022-I.

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Dayro Moreno, un hombre también de títulos colectivos

También a nivel colectivo, Dayro Moreno tiene trofeos envidiables como la Recopa Sudamericana con Nacional en 2017. Además, ha ganado tres veces una estrella del fútbol colombiano, dos con Once Caldas (2003-I y 2010-II) y Atlético Nacional (2017-I). El mismo club con el que ganó una Copa el año siguiente.

Finalmente, a nivel internacional fue parte del plantel que ganó la Copa Libertadores 2004, el Sudamericano Sub-20 de 2005, realizado en Colombia, y la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2006. Sin duda, un ganador en todos los aspectos que han rodeado su carrera.

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