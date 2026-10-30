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Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se podrán ver a través del COC

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se podrán ver a través de la señal de la pagína web oficial del Comité Olímpico Colombiano (COC).

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Redacción Deportes
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se podrán ver a través del COC
Ayo, un joven león que representa la energía, el orgullo y la alegría de la juventud africana.
Foto: AFP - SEYLLOU

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Falta muy poco para que las 206 delegaciones nacionales desfilen por el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio, durante la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que por primera vez se celebran en África, en esta caso la capital de Senegal, Dakar, que será el epicentro del deporte durante dos semanas. Será la primera vez que el continente africano acogerá un evento expresando disposición para recibir y construir un legado para el territorio.

Serán alrededor de 2.700 jóvenes atletas de hasta 17 años. Por ejemplo, el equipo de los refugiados asistirá por primera vez a un evento multideportivo, el cual tendrá 153 eventos en 35 deportes, de los cuales 25 serán de competición y los 10 restantes, de exhibición. Atletismo, remo costero, bádminton, béisbol, baloncesto 3×3, balonmano playa, boxeo, breaking, ciclismo de ruta, esgrima, fútbol sala y gimnasia artística, serán solo algunas de las disciplinas.

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Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Por su parte, los deportes de exhibición serán canotaje, escalada deportiva, golf, levantamiento de pesas, hockey sobre césped, karate, pentatlón moderno, surf, tenis y tiro deportivo. Además la equidad de género también destaca entre los atletas, pues habrá 1.350 damas y 1.350 caballeros.

Con respecto a las sedes, Dakar 2026 recibirá competencias en el Complejo Tour de l’Œuf, en el Complejo Iba Mar Diop y en de Corniche Oeste. La actividad en Diamniadio se desarrollará en el Centro Ecuestre, el Dakar Arena, el Estadio Abdoulaye Wade, el Centro de Exposiciones y la playa de Saly.

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Mascota de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La mascota oficial de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud es ‘Ayo‘, un joven león, que nombre significa "alegría" en lengua yoruba. Un dialecto ampliamente hablado en la región, destacando la unidad y la celebración. ‘Ayo‘ lleva el sombrero tradicional del pueblo Fulani llamado Tingandé.

Este está elaborado artesanalmente con fibras vegetales trenzadas, tiene forma cónica con una cresta superior y es decorado con cuero teñido. Esta prenda también está vinculada a la sabiduría y la vida rural. El diseño de ‘Ayo’ fue seleccionado mediante un concurso naciona, que depuró más de 500 propuestas.

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Colombiano en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Dakar 2026 llega tras las ediciones de Singapur 2010, Naijing 2014 y Buenos Aires 2018. Inicialmente la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud estaba programada para el 2022; sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó el cambio de fecha, decidida por común acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y Senegal.

Colombia hace parte de este importante acontecimiento con una delegación de 22 deportistas que se presentarán en 13 deportes. Atletismo, arquería, breaking (baile deportivo), boxeo, ciclismo de ruta, ecuestre, esgrima, gimnasia artística, lucha, natación, skateboarding (patinaje), tenis de mesa y triatlón.

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Por Redacción Deportes

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