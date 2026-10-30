Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver en vivo el clásico de Alemania

Sin embargo, por más parejo que parezca el partido de este fin de semana en el campeonato…

Bayern Múnich, con Balón de Oro abordo, buscará mantener el liderato de la Bundesliga este sábado frente a Borussia Dortmund. Der Klassiker (clásico de Alemania) llega a la capital de Baviera, no solo para encontrar al ganador del capitulo número 141 de la historia, sino también para ver que gigante teutón pica en punto en la liga local. Vale la pena recordar que ambos equipos tiene 17 puntos en siete partidos jugados (cinco victorias y dos empates).

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Sin embargo, por más parejo que parezca el partido de este fin de semana en el campeonato alemán, será un retor enorme para los de amarillo y negro no solo tienen el historial reciente muy en su contra, sino también los antecedentes generales no le dan un buen presagio. De los últimos 10 enfrtentamietos lugueros, tan solo uno terminó a favor de Dortmund. Fue el 31 de marzo de 2024 en la victoria, a domicilio, 2-0 de Borussia Dortmund contra Bayern.

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Bayern Múnich buscará la victoria sin Luis Díaz

A pesar de recuperar a Joshua Kimmich y Manuel Neuer, el gigante bavaro no podrá contar con una de sus tres máximas figuras: Luis Díaz. El colombiano estará ausente en el clásico de Alemania por lesión. Díaz tiene un desgarro en su pierna derecha que lo tendrá, seguramente, un mes fuera de las canchas.

Además, Vicent Kopany, el entrenador del club rojo, tampoco podrá hacer parte de Der Klassiker, pues sigue en observación médica tras su desmayo en un entrenamiento. Eso sí, el nuevo Balón de Oro, Harry Kane será de la partida y será un jugador muy dificil de defender para los zagueros de Borussia Dortmund.

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Listos 😤 pic.twitter.com/uVcIw3Ffhe — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 30, 2026

Borussia Dortmund quiere derribar de la cima a Bayern Múnich

A pesar de su negativo registro contra Bayern en el Allianz Arena, en los últimos cinco años, en la liga y en general en la historia, el muro amarillo apelará a su buen momento en la Bundesliga. El equipo de Dortmund viene de vencer 3-2 en casa (Signal Iduna Park) a Werder Bremen por la séptima jornada de liga.

Además, Borussia Dortmund no pierde un partido a nivel nacional desde el 22 de agosto de 2026. No obstante, justo ese compromiso fue frente a Bayern Múnich que le ganó 2-1 para adjudicarse la Supercopa de Alemania. Sin duda un escenario que no quiere repetir este sábado 31 de octubre Dortmund.

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⚔️ 𝑵𝑬𝑿𝑻 𝑼𝑷: 𝑻𝑶𝑷𝑺𝑷𝑰𝑬𝑳 in München! 🔥 pic.twitter.com/cSZOYrhAnk — Borussia Dortmund (@BVB) October 29, 2026

Hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Fecha : sábado 31 de octubre de 2026

: sábado 31 de octubre de 2026 Lugar : Allianz Arena de Múnich, Baviera en Alemania

: Allianz Arena de Múnich, Baviera en Alemania Hora : 12:30 p. m.

: 12:30 p. m. Canal: Disney+

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@MarioGoetze hat viele Sportarten ausprobiert, bevor er den Weg zum Fußball fand. Sein Rat: dranbleiben, und an sich glauben 💭⚽



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