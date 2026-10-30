Kimi Antonelli: ¿qué necesita para ser campeón de la Fórmula 1 en México?

El Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 podría pasar a la historia como la la carrera que corone al campeón del mundo más joven de la historia. Andrea Kimi Antonelli esta a escasos dos puntos (al menos noveno lugar) de sentenciar el mundial de pilotos a su favor. Luego de una temporada dominante teniendo en cuenta su edad (20 años y 68 días de edad) y su poca especierna en la F1 (dos años), el italiano puede hacer historia este domingo.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado dentro del complejo deportivo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al oriente de la Ciudad de México, podría ser testigo del primer campeón oriundo de Italia en más de 70 años. Desde Alberto Ascari en la temporada de 1953 abordo de una Ferrari, la Fórmula 1 no tiene un campeón italiano. Por lo que el posible triunfo de Antonelli no solo es un hito para sí mismo, sino también para el automovilismo de su país.

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¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón en México?

El panorama es tan favorable para Antonelli tras de su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos de Austin, Texas, que el piloto de Mercedes tan solo necesita terminar noveno (sumar dos puntos) para hacerse inalcanzable en el mundial. Su compañero de equipo George Russell es su primer perseguidor.

Evitar la consagración del italiano no depende de él, pues para mantenerse en pie de luchar por el campeonato de pilotos, Russell necesita ganar la carrera y que Kimi Antonelli termine décimo o fuera de los puntos (11° o más abajo). Incluso bajo este improbable panorama el de 20 años puede ser campeón.

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¿Cómo Kimi Antonelli puede ser campeón hasta con un DNF?

El otro contendiente y quien puede aplazar la fiesta de Antonelli hasta Brasil es Lewis Hamilton. El británico de Ferrari también podría aguarle la fiesta al piloto italiano si logra llegar primero este fin de semana y Kimi Antonelli se mantiene fuera de los nueve primeros puestos. Aun así, hay una manera de que el de Mercedes sea campeón incluso sin completar la carrera (DNF).

Si Andrea Kimi Antonelli termina décimo, más abajo o directamente no comeinza o completa el Gran Premio podría ser campeón de la Fórmula 1, siempre y cuando ni Russell, ni Hamilton ganen la carrera. Algo posible teniendo en cuenta el buen funcionamiento del Red Bull de Max Verstappen o el bueno rendimeinto que esta mostrando Charles Leclerc con la Ferrari.

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Kimi Antonelli podría ser el sexto en coronarse en México

En la historia de la F1, cinco pilotos han sentenciado el mundial en el Gran Premio de México. El primero en hacerlo fue Jhon Surtees con Ferrari en 1964, finalizando la carrera en el segundo lugar. El segundo fue Denny Hulme (Brabham-Repco) en 1967, quien terminó la valida del fin de semana tercero. Un año más tarde fue el turno para el gran Graham Hill (Señor Mónaco). El inglés consiguió el campeonato con Lotus-Ford, ganando el Gran Premio de México.

Finalmente, los casos más recientes fueron los del inglés Lewis Hamilton en 2017 y 2018, ambos con la escudería Mercedes. La particuaridad es que en el caso de 2017, Hamilton logró su cuarto mundial (el tercero consecutivo) llegando en la novena posición, algo que puede emular este domingo Antonelli.

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